தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!
சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தானியங்கி புத்தக விற்பனை இயந்திரம் பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
Published : November 2, 2025 at 7:53 AM IST
By - உசேன்
சென்னை: புத்தகம் கிடைப்பதை எளிமைப்படுத்தினாலே போதும், படிக்கும் பழக்கமும் அதிகரிக்கும் என தானியங்கி மூலம் புத்தக விற்பனை செய்யும் மாயாவதி தெரிவித்துள்ளார்.
‘புத்தகம் ஒரு சிறந்த நண்பன்’ என்பார்கள்.. ஏனென்றால், புத்தகம் வாசிப்பதன் மூலம் ஒருவரது மன அழுத்தம் குறைகிறது. கற்பனைத்திறன் மேம்படுகிறது, புரிதல் மற்றும் சகிப்புத்தன்மையை அதிகரிப்பது மட்டுமின்றி, ஒரு சிக்கலை தீர்க்கும் திறனையும் வளர்ப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஒரு புதுவிதமான அனுபவத்தையும், புதிய பாடத்தையும் கற்றுக்கொடுக்கும்.
இதனால், ‘புத்தக வாசிப்பாளர்களின் திருவிழா’ என்ற பெயரில் ஆண்டுதோறும் தென்னிந்திய புத்தக பதிப்பாளர் விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கத்தின் சார்பில் புத்தகக் கண்காட்சி நடைபெறுகிறது. அப்போது ஆயிரக்கணக்கான வாசகர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான புத்தகத்தை அள்ளிச் செல்வதை காணமுடியும்.
அவசரமான வாழ்க்கையில் மக்கள் கல்வி, வேலை, பேஷன் என ஏதோ ஒன்றை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில், சென்னையை பொறுத்தவரை பயணிகளுக்கு முக்கிய இடமாக சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் விளங்குகிறது. தென்னிந்தியாவின் முக்கிய ரயில் நிலையமாக விளங்கும் இதனை, தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயன்படுத்துகின்றனர்.
அப்படி அதிகளவில் மக்கள் வந்து செல்லும் இங்கு தானியங்கி மூலம் புத்தகம் கிடைக்கும் இயந்திரம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தானியங்கி மூலமாக ரயில் டிக்கெட், தண்ணீர், காபி, சிப்ஸ், குளிர்பானங்கள் போன்றவை எடுப்பதை கண்டிருப்போம். புத்தகம் எடுப்பது என்பது அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் முதல்முறையாக தானியங்கி புத்தகம் விற்பனை இயந்திரம் sunset hues நிறுவனர் மாயாவதி என்பவரால் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ரயில் நிலையத்தில் பொது காத்திருப்பு பகுதிக்கு அருகே கடந்த 10ஆம் தேதி வைக்கப்பட்டது. இது பயணிகளின் படிப்பாற்றலை அதிகரிக்கவும், புத்தகம் படிக்கும் பழக்கத்தை மேம்படுத்தும் விதமாக அனைத்து புத்தகங்களும் எளிதில் கிடைக்கும் வகையிலும் முன்னெடுக்கப்பட்ட புதுமையான முயற்சியாகும். இந்த தானியங்கி மூலம் தங்களுக்கு பிடித்த நாவல்கள்,சிறு கதைகள், வரலாறு, இலக்கியங்கள் உள்ளிட்ட புத்தகங்களை யாரிடமும் கேட்காமல் பயணிகள் எடுக்கும் வகையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதால் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
இதுகுறித்து தானியங்கி புத்தக விற்பனை இயந்திரத்தை நிறுவிய 26 வயது பட்டதாரி பெண் மாயாவதியை அணுகியபோது நம்மிடம் பேசிய அவர், “புதிதாக எதாவது செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக, சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் தானியங்கி புத்தக விற்பனை இயந்திரத்தை வைத்தேன். இது மக்கள் மற்றும் வாசகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதால், கடந்த 18ம் தேதி தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலும் வைத்துள்ளோம். எதிர்காலத்தில் விமான நிலைய மெட்ரோவிலும் வைக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்.
இதன் எதிரொலியாக மற்ற மாவட்டங்களிலும் வைக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. அதுகுறித்தும் சிந்தித்து வருகிறோம். இதுவரை சென்ட்ரலில் 350 புத்தகமும், தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் 150 புத்தகமும் விற்பனையாகியுள்ளது. அனைத்து புத்தகத்தையும் மக்கள் விரும்பி வாங்குகின்றனர். குறிப்பாக, குழந்தைகளுக்கான புத்தகம், கதை புத்தகமே அதிகளவில் விற்பனையாகிறது. இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு ஒருமுறை புத்தக விற்பனையை பொருத்து, புதிய புத்தகத்தை சுழற்சி முறையில் நிரப்பி வருகிறோம்.
மக்கள் கையில் புத்தகம் சென்றடைய வேண்டும். மக்களை படிக்க வைக்க வேண்டும் என்பது தான் எனது எண்ணம். அதற்காக, புத்தக நிலையம் அமைக்க வேண்டுமென்ற எண்ணம் நீண்ட நாட்களாக இருந்த நிலையில், தானியங்கி இயந்திரம் மூலம் வைத்தால் நமக்கும் வேலை மிச்சம். குறைவான செலவில் மக்களுக்கும் புத்தகத்தை எளிதாக கிடைக்க செய்ய முடியும் என்பதால் இவற்றை செய்து வருகிறேன். அதுமட்டுமின்றி, இங்கு மற்ற புத்தக நிலையத்தில் கிடைப்பதை விட குறைவான விலையில் இங்கு புத்தகங்கள் கிடைக்கும்.
இணையதளம் வந்த பிறகு புத்தகம் படிக்கும் பழக்கம் குறைந்துவிட்டாலும், புத்தகத்தை தேடித்தேடி வாங்கி படிப்பவர்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார். அவர்களுக்கு புத்தகம் கிடைப்பதை எளிமைப்படுத்தினாலே போதும், படிக்கும் பழக்கமும் அதிகரிக்கும். அந்த வகையில், மக்கள் அதிகமாக சென்றுவரும் இடத்தில் புத்தகம் இருந்தால், 4 முறை பார்ப்பார்கள். அடுத்தமுறை அவர்களே வந்து புத்தகத்தை வாங்கி செல்வார்கள்.
இந்த பரபரப்பான உலகத்தில் மக்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் படம் பார்ப்பது, பாடல் கேட்பது, செல்போனில் ரீல்ஸ் பார்ப்பது என எதோ ஒன்றை செய்கிறார்கள். அந்த நேரத்தை புத்தகம் படிப்பதற்காக மாற்றிக் கொள்ளலாம். குறிப்பாக, ரயிலில் நீண்ட தூரம் பயணிக்கும் நபர்களுக்கு, பல இடங்களில் இணையதள சேவை கிடைப்பதில்லை. அந்த நேரத்திலாவது புத்தகத்தை படிப்பார்கள் அல்லவா” என தனது எண்ணத்தைத் தெரிவித்தார்.
அதையடுத்து ரயிலுக்காக காத்திருந்த பயணி தீனதயாளன் கூறியதாவது, தற்போதுள்ள தலைமுறையினர், புத்தகத்தை விட்டு வெளியே வந்துவிட்டனர். எதை தேடுவதாக இருந்தாலும், உடனடியாக கையில் உள்ள செல்போனை எடுத்து கூகுளுக்கு சென்று தேடும் பழக்கத்தை வைத்துள்ளனர். கேட்டால், நமக்கு தேவையான அனைத்தும் இணையதளத்தில் கொட்டிக் கிடக்கிறது என்று அனைத்தையும் சமூக வலைத்தளங்களில் தேடுவதால் அவர்களது மனமும், அறிவும் பரந்து விரிவடையவில்லை. மாறாக இறுக்கமாக உள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் புத்தகத்தை எளிதாக எடுக்கும் வகையில், தானியங்கி புத்தக விற்பனை இயந்திரம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவை அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்” எனத் தெரிவித்தார்.
ரயிலில் நெடுந்தூரம் பயணிக்கும் பயணிகள் பேச்சுத்துணைக்கு ஆள் இல்லையே.. அரட்டை அடிக்க நண்பர்கள் இல்லையே என நினைக்காமல். கையில் புத்தகத்தை எடுத்துக் கொண்டால், பயணத்தின் தூரமும் குறைந்துவிடும். புத்தகம் நம்மில் புதிய உலகத்தை படைக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. புதிதாக ஒரு பழக்கத்தை கற்றுக் கொள்ளும் வகையில், புத்தகத்தை கையில் எடுப்போம்.