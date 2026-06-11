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சென்னையில் ஒரே நாளில் 29 காவல் ஆய்வாளர்கள் பணியிட மாற்றம்

சென்னையின் மேற்கு,மத்திய மண்டலம்,வடக்கு மண்டல காவல் நிலையங்கள், சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு, பொருளாதார குற்றப்பிரிவுக்கு காவல் ஆய்வாளர்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்

பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ்
பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 11:00 PM IST

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சென்னை: சென்னையில் ஒரே நாளில் 29 காவல் ஆய்வாளர்கள் அதிரடியாகப் பணியிட மாற்றம் செய்து பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு பதவியேற்றது முதல் நாள்தோறும் ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். இதில் சிலருக்கு பதவி உயர்வுடன் கூடிய பணியிட மாற்றமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

அதைத் தொடர்ந்து, துறை ரீதியாக பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் மேற்கொண்டு வருகிறார். அதன் ஒரு பகுதியாக, ஒரே நாளில் சென்னையில் 29 காவல் ஆய்வாளர்களைப் பணியிட மாற்றம் செய்து அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளார். குறிப்பாக, குற்றப்பிரிவு மற்றும் மகளிர் காவல் நிலையங்களில் பணியாற்றிய காவல் ஆய்வாளர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அதன்படி, திருவிக நகர் க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் தரங்கேஸ்வரி, ஆயிரம் விளக்கு க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் வீரமணி, ராயபுரம் க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் ரமேஷ், ஜாம் பஜார் க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் ராஜாராமன், அரும்பாக்கம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தின் காவல் ஆய்வாளர் தீபா, புளியந்தோப்பு க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் சேதுபதி, புளியந்தோப்பு அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தின் காவல் ஆய்வாளர் மகேஸ்வரி, கோடம்பாக்கம் க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் விஸ்வநாதன், அண்ணா சாலை க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் மணிமாறன், கொத்தவால்சாவடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தின் ஆய்வாளர் சாந்தி, ராஜமங்கலம் க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் அருள்செல்வன், பெரியமேடு க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் பத்மா ஆகியோர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

காவல் ஆய்வாளர்கள் பணியிட மாற்றம் தொடர்பான உத்தரவு
காவல் ஆய்வாளர்கள் பணியிட மாற்றம் தொடர்பான உத்தரவு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல், கீழ்பாக்கம் க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் ஷீலா, புது வண்ணாரப்பேட்டை க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் சாந்தி, சேத்துப்பட்டு க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் தீபநாதன், அயனாவரம் க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் ராஜா, வடபழனி க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் சிங்காரவேல், கோயம்பேடு க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் சிவவடிவேல், பேசின் பிரிட்ஜ் க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் அல்பின் பிரிக்காட் மேரி, ராயப்பேட்டை காவல் ஆய்வாளர் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், வண்ணாரப்பேட்டை க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் கோபி, ராஜிவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை காவல் நிலையத்தின் காவல் ஆய்வாளர் உமாராணி, செவென் வெல்ஸ் க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் ஜெயந்தி, அடையாறு க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் ராமக்ரிஷன், திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தின் காவல் ஆய்வாளர் ஹேமா, நுங்கம்பாக்கம் க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் கோமதி, அண்ணா நகர் க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் சிவசெந்தில்குமார், கோயம்பேடு அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தின் காவல் ஆய்வாளர் அழகுராணி, பூக்கடை பஜார் க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் வளர்மதி ஆகியோரும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

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சென்னையின் மேற்கு மண்டலம், மத்திய மண்டலம், ரயில்வே, வடக்கு மண்டல காவல் நிலையங்கள் மற்றும் சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு, பொருளாதார குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

COMMISSIONER OF POLICE FOR CHENNAI
சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ்
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