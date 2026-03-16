திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் 260 வாக்குச்சாவடிகள் மிகவும் பதற்றமானவை - ஆட்சியர் தகவல்
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளிலும் 100 வயதை கடந்த வாக்காளர்கள் 103 பேர் உள்ளதாக ஆட்சியர் பிரதாப் தெரிவித்தார்.
Published : March 16, 2026 at 5:48 PM IST
திருவள்ளூர்: மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 260 வாக்குச்சாவடிகள் மிகவும் பதற்றமானவை என திருவள்ளூர் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான பிரதாப் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு நேற்று முதல் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில், திருவள்ளூர் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும் ஆட்சியருமான பிரதாப் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது, "திருவள்ளூர் மாவடத்தில் மொத்தம் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும், 85 இடங்களில் உள்ள 260 வாக்குச்சாவடிகள் மிகவும் பதற்றமானவை. தேர்தல் முறைகேடுகளை தடுக்க 18 நிலையான கண்காணிப்பு குழுக்களும் 18 பறக்கும் படைகளும் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
தேர்தல் விதிமீறல் குறித்து சி-விஜில் ஆப் மூலம் பொது மக்கள் புகார் தெரிவித்தால் அடுத்த 100 நிமிடங்களில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 24 மணி நேரமும் இயங்கும் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு இலவச தொலைபேசியில் 1800 425 8515 எண்ணுக்கும், 7305158550 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கும் பொதுமக்கள் தொடர்பு கொண்டு புகார் தெரிவிக்கலாம். அந்த புகார்களை கண்காணிக்க ஒரு தொகுதிக்கு 3 பறக்கும் படையினர், 3 நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினர் சுழற்சி முறையில் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் உள்ள 1,346 வாக்குச்சாவடி அமைவிடங்களில் 4,005 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இம்மாவட்டத்தில் 15,44,710 ஆண்கள், 16,12,090 பெண்கள், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 613 பேர் என மொத்தம் 31,59,071 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
வாக்குப்பதிவு நாளன்று, 19,220 வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள், 7,233 காவல்துறை பணியாளர்கள் மற்றும் 102 நுண்பார்வையாளர்கள் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட உள்ளனர். அரசியல் கட்சிகள் இரவு 10 மணிக்கு மேல் தேர்தல் பரப்புரை செய்யகூடாது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதல் பொது இடங்களில் உள்ள விளம்பரங்கள் மற்றும் பதாகைகள் 48 மணி நேரத்திற்குள் அகற்றப்பட வேண்டும். தனியாருக்கு சொந்தமான இடங்களில் உள்ள விளம்பரங்கள் மற்றும் பதாகைகள் 72 மணி நேரத்திற்குள் அகற்றப்பட வேண்டும். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் 469 பேர் தங்கள் துப்பாக்கிகளை சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும். சமூக வலைதளங்கள் மேற்கொள்ளளப்படும் பரப்புரை கட்டாயம் கண்காணிக்கப்படும்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளிலும் 100 வயதை கடந்த வாக்காளர்கள் 103 பேர் உள்ளனர். குற்ற வழக்கு பின்னணி கொண்டவர்கள் 120 பேர் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர். இன்னும் 10 சதவீதம் பேரின் இருப்பிடம் கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.