போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை - மாநிலம் முழுவதும் 255 பேர் கைது
போதைப்பொருள் தொடர்பான தகவல்களை பொதுமக்கள் Drug Free TN மொபைல் செயலி, இலவச உதவி எண் 10581, வாட்ஸ் ஆப் எண் 94981-10581 ஆகியவற்றின் மூலம் தெரிவிக்குமாறு தமிழ்நாடு காவல்துறை வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறது.
Published : July 30, 2026 at 2:35 PM IST
சென்னை: மாநிலம் முழுவதும் போதைப்பொருட்கள் மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களுக்கு எதிரான சிறப்பு அமலாக்க நடவடிக்கையின் கீழ் 200 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு 255 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு அரசின் போதைப்பொருட்கள் ஒழிப்பு மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களின் சட்டவிரோத விற்பனையைத் தடுக்கும் தொடர் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் அறிவுறுத்தலின்படி, 08.07.2026 முதல் 08.08.2026 வரை ஒரு மாத காலத்திற்கு மாநிலம் முழுவதும் சிறப்பு அமலாக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
போதைப்பொருள் கிடைப்பதை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்காக இந்த சிறப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சிறப்பு நடவடிக்கையின் போது அனைத்து மாநகர காவல் ஆணையர்கள் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் தீவிர வாகன சோதனைகள், திடீர் சோதனைகள், கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் நுண்ணறிவு தகவல் அடிப்படையிலான அமலாக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு, போதைப்பொருட்கள் மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களின் சட்டவிரோத கடத்தல், பதுக்கல், விற்பனை மற்றும் விநியோகத்தைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
இதில் மூன்றாவது வாரமாக கடந்த 20.07.2026 முதல் 25.07.2026 வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விவரங்கள் குறித்து சென்னை காவல் துறை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில் NDPS சட்டத்தின் கீழ் 200 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு 255 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், கஞ்சா 517 கிலோ, கஞ்சா சாக்லேட் 15 கிலோ, எம்.டி.எம்.ஏ (MDMA) - 69 கிராம், மெத்தாம்பெட்டமைன் 146.6 கிராம், ஹெராயின் - 1.45 கிராம், அபின் (Opium) -17 கிராம், பல்வேறு வகையான போதை மாத்திரைகள் 7,552 ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும், தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் தொடர்பாக 486 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 5,237.031 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த அனைத்து போதைப்பொருள் வழக்குகளும், மனமயக்கும் பொருட்கள் சட்டம் 1985, போதைப் பொருள் தடுப்புச் சட்டம் (NDPS Act), சிகரெட்டுகள் மற்றும் பிற புகையிலைப் பொருட்கள் (விளம்பரத் தடை மற்றும் வர்த்தகம், உற்பத்தி, வழங்கல் மற்றும் விநியோகம் ஒழுங்குமுறை) சட்டம் 2003 (COTPA) மற்றும் பிற தொடர்புடைய சட்டங்களின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
போதைப்பொருட்கள் மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களின் அச்சுறுத்தலை முற்றிலுமாக ஒழிக்க, நுண்ணறிவு தகவல் அடிப்படையிலான தொடர் அமலாக்கம் மற்றும் குற்றவாளிகளுக்கு எதிரான பல்வேறு துறைகளின் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு காவல் துறை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் என்று உறுதியளித்திருக்கிறது.
அதிகாரிகள் ஆய்வு
போதைப்பொருட்களின் பரவலை ஆய்வு செய்யும் நோக்கில் அமலாக்கப் பிரிவு, குற்றப்புலனாய்வுத் துறையின் அதிகாரிகள் சென்னை மாநகர் மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய பகுதிகளை நேரில் பார்வையிட்டனர்.
வியாசர்பாடி, கமலாபுரம், கண்ணகி நகர், பெசன்ட் நகர், ஊரூர் குப்பம், டி.பி. சத்திரம் பகுதிகளில் போதைப்பொருட்களின் சட்டவிரோத விற்பனை குறித்து பொதுமக்களிடம் விசாரித்து அவர்களின் குறைகளையும் கேட்டறிந்தனர்.
பிற மாவட்டங்களிலும் ஆய்வு
21.07.2026 அன்று திருச்சிராப்பள்ளி மாநகர், கோட்டை காவல் நிலையத்தில், திருச்சியைச் சேர்ந்த சஞ்சய் (26), அண்ணாமலை (22), காளிமுத்து (19) ஆகிய மூன்று பேரிடமிருந்து 988 டேபென்டடால் (Tapentadol) மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்து வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
மதுரை மாநகரம், அண்ணா நகர் காவல் நிலையத்தில் ஆகாஷ் (24), விஸ்வ வினித் (21), ராமன் (22), அஜித் (20) ஆகிய நபர்களை கைது செய்து, அவர்களிடமிருந்து சட்டவிரோதமாக வைத்திருந்த 1,348 வலி நிவாரண மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
23.07.2026 அன்று சென்னை போதைப்பொருள் நுண்ணறிவுப் பிரிவால் மார்ச் 2026இல் பதிவு செய்யப்பட்ட 220 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த பாரத் என்ற பரத்குமார் கைது செய்யப்பட்டார்.
24.07.2026 அன்று கோயம்புத்தூர் போதைப்பொருள் நுண்ணறிவுப் பிரிவால் டிசம்பர் 2025இல் பதிவு செய்யப்பட்ட 235 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த, ராமேஸ்வரம் பகுதியைச் சேர்ந்த அல்லாபிச்சை கைது செய்யப்பட்டார்.
2019 ஆம் ஆண்டு காஞ்சிபுரம் போதைப்பொருள் நுண்ணறிவுப் பிரிவில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் தொடர்புடைய இரண்டு நைஜீரிய நாட்டினர்கள், தங்களது சிறைத் தண்டனையை நிறைவு செய்ததைத் தொடர்ந்து, சட்டப்படி தேவையான அனைத்து நடைமுறைகளும் பின்பற்றப்பட்டு அவர்களது சொந்த நாட்டிற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்திருக்கிறது.
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போதைப்பொருள் தொடர்பான புகாருக்கு
போதைப்பொருள் இல்லாத தமிழ்நாட்டை உருவாக்கும் முயற்சியில், போதைப்பொருட்கள் மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களின் சட்டவிரோத கடத்தல், பதுக்கல், விற்பனை மற்றும் விநியோகம் தொடர்பான தகவல்களை பொதுமக்கள் Drug Free TN மொபைல் செயலி, இலவச உதவி எண் 10581, வாட்ஸ்அப் எண் 94981-10581 ஆகிய வழிகளில் தெரிவிக்குமாறு தமிழ்நாடு காவல்துறை வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறது.
பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்படும் ஒவ்வொரு நம்பகமான தகவலும் முழுமையான ரகசியத்துடன் கையாளப்பட்டு, உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழ்நாடு காவல்துறை தரப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.