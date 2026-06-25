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அரக்கோணம் ரயில் நிலைய மேம்பாட்டு பணி காரணமாக ஜூன் 27, 28 தேதிகளில் 29 ரயில்கள் ரத்து

அரக்கோணம் ரயில் நிலைய யார்டில் புதிய ரயில் பாதை இணைப்பு மற்றும் சிக்னல் கமிஷனிங் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், 2 நாட்களுக்கு ரயில் இயக்கத்தில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

அரக்கோணம் ரயில் நிலையம்
அரக்கோணம் ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 25, 2026 at 2:36 PM IST

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ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் ரயில் நிலைய மேம்பாட்டு பணி காரணமாக ஜூன் 27 மற்றும் 28 ஆகிய தேதிகளில் அவ்வழியாக இயக்கப்பட்ட 29 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள அரக்கோணம் ரயில் நிலைய யார்டில் புதிய ரயில் பாதை இணைப்பு மற்றும் சிக்னல் கமிஷனிங் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், ஜூன் 27 மற்றும் 28 ஆகிய இரண்டு நாட்களில் பல்வேறு ரயில்களின் இயக்கத்தில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

குறிப்பாக மேம்பாட்டு பணிகளை முன்னிட்டு மொத்தம் 29 ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், 20 ரயில்கள் பகுதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், 38 ரயில்கள் மாற்றுப்பாதைகளில் இயக்கப்பட உள்ளன. அதோடு, 8 ரயில்களின் புறப்படும் நேரங்களிலும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் மேம்பாட்டு பணி
அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் மேம்பாட்டு பணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னை – ஜோலார்பேட்டை, சென்னை – திருப்பதி, அரக்கோணம் – வேலூர், அரக்கோணம் – திருத்தணி உள்ளிட்ட முக்கிய வழித்தடங்களில் இயக்கப்படும் பல பயணிகள் மற்றும் விரைவு ரயில்கள் பாதிக்கப்பட உள்ளன. இதனால் தினசரி பயணம் மேற்கொள்ளும் அலுவலக பணியாளர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சிரமத்தை சந்திக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சில ரயில்கள் காட்பாடி, ரேணிகுண்டா, குடூர் உள்ளிட்ட மாற்று வழித்தடங்கள் வழியாக இயக்கப்படவுள்ளன. இதன் காரணமாக பயண நேரங்களில் கூடுதல் தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

பயணிகள் தங்களது பயணத்திற்கு முன்பாக, ரயில்களின் தற்போதைய இயக்க நிலை, ரத்து மற்றும் நேர மாற்ற விவரங்களை அதிகாரப்பூர்வ ரயில்வே இணையதளம் மற்றும் ரயில்வே விசாரணை மையங்கள் மூலம் உறுதி செய்து கொள்ளுமாறு தெற்கு ரயில்வே கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் மேம்பாட்டு பணிகள்
ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் மேம்பாட்டு பணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெறும் இந்த மேம்பாட்டு பணிகள் நிறைவடைந்த பின்னர், ரயில் போக்குவரத்து திறன் அதிகரிப்பதுடன், ரயில்களின் இயக்கம் மேலும் பாதுகாப்பாகவும் சீராகவும் அமையும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள ரயில்களின் விவரம்

27.06.2026

  • 66059 அரக்கோணம் - வேலூர்
  • 66043 அரக்கோணம் - திருச்சானூர்
  • 66069 சென்னை - திருச்சானூர்
  • 66061 அரக்கோணம் - வேலூர்
  • 16089 சென்னை - ஜோலார்பேட்டை
  • 66057 அரக்கோணம் - காட்பாடி
  • 66021 சென்னை - அரக்கோணம்
  • 66058 காட்பாடி - அரக்கோணம்
  • 66062 வேலூர் - அரக்கோணம்
  • 66070 திருச்சானூர் - சென்னை
  • 66044 திருச்சானூர் - அரக்கோணம்
  • 66060 வேலூர் - அரக்கோணம்
  • 66050 ஆவடி - சென்னை
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28.06.2026

  • 66059 அரக்கோணம் - வேலூர்
  • 16057 சென்னை - திருப்பதி
  • 66069 சென்னை - திருச்சானூர்
  • 66061 அரக்கோணம் - வேலூர்
  • 66043 அரக்கோணம் - திருச்சானூர்
  • 16053 சென்னை - திருப்பதி
  • 66033 சென்னை கடற்கரை - வேலூர்
  • 66058 காட்பாடி - அரக்கோணம்
  • 66034 திருவண்ணாமலை - தாம்பரம்
  • 16090 ஜோலார்பேட்டை- சென்னை
  • 16086 ஜோலார்பேட்டை - அரக்கோணம்
  • 66062 வேலூர் - அரக்கோணம்
  • 66070 திருச்சானூர் - சென்னை
  • 66044 திருச்சானூர் - அரக்கோணம்
  • 16054 திருப்பதி - சென்னை
  • 16058 திருப்பதி - சென்னை

மேற்கூறப்பட்ட வழித்தடங்களில் பயணிக்கும் பயணிகள் அனைவரும், ரயில் இயக்கநிலையை அறிந்து பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என ரயில்வே நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

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