அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் நள்ளிரவு வரை நீடித்த வேட்புமனு பரிசீலனை; 25 பேரின் மனுக்கள் நிராகரிப்பு

அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் சார்பில் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களின் மனுக்கள் மீதும் ஆட்சேபனை தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

நள்ளிரவு வரை காத்திருந்த அரசியல் கட்சி முகவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 8, 2026 at 3:17 PM IST

திருநெல்வேலி: அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கான வேட்புமனு பரிசீலனை நள்ளிரவு வரை நீடித்த நிலையில், ஆறு வேட்பாளர்களின் மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்பு மனு பரிசீலனை நேற்று நடைபெற்றது. நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் நடைபெற்ற வேட்பு மனு பரிசீலனையின் போது அங்கு போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வி.பி.துரையின் மனு முதலில் நிராகரிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது. மனுவில் சில குளறுபடிகள் இருப்பதாக அதிமுக வேட்பாளர் இசக்கி சுப்பையா தரப்பில் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்ததன் காரணமாக அவரது மனுவை ஏற்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.

இதன் காரணமாக வேட்பாளர் தரப்பில் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் வாக்குவாதம் செய்ததால் அங்கு பரபரப்பு நிலவிய நிலையில், நீண்ட இழுபறிக்கு பின் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் துரையின் மனு ஏற்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனாலும் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் மொத்தம் எத்தனை வேட்பாளர்களின் மனு ஏற்கப்பட்டது? யாருடைய மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டது? என்ற விவரங்கள் நீண்ட நேரமாக வெளியிடவில்லை.

மாவட்டத்தில் உள்ள பிற நான்கு தொகுதிகளிலும் மாலை 3 மணிக்கே அந்த விபரம் வெளியிடப்பட்ட நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் இரவு நீண்ட நேரம் ஆகியும் வேட்புமனு பரிசீலனை நிறைவடையாமல் இருந்தது. இறுதியாக நள்ளிரவு வேட்புமனு பரிசீலனை நிறைவு பெற்றதாகவும், மொத்தம் 31 வேட்பாளர்களில் 25 பேரின் மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு, ஆறு மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது.

சுயேச்சைகள் மற்றும் சிறிய அமைப்புகளை சார்ந்த வேட்பாளர்கள் பலரது மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக ஒரே தொகுதியில் 25 மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்ட சம்பவம் அரசியல் ரீதியாக பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஆனால் மீதமுள்ள ராதாபுரம், பாளையங்கோட்டை, நாங்குநேரி, நெல்லை ஆகிய நான்கு தொகுதிகளில் அதிகபட்சம் 8 வேட்புமனுக்கள் மட்டுமே நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து அதிகாரிகளிடம் விசாரித்த போது, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் சார்பில் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களின் மனுக்கள் மீதும் ஆட்சேபனை தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. எனவே இதுதொடர்பாக விரிவான பரிசீலனையில் ஈடுபட்டபோது பல்வேறு குளறுபடிகள் காரணமாக 25 பேர் மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தனர்.

இதன் மூலம் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் தற்போது அதிமுக வேட்பாளர் இசக்கி சுப்பையா, காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வி.பி.துரை, நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் சிவசங்கரன், தமிழக வெற்றி கழக வேட்பாளர் ராஜகோபால், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி வேட்பாளர் இசை கண்ணன் ஆகிய ஐந்து பேர் மட்டுமே அரசியல் கட்சிகளின் சார்பில் போட்டியிடுகின்றனர். சுயேச்சையாக சுப்பையா என்ற ஒரே ஒரு நபரின் மனு மட்டுமே ஏற்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே ஒரு சுயேச்சை மட்டுமே களத்தில் இருப்பதால் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் சுயேச்சைகள் மூலம் ஓட்டுக்கள் பிரிவது தடுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

