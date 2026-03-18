கோவையில் பேருந்தில் எடுத்து செல்லப்பட்ட 255 கிராம் தங்க நகைகள் பறிமுதல்

தேர்தல் நடத்தை அமலுக்கு வந்தது முதல் இதுவரை சுமார் 42.65 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 5:42 PM IST

கோயம்புத்தூர் : உரிய ஆவணமின்றி பேருந்தில் கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.37 லட்சம் மதிப்பிலான சுமார் 255 கிராம் தங்க நகையை பறைக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, மாநில முழுவதும் தேர்தல் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், கோவையில் கண்காணிப்பு பணியில் இருந்த பறைக்கும் படையினர் ஆம்னி பேருந்தில் பயணம் செய்த நபரிடம் இருந்து ஆவணங்களின்றி கொண்டுவரப்பட்ட சுமார் 255 கிராம் தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.

255 கிராம் தங்க நகை பறிமுதல்

கோவை மாவட்டம் சிந்தாமணிபுதூர் டோல்கேட் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக வந்த ஆம்னி பேருந்து ஒன்றை நிறுத்தி சோதனை செய்தபோது, அதில் பயணம் செய்த நபர் ஒருவர் முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பேசினார். இது அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகத்தை அளித்தது. தொடந்து, அவரிடம் நடத்திய சோதனையில், சுமார் 255 கிராம் தங்க நகைகளை மறைத்து எடுத்து வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மேலும், அதற்கான உரிய ஆவணங்களை அவர் வைத்திருக்கவில்லை என்பதை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர்.

தொடர்ந்து அதிகாரிகள் நடத்திய விசாரணையில், அவர் கோவை காந்திபுரம் சித்தி விநாயகர் கோவில் வீதி, மங்களா ஜூவல்லரி கட்டிடத்தில் வசித்து வரும் மது சுதன் ராணா என்பவரின் மகன் என்பது தெரியவந்தது. தொடர்ந்து அவரிடம் இந்த தங்க நகைகளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். நகைகளின் மதிப்பு சுமார் 37 லட்சத்து 30 ஆயிரம் ரூபாய் என கூறப்பட்டுள்ளது. நகைகள் அனைத்தும் சூலூர் தாலுகா அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டன. சம்பவம் தொடர்பாக வருவாய்த்துறை மற்றும் தேர்தல் பிரிவு அதிகாரிகள் விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இவைமட்டுமின்றி, மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அன்னூர் பகுதிகளில் உரிய ஆவணமின்றி எடுத்து செல்லப்பட்ட நான்கு லட்சம் ரூபாய் காய்கறி வியாபாரிகளிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இது தொடர்பாகவும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இதனிடையே, மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை அமலுக்கு வந்தது முதல் இன்று (மார்ச் 18) வரையில் சுமார் 42.65 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

