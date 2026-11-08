மதுரையில் 14 ஆண்டுகளில் 2,629 போக்சோ வழக்குகள்; நிலுவையில் 39.2% வழக்குகள் - நிர்வாக குறைபாடுகளை சுட்டிக்காட்டும் வழக்கறிஞர்
மதுரையில் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் பதிவான வழக்குகளில் 76.5 சதவீதம் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்கள் என்பது மிகப்பெரிய கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 8, 2026 at 7:00 AM IST
-By இரா.சிவக்குமார்
மதுரை: மதுரை மாவட்டத்தில் கடந்த 14 ஆண்டுகளில் 2,629 போக்சோ வழக்குகள் பதிவாகியிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களைத் தடுப்பதற்காக போக்சோ சட்டம் (POCSO Act) அமல்படுத்தப்பட்டு பல ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில், மதுரை மாவட்டத்தில் கடந்த 14 ஆண்டுகளில் 2,629 வழக்குகள் பதிவாகியிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு முதல் 2026-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வரையிலான ஆறு ஆண்டுகளில் பதிவான வழக்குகளில் 76.5 சதவீதம் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்கள் என்பது குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு குறித்த மிகப்பெரிய கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதில் மேலும் அதிர்ச்சியளிக்கும் விஷயம் என்னவென்றால், பதிவான 2,629 வழக்குகளில் 1,031 வழக்குகள் நீதிமன்ற விசாரணையில் நிலுவையில் உள்ளன. இதுவரை 162 வழக்குகளில் மட்டுமே குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
14 ஆண்டுகளில் 2,629 வழக்குகள் - ஊரகப் பகுதிகளில் அதிகம்
மதுரை மாநகர காவல்துறை மற்றும் மதுரை மாவட்ட ஊரகக் காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்களின்படி, பதிவான 2,629 போக்சோ வழக்குகளில் மாவட்ட ஊரகப் பகுதிகளில் 1,496 வழக்குகளும், மதுரை மாநகரப் பகுதிகளில் 1,133 வழக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.
ஊரகப் பகுதிகளில் 2012ஆம் ஆண்டு போக்சோ வழக்கு எதுவும் பதிவாகாத நிலையில், 2013-ஆம் ஆண்டு 15 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. தொடர்ந்து 2014-ல் 45, 2015-ல் 56, 2016-ல் 54, 2017-ல் 67, 2018-ல் 82, 2019-ல் 67, 2020-ல் 132 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
அதன்பிறகு 2021-ல் 124, 2022-ல் 183, 2023-ல் 158, 2024-ல் 184, 2025-ல் 165 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 2026ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வரையிலான காலகட்டத்தில் மட்டும் 164 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
மதுரை மாநகரப் பகுதியில் 2013-ஆம் ஆண்டு 4 வழக்குகள் மட்டுமே பதிவான நிலையில், 2014-ல் 15, 2015-ல் 47, 2016-ல் 33, 2017-ல் 33, 2018-ல் 53, 2019-ல் 80, 2020-ல் 81, 2021-ல் 121, 2022-ல் 135, 2023-ல் 104, 2024-ல் 117, 2025-ல் 176 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 2026-ல் செப்டம்பர் மாதம் வரை 134 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரிக்கும் வழக்குகள்
மதுரை மாநகரம் மற்றும் ஊரகப் பகுதிகளின் புள்ளி விவரங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, 2021-ஆம் ஆண்டு 245 வழக்குகளும், 2022-ஆம் ஆண்டு 318 வழக்குகளும், 2023-ஆம் ஆண்டு 262 வழக்குகளும், 2024-ஆம் ஆண்டு 301 வழக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.
2025-ஆம் ஆண்டு அதிகபட்சமாக 341 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 2026-ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் 30-ஆம் தேதி வரை மட்டும் 298 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
2025-ஆம் ஆண்டு முழுவதும் பதிவான 341 வழக்குகளுடன் ஒப்பிடும்போது, 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் ஒன்பது மாதங்களிலேயே 298 வழக்குகள் பதிவாகியிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.
மாதாந்திர சராசரியைக் கணக்கிட்டால், 2025-ல் மாதத்திற்கு சுமார் 28.4 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆனால் 2026-ல் மாதத்திற்கு சுமார் 33.1 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
இதன்படி, 2025ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது 2026-ஆம் ஆண்டில் மாதாந்திர சராசரி வழக்குகளின் எண்ணிக்கை சுமார் 16.5 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
இருப்பினும், வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது மட்டுமே குற்றங்கள் அதே அளவில் அதிகரித்துள்ளன என்பதற்கான நேரடி ஆதாரமாகாது. விழிப்புணர்வு அதிகரிப்பு, புகார் அளிக்கும் துணிச்சல், காவல்துறையின் பதிவு நடைமுறைகள் உள்ளிட்ட காரணிகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.
76.5 சதவீதம் பாலியல் குற்றங்கள்
இந்தப் புள்ளி விவரங்களில் மிகவும் கவலையளிப்பது, குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களின் தன்மையாகும்.
2021-ஆம் ஆண்டு முதல் 2026-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வரையிலான போக்சோ வழக்குகளை பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்கள் (Penetrative Sexual Assault), பாலியல் சீண்டல் (Non-Penetrative Sexual Assault) என காவல்துறை வகைப்படுத்தியுள்ளது.
இதன்படி, மதுரை மாவட்ட ஊரகப் பகுதிகளில் 758 பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகளும், 220 பாலியல் சீண்டல் வழக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன. மதுரை மாநகரப் பகுதியில் 593 பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகளும், 194 பாலியல் சீண்டல் வழக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.
இரண்டு காவல்துறைப் பிரிவுகளையும் சேர்த்துப் பார்க்கும்போது, இந்த ஆறு ஆண்டுகளில் மொத்தம் 1,765 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இதில் 1,351 வழக்குகள் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்கள் தொடர்பானவை. 414 வழக்குகள் பாலியல் சீண்டல் குற்றம் தொடர்பானவை.
அதாவது, பதிவான வழக்குகளில் சுமார் 76.5 சதவீதம் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்களாகும். மீதமுள்ள 23.5 சதவீதம் பாலியல் சீண்டல் குற்றங்களாகும்.
இந்த புள்ளி விவரம் குழந்தைகளின் உடல் மற்றும் மனநலப் பாதுகாப்பில் நிலவும் சவால்களின் தீவிரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.
1,031 வழக்குகள் நீதிமன்ற விசாரணையில் நிலுவை
வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுவது ஒருபுறம் இருந்தாலும், பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு விரைவாக நீதி கிடைக்கிறதா என்ற கேள்வியும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
2,629 போக்சோ வழக்குகளில் 1,031 வழக்குகள் நீதிமன்ற விசாரணையில் நிலுவையில் உள்ளன. இதில் மதுரை மாவட்ட ஊரகப் பகுதிகளில் 585 வழக்குகளும், மதுரை மாநகரப் பகுதிகளில் 446 வழக்குகளும் அடங்கும்.
மாவட்டம் முழுவதும் பதிவான மொத்த வழக்குகளில் சுமார் 39.2 சதவீத வழக்குகள் நீதிமன்ற விசாரணையில் நிலுவையில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதற்கிடையே, இதுவரை 162 வழக்குகளில் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஊரகப் பகுதிகளில் 88 வழக்குகளிலும், மாநகரப் பகுதிகளில் 74 வழக்குகளிலும் குற்றவாளிகளுக்குத் தண்டனை கிடைத்துள்ளது.
வழக்குகளின் தற்போதைய நிலவரத்தைப் பொறுத்தவரை, விசாரணையில் உள்ளவை, குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டவை, நீதிமன்ற விசாரணையில் உள்ளவை, குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டவை, குற்றச்சாட்டுகள் கைவிடப்பட்டவை, ரத்து செய்யப்பட்டவை எனப் பல்வேறு நிலைகளில் வழக்குகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
சமூகத்தில் விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளது
இந்த விவகாரம் குறித்து மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் நிர்வாக இயக்குநரும், வழக்கறிஞருமான ஹென்றி திபேன் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த சிறப்பு நேர்காணலில் கூறியதாவது, “போக்சோ வழக்குகள் அதிகரிப்பது குறித்து நான் கண்டிப்பாகத் தவறு சொல்ல மாட்டேன். காரணம், சமூகத்தில் இதுகுறித்த விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளது.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் துணிச்சலாகப் புகார் அளிக்கின்றனர் என்றுதான் இதற்குப் பொருள். ஆனால், இந்த வழக்குகள் அனைத்தும் நிலுவையில் இருப்பதுதான் பிரச்சனைக்குரிய ஒன்றாக உள்ளது. போக்சோ நீதிமன்றங்கள் புதிதாக உருவாக்கப்படுவதன் மூலம் மட்டுமே இந்தப் பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும் என்று நான் கருதவில்லை.
தற்போது புதிதாக உருவாக்கப்பட உள்ள 26 நீதிமன்றங்களுடன் சேர்த்து மொத்தம் 52 நீதிமன்றங்கள் கூடிய விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு வர உள்ளன. ஒரு நீதிமன்றம் ஓராண்டுக்கு அதிகபட்சம் 150 வழக்குகளைக் கையாள முடியும். இந்த அடிப்படையில் தற்போது நிலுவையில் உள்ள 18,000-க்கும் மேற்பட்ட போக்சோ வழக்குகளை முடிவுக்குக் கொண்டுவர பல ஆண்டுகள் ஆகும்.
பிற குற்றவியல் வழக்குகளுக்கும் போக்சோ வழக்குகளுக்கும் அடிப்படையில் வேறுபாடுகள் உள்ளன. காரணம், போக்சோ வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டவர் ஒரு குழந்தை. இதுபோன்ற குற்றச் சம்பவங்களில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன? அவை எவ்வளவு காலம் நீடிக்கின்றன? அவற்றைச் சரிசெய்வதற்கான வழிமுறைகள் உள்ளனவா? என்பதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
குழந்தைகள் நலத்துறையில் நிர்வாகக் குறைபாடுகள்
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை குழந்தைகள் நலத்துறை முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி ஆகியோரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. அப்படியென்றால், இந்தத் துறைக்கு முதல்வர் பொறுப்பாவாரா? அமைச்சர் பொறுப்பாவாரா? முதல்வரால் இந்தத் துறைக்குப் போதுமான கவனம் செலுத்த முடிகிறதா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.
குழந்தைகள் நலம் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள் இயக்குநரகத்திற்கு கடந்த பல ஆண்டுகளாக முழுநேர இயக்குநர் நியமிக்கப்படவில்லை. பொறுப்பு இயக்குநரைக் கொண்டுதான் இந்தத் துறை நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
அதேபோன்று, தமிழ்நாட்டில் 16 மாவட்டங்களில் மட்டுமே மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்புப் பிரிவுக்கு என்று தனியாக வாகனங்கள் உள்ளன. குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளை உடனடியாகக் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்டத்திற்குள் பயணம் மேற்கொள்வதற்கான வாகன வசதிகூட பல மாவட்டங்களில் இல்லை. இந்த நிலையில், அவர்களால் எவ்வாறு திறம்படச் செயல்பட முடியும்?
மதுரையில் இந்தப் பிரிவின் கீழ் இயங்கக்கூடிய உறுப்பினர்களுக்கு சம்பளம் கூட கிடைக்கவில்லை என்பதுதான் எதார்த்தம். POCSO, RTE, JJ Act, குழந்தைத் திருமணத் தடுப்புச் சட்டம் ஆகிய நான்கு சட்டங்களையும் கண்காணிக்கக்கூடிய மாநில குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய உறுப்பினர்களை கடந்த அரசும் சரி, தற்போதைய அரசும் சரி, கௌரவமான முறையில் நடத்துவதில்லை.
இவர்களுக்கு ஓராண்டுக்கு வழங்கக்கூடிய ஊக்க ஊதியம் வெறும் ரூ.12,000 மட்டுமே. இதே துறைக்கு கர்நாடகாவில் ரூ.2 கோடிக்கு மேல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. ஆனால், தமிழகத்தில் வெறும் ரூ.46 லட்சம்தான் ஒதுக்கப்படுகிறது.
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகங்களில் கழிவறை கூட இல்லை
குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்காகவும், நலனுக்காகவும் அந்தந்த மாவட்டங்களில் இயங்கக்கூடிய அலுவலகங்கள் மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளன. இதுபோன்ற அலுவலகங்களுக்கு வரும் குழந்தைகள் பயன்படுத்துவதற்கு கழிவறை கூட கிடையாது. அதேபோன்று போக்சோ நீதிமன்றங்களிலும் இதுபோன்ற அடிப்படை வசதிகள் இல்லை.
மேலும், பாலியல் குற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மனரீதியாக உதவக்கூடிய ஆற்றுப்படுத்துநர்கள் போதுமான அளவில் இல்லை. இதுபோன்ற அடிப்படைக் கட்டமைப்புகளை உருவாக்காமல் போக்சோ வழக்குகள் குறித்து மட்டும் பேசுவதில் அர்த்தமில்லை. பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை தனக்குரிய நியாயத்தைப் பெறுவதற்காக நீதிமன்றத்திற்கு வரும்போது, அதற்கான சாதகமான சூழல் உருவாக்கப்பட வேண்டியது கட்டாயமாகும்.
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலன் சார்ந்து இயங்கக்கூடிய வல்லுநர்கள் பலர் உள்ளனர். அவர்களையெல்லாம் முறையாகப் பயன்படுத்துவதற்கு அரசு முன்வர வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கில் உரிய நீதி கிடைக்கும் வரை பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையுடன் இருந்து, அதற்காகத் தொடர்ந்து உழைக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நல ஆதரவாளர்கள் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் குழந்தைகளும் துணிச்சலாகத் தங்களுக்குரிய நீதியைப் பெற நீதிமன்றத்தை நாட முடியும்.
அதேபோன்று காவல்துறைக்கும் போக்சோ வழக்குகள் தொடர்பான தொடர் பயிற்சிகள் தேவைப்படுகின்றன. இதற்காக உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு வழிகாட்டு நூல்கள் உள்ளன. இதுபோன்ற வழக்குகளை எவ்வாறு புலனாய்வு செய்வது என்பது குறித்த விளக்கங்களும், நடைமுறைத் தரநிலைகளும் அவற்றில் இடம்பெற்றுள்ளன.
அதற்குரிய பயிற்சிகளும் கருத்தரங்குகளும் தொடர்ச்சியான முயற்சியாக இருக்க வேண்டும். நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்குப் பிறகுதான் இதற்கான வேலைகளை செய்வோம் என்று இல்லாமல், காவல்துறையும் தொடர்புடைய துறைகளும் தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும். நாட்டின் எதிர்கால சொத்துகளாகக் கருதப்படும் குழந்தைகளைப் பாதுகாப்பவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் உண்மை” எனத் தெரிவித்தார்.