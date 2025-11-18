ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் இந்தாண்டு ரேபிஸால் 28 பேர் உயிரிழப்பு; 'அலட்சியம் உயிரை கொல்லும்' 5 லட்சத்தை கடந்த நாய்க்கடி எண்ணிக்கை!

''கடித்தது வளர்ப்பு நாய் தானே, தெருநாய் இல்லையே'' என்று ஒப்பிட்டு அலட்சியமாக இருந்திடாமல், உடனே மருத்துவமனைக்கு சென்று தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
Published : November 18, 2025 at 7:02 PM IST

சென்னை: நாய்க்கடித்து கடந்த ஆண்டு 43 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு இதுவரை 28 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத் துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் 2021 ஆம் ஆண்டில் 3,19,432 பேரை நாய்கள் கடித்துள்ளன. அவர்களில் 19 பேர் ரேபிஸ் தொற்றுக்கு ஆளாகி இறந்துள்ளனர். 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரித்து 3,64,435 ஆக உள்ளது. இவர்களில் 28 பேர் ரேபிஸ் தொற்று பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளனர். 2023 ஆம் ஆண்டில் 4,41,804 பேர் நாய் கடிக்கு ஆளாகி உள்னர். அவர்களில் 18 பேர் ரேபிஸ் தொற்று பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளனர்.

அதனை தொடர்ந்து 2024 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 4,80,483 பேர் நாய்க்கடிக்கு ஆளாகி, 43 பேர் ரேபிஸ் பாதித்து உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த நிலையில், 2025 ஆம் ஆண்டில் இதுவரை நாய்க்கடி எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரித்து 28 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு வழங்கிய தகவலின்படி, ''தமிழ்நாட்டில் இந்தாண்டில் இதுவரை 5 லட்சத்து 25 ஆயிரம் பேர் நாய்கடிக்கு ஆளாகியுள்ளனர். அவர்களில், 28 பேர் ரேபிஸ் தாக்கி உயிரிழந்துள்ளனர்.

நாய்க்கடிக்கு ஆளாகும் அனைவருக்கும் ரேபிஸ் தொற்று ஏற்படுவதில்லை. ஆனால், அத்தகைய வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நாய்க்கடிக்கும் போது ரேபிஸ் தொற்று நேரிடுகிறது. அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் தேவையான ரேபிஸ் தடுப்பூசிகள் உள்ளன'' என்றார்.

மேலும், நாய்க்கடி சிகிச்சை குறித்து விளக்கிய அவர், ''தெருநாய்கள் கடிக்கு ஆளானவர்கள் 4 தவணைகளாக ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். கடித்த முதல் நாள், மூன்றாவது நாள், ஏழாவது நாள் மற்றும் 28 ஆவது நாளில் தடுப்பூசிகள் போட வேண்டியது கட்டாயம் ஆகும். நாய் கடித்து ஆழமான காயம் ஏற்பட்டிருந்தால், கடிக்கப்பட்ட இடத்தில் 'இம்யூனோக்ளோபிலின்' தடுப்பூசி கூடுதலாக செலுத்தப்படுகிறது. தெருநாய் கடித்த பலருக்கு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டு ரேபிஸ் தொற்று ஏற்படாமல் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து அரசு பொது மருத்துவமனைகள், மாவட்ட மருத்துவமனைகள், நகரப்புற மருத்துவமனைகளில் நாய்க்கடிக்கு தேவையான மருந்துகள் எப்போதும் கையிருப்பில் உள்ளன.

நாய்க்கடித்தவர்கள் ஏஆர்வி தடுப்பூசி செலுத்தி கொள்ள வேண்டும். நாய் தனது நகத்தால் கிழித்தாலோ? அல்லது நாய் மூலம் ஏதேனும் சிறிய காயங்கள் ஏற்பட்டாலும் ''RIG'' எனும் 'Rabies Immunoglobulin' என்ற 3-ம் கட்ட தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். அதனையும் மருத்துவமனைக்கு சென்றால் காயத்தை பார்த்து மருத்துவர் சிகிச்சை அளிப்பார். சிலர் செல்லப்பிராணிகள் அல்லது பழக்கமான நாய்கள் கடித்தால் பாதிப்பில்லை என்று கருதி, தடுப்பூசி போடுவதைத் தவிர்த்தால், அது ஆபத்தில் சென்று முடிந்துவிடும்.

எனவே ''கடித்தது வளர்ப்பு நாய் தானே, தெருநாய் இல்லையே'' என்று ஒப்பிட்டு அலட்சியமாக இருந்திடாமல், உடனே மருத்துவமனைக்கு சென்று தடுப்பூசியை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் எந்தப் பகுதிகளில் தெருநாய்களின் தொல்லை அதிகமாக இருக்கிறதோ, அங்கெல்லாம் நகராட்சி நிர்வாகத் துறை ஊழியர்கள் நாய்களை பிடித்து கருத்தடை செய்து வருகின்றனர்.

அவ்வப்போது தெரு நாய்கள் பிடித்து கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டும் வருகிறது. நாய்க்கடியால் மருத்துவமனைக்கு வந்தால், உரிய நேரத்தில் சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ரேபிஸ் நோயால் பாதிப்படைந்தவர்களுக்கு மருத்துவமனையில் தேவையான சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகிறது. அனைத்திலும், மிக முக்கியமாக ரேபிஸ் நோய் தாக்காமல் இருப்பதற்கு, மருத்துவரின் அறிவுரைப்படி நான்கு தவணை தடுப்பூசியை அனைவரும் கட்டாயம் செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும்'' என பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத் துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் தெரிவித்தார்.

