தவெக கல்வி விருது விழா நாளை தொடக்கம் - 9 மாவட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்பு
9 மாவட்டங்களை சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளை பேருந்துகளில் சென்னைக்கு பாதுகாப்பாக அழைத்து வருவதற்கான ஏற்பாடுகளும் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
Published : November 25, 2026 at 7:57 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் 2-ஆம் கட்ட கல்வி விருது வழங்கும் விழாவானது நாளை (நவம்பர் 26) தொடங்கப்பட உள்ளது.
கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தொகுதி வாரியாக 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புகளில் பொதுத்தேர்வில் சிறப்பிடம் பெறும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு தவெக சார்பில் ஊக்கத்தொகையுடன் கூடிய பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
அப்போது, மாணவ, மாணவிகளுடன் புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொண்டு, அவர்களுக்கு பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களையும் தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கி வருகிறார். அந்த வகையில், 2025-26 ஆம் கல்வியாண்டில் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புகளில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு தவெக சார்பில் கல்வி விருது வழங்கும் விழா, கடந்த நவம்பர் 4-ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்றது.
இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய், அரியலூர், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஊக்கத்தொகையுடன் கூடிய பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கி வாழ்த்தும், பாராட்டும் தெரிவித்தார்.
மேலும், இந்த விருது வழங்கும் விழாவில் கலந்துகொண்ட மாணவ, மாணவிகளுக்கு அறுசுவை விருந்தும் வழங்கப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக, தவெக சார்பில் 2-ஆம் கட்ட கல்வி விருது வழங்கும் விழா, நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் என இரண்டு நாட்கள் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள ஆர்.கே.கன்வென்ஷன் மையத்தில் நடைபெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த விழாவில் ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை, நீலகிரி, பெரம்பலூர், கரூர், நாமக்கல், சேலம், திருச்சி ஆகிய 9 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். இதில் கலந்து கொள்ள உள்ள 9 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளை பேருந்துகளில் சென்னைக்கு பாதுகாப்பாக அழைத்து வருவதற்கான ஏற்பாடுகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
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முன்னதாக, பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியான சில நாட்களிலேயே தவெகவின் கல்வி விருது வழங்கும் விழா நடத்தப்படுவது வழக்கமாகும். ஆனால், நடப்பாண்டில் தமிழ்நாட்டில் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சி அமைத்துள்ளது. இதன் காரணமாகவே இந்த ஆண்டு கல்வி விருது வழங்கும் விழா தாமதமாகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.