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டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு 25% ஊதிய உயர்வு; ஆனால் கூடுதல் விலைக்கு மது விற்றால் பணிநீக்கம் – அமைச்சர் விக்னேஷ் எச்சரிக்கை

மதுபான விலையை உயர்த்தி வருவாயை அதிகரிப்பது அரசின் நோக்கம் அல்ல. ஊதிய உயர்வுக்காக, மதுபான விலை உயர்த்தப்படாது என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.

மது விலக்கு, ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் செய்தியாளர் சந்திப்பு
மது விலக்கு, ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 8:46 PM IST

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சென்னை: டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு 25 சதவீத ஊதிய உயர்வு அளிக்கப்படும் என்றும், இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவ காப்பீடு வழங்கப்படும் என்றும் மது விலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மது விலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் தவெக அரசு பொறுப்பேற்றது முதல், முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலின்படி, டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தில் பல்வேறு மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிப்பது, காலையில் 12 மணிக்கு முன்பாகவும், இரவு 10 மணிக்குப் பிறகும் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்வது போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்தியுள்ளோம்.

குறிப்பிட்ட மதுக்கடைகளில் கூடுதல் தொகை வசூலிக்கப்படுவதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் வெளியானால், மறுநாளே ஆய்வு நடத்தி, தவறு செய்தவர்களை இடைநீக்கம் செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம்.

இந்த நிலையில், டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் தங்களுக்கு நியாயமான ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தனர். ஊதியம் உயர்த்தப்பட்டால், இத்தகைய பிரச்சனைகளில் ஈடுபட வேண்டிய சூழல் குறையும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

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மதுபான பெட்டிகளை இறக்கும் பணிக்காக தனியாக செலவு செய்வது, மின்சார கட்டணம், கடை வாடகை உள்ளிட்ட பல்வேறு சிரமங்களையும் ஊழியர்கள் எடுத்துரைத்தனர்.

இதையடுத்து, பெட்டிகளை இறக்கும் பணிக்கு போக்குவரத்து நிறுவனங்களின் ஒத்துழைப்பை பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சார கட்டணத்திற்கு தனி நடைமுறையும் விரைவில் அமல்படுத்தப்படும். வாடகை தொடர்பான பிரச்சனைகளும் ஆய்வு செய்து தீர்க்கப்படும்.

ஊதிய உயர்வு

இதுவரை டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.500, ரூ.750 அல்லது சில காலங்களில் ரூ.2,000 மட்டுமே ஊதிய உயர்வு அளிக்கப்பட்டது. இந்த முறை ஊழியர்களின் கோரிக்கையை முதலமைச்சர் பரிசீலித்து 25 சதவீதம் ஊதிய உயர்வை வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அதன்படி, உதவி விற்பனையாளர்களின் ஊதியம் ரூ.14,340-இல் இருந்து ரூ.17,925-ஆக உயர்த்தப்படுகிறது. விற்பனையாளர்களின் ஊதியம் ரூ.15,530-இல் இருந்து ரூ.19,413-ஆக உயர்த்தப்படுகிறது. மேற்பார்வையாளர்களின் (Supervisor) ஊதியம் ரூ.17,850-இல் இருந்து ரூ.22,313-ஆக உயர்த்தப்படுகிறது.

இந்த 25 சதவீத ஊதிய உயர்வு மூலம் அரசுக்கு ரூ.110.74 கோடி கூடுதல் செலவாகும். இதன்மூலம் டாஸ்மாக் ஊழியர்களின் மொத்த ஆண்டு ஊதியச் செலவு ரூ.553.72 கோடியாக உயர்கிறது. ஊதிய உயர்வு ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் அமலுக்கு வரும்.

இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவ வசதி

கடந்த 20 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த ஊழியர்களின் இ.எஸ்.ஐ. (ESI) மருத்துவக் காப்பீட்டு கோரிக்கையும் ஏற்கப்பட்டுள்ளது. இனிமேல் டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கும், அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவ வசதி வழங்கப்படும்.

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பணி நீக்க எச்சரிக்கை

இனி எம்.ஆர்.பி.க்கு மேல் மதுபானம் விற்பனை செய்ய எந்த காரணமும் இருக்கக் கூடாது. அரசு நிர்ணயித்த விலைக்கே மதுபானங்கள் விற்கப்பட வேண்டும்.

இதற்கு முன்பு கூடுதல் தொகை வசூலித்தவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. தற்போது இடைநீக்கம் செய்யப்படுகின்றனர். கூடுதல் விலைக்கு மதுபானம் விற்பனை செய்த குற்றச்சாட்டில் இதுவரை 40 பேருக்கு மேல் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதே குற்றத்தை மீண்டும் செய்தால், பணிநீக்கம் வரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

மதுபான விலை உயராது

ஊதிய உயர்வால் மதுபானங்களின் விலை உயருமா என்ற கேள்விக்கு, "மதுபான விலையை உயர்த்தி வருவாயை அதிகரிப்பது அரசின் நோக்கம் அல்ல. ஊதிய உயர்வுக்காக மதுபான விலை உயர்த்தப்படாது" என்று அமைச்சர் பதில் அளித்தார்.

டாஸ்மாக் பார் டெண்டர் 2 மாதங்கள் நீட்டிப்பு

புதிய பொது டெண்டர் நடைமுறைக்கு வர 4 முதல் 5 வாரங்கள் தேவைப்படுவதால், டாஸ்மாக் பார் டெண்டர் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.

மறுவாழ்வு மையங்கள்

மது பழக்கத்தில் இருந்து மக்களை மீட்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்து பேசுகையில், "முந்தைய ஆட்சியாளர்களை போல, விழிப்புணர்வு ஊர்வலங்கள் மட்டும் நடத்துவது போதாது. கோயம்புத்தூரில் உள்ள மறுவாழ்வு மையத்தை நேரில் ஆய்வு செய்தேன். மறுவாழ்வு மையங்கள் எவ்வளவு பயன் அளிக்கின்றன என்பதை ஆய்வு செய்து, அதற்கேற்ப புதிய விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்" என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

தகவல் தெரிவித்தால் உடனடி நடவடிக்கை

சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை நேரங்களில் சட்ட விரோதமாக மதுபானம் விற்கப்படுவதாக செய்தியாளர்கள் குறிப்பிட்டபோது, "எங்களிடம் வரும் ஆய்வு அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் எங்கும் சட்டவிரோத மது விற்பனை நடைபெறவில்லை. தகவல்கள் தெரிவித்தால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.

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