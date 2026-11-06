தமிழ்நாட்டில் புதிதாக 284 உயர் சிகிச்சை மருத்துவ பணியிடங்கள் - அமைச்சர் அருண்ராஜ் உறுதி
சிறுநீரக மருத்துவர்கள் அரசு மருத்துவமனைகளில் விபத்து சிகிச்சை மருத்துவ அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : November 6, 2026 at 10:41 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் 284 உயர் சிறப்பு மருத்துவர் பணியிடங்கள் உருவாக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பல்வேறு துறைகளின் கீழ் மருத்துவ சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சூழலில், பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் சீறுநீரக மருத்துவத்திற்கு என்ற மருத்துவர் இடங்கள் இல்லாத நிலையில், கடந்த 2025-ல் எம்.சி.எச்.யூராலஜி படிப்பை முடித்த 12 அரசு சிறுநீரக மருத்துவர்கள் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுகளில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அரசு மருத்துவமனைகளில் உயர் சிறப்பு மருத்துவர்கள், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்ககம் மூலம் நியமிக்கப்பட்டனர். அதில் பலருக்கு துறை ரீதியான இடங்களில் பணி நியமனம் வழங்கப்பட்ட நிலையில், 12 சிறுநீரக மருத்துவர்களுக்கு மட்டும் அரசு மருத்துவமனைகளில் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் பணியமர்த்தப்பட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இவர்கள் கரூர், நாகப்பட்டினம், சிவகங்கை, திருப்பூர், திருவண்ணாமலை, அரியலூர், விருதுநகர், நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, பெருந்துறை, நீலகிரி மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய இடங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் விபத்து சிகிச்சை மருத்துவ அதிகாரிகளாக (Casualty Medical Officers) நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆரம்பத்தில், அவசர சிகிச்சைப் பணிகளுடன், சிறுநீரக துறை பயனாளிகளை கவனிப்பதற்கும், அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளவும் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும், ஆனால் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இனி அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுகளை வலுப்படுத்துவதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதனால் தற்போது சிறுநீரகம் தொடர்பான சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களை அருகில் உள்ள மற்றொரு அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு பரிந்துரைக்கு நிலை உள்ளதாகவும், இதனால் சிசிச்சை பெற வருபவர்கள் 50 முதல் 60 கி.மீ.வரை பயணிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளதாகவும் மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.
சீறுநீரக மருத்துவதற்கு புதிய இடங்கள் இல்லை
புதுக்கோட்டை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், ராமநாதபுரம், திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் செயல்படும் அரசு மருத்துவமனைகளில் சிறுநீரக மருத்துவதற்கு தலா 1 மருத்துவர் மட்டுமே இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதே போன்று, கரூர், சிவகங்கை மற்றும் திருப்பூர் போன்ற மாவட்டங்களில் சிறுநீரக மருத்துவத்திற்கு என்று மருத்துவ இடங்கள் கிடையாது என்று கூறப்படுகிறது.
இதுபோன்ற சூழலில், சிறுநீரக நிபுணர்களை அவசர சிகிச்சையில் பணியர்த்த வேண்டியது எதற்கு? குறைந்தபட்சம் பொது அறுவை சிகிச்சை பிரிவிலாவது நியமிக்கலாம் என மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதற்கிடையே, பல வருடங்களாக உயர் சிறப்பு மருத்துவர் பணியிடங்களில் சிறுநீரக மருத்துவதற்கு என்று தனி இடம் ஒதுக்கப்படுவது இல்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.
284 இடங்கள் உருவாக்கப்படும்
இது குறித்து மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் இடம் கேட்டபொழுது, ”தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 284 உயர் சிகிச்சை மருத்துவப் பணியிடங்கள் உருவாக்கும் பணிகள் நடைபெற்ற வருகின்றன. இந்தப் பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்ட பின்னர் அனைத்து இடங்களும் விரைவில் நிரப்பப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.