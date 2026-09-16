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மும்பையிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 25 ஆயிரம் போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் - திருநங்கை உள்பட 4 பேர் கைது

இந்த போதை மாத்திரைகள் எங்கிருந்து பெறப்பட்டன? இதன் பின்னணியில் செயல்படும் நபர்கள் யார்? சென்னையில் எங்கெல்லாம் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன? என்பது குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதை மாத்திரைகளுடன் கைது செய்யப்பட்டோர்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதை மாத்திரைகளுடன் கைது செய்யப்பட்டோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 1:53 PM IST

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சென்னை: மும்பையிலிருந்து ரயில் மூலம் கடத்தி வரப்பட்ட 25 ஆயிரம் போதை மாத்திரைகளை மயிலாப்பூர் போதைப்பொருள் தடுப்பு தனிப்படை பறிமுதல் செய்தது. இதில் சம்பந்தப்பட்ட திருநங்கை உள்பட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் விற்பனை மற்றும் கடத்தலைத் தடுக்க காவல்துறை சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, சென்னை மாநகரில் போதைப்பொருள் விற்பனை மற்றும் கடத்தல்கள் குறித்த ரகசிய தகவல்களின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, போதை மாத்திரைகள் உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்களை வெளிமாநிலங்களில் இருந்து சென்னைக்கு கடத்தி வந்து விற்பனை செய்யும் கும்பல்களை கண்டறிந்து கைதுசெய்ய தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், மும்பையிலிருந்து போதை மாத்திரைகள் ரயில் மூலம் சென்னைக்கு கடத்தி வரப்பட்டு, மயிலாப்பூர் பகுதியில் விற்பனை செய்யப்படுவதாக போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு தனிப்படையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த தகவலின் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட நபர்களை தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக கண்காணித்து வந்தனர். அதில், போதை மாத்திரைகளை வைத்திருந்த ஒரு திருநங்கை உள்ளிட்ட 4 பேரை போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். மேலும், அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் சுமார் 25 ஆயிரம் போதை மாத்திரைகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டு, அவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

மேலும், மயிலாப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த திருநங்கையான குணா, ராஜி, அருண் உள்ளிட்ட 4 பேரையும் கைது செய்து காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச்சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், மும்பையிலிருந்து ரயில் மூலம் போதை மாத்திரைகள் கடத்தி வரப்பட்டு மயிலாப்பூர் பகுதியில் விற்பனை செய்ய முயன்றது உறுதியானதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து, கைது செய்யப்பட்ட 4 பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

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மேலும், இந்த போதை மாத்திரைகள் எங்கிருந்து பெறப்பட்டன? இதன் பின்னணியில் செயல்படும் நபர்கள் யார்? சென்னையில் வேறு யாருக்கெல்லாம் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன? என்பது குறித்தும் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக, வெளிமாநிலங்களிலிருந்து போதைப்பொருட்கள் கடத்தி வரும் கும்பல்கள் குறித்தும் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

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போதை மாத்திரைகள் கடத்தல்
மயிலாப்பூர் போதை மாத்திரை கடத்தல்
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