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ஒடிசாவில் இருந்து கடத்திவரப்பட்ட ரூ.25 லட்சம் மதிப்பிலான கஞ்சா பறிமுதல் - மூவர் கைது

இந்த கடத்தலில் சம்பந்தப்பட்ட முக்கிய நபர்கள் மூன்று பேரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 11:06 PM IST

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தூத்துக்குடி: ஒடிசா மாநிலத்தில் இருந்து லாரி மூலம் கடத்திவரப்பட்ட ரூ.25 லட்சம் மதிப்பிலான 24 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாநகர பகுதியில் கஞ்சா புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவபிரசாத் உத்தரவின் பேரில் தனிப்படை காவல்துறையினர் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தூத்துக்குடிக்கு சரக்கு ஏற்றி வரும் ஒரு லாரியில் கஞ்சா கடத்தி வருவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இந்த தகவலை அறிந்த போலீசார் தூத்துக்குடி மாநகர் முழுவதும் வரும் வாகனத்தை சோதனை செய்தனர். அப்போது தூத்துக்குடி கடற்கரை சாலையில் உள்ள ரோஜ் பூங்கா அருகே வைத்து ஒரு லாரியை சோதனை செய்ததில் லாரியில் 24 கிலோ கஞ்சா இருப்பது தெரிய வந்தது.

இதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற விசாரணையில் ஒடிசா மாநிலம் பகுதியில் இருந்து இந்த கஞ்சா கடத்தி வரப்பட்டது தெரிய வந்தது. இந்த கஞ்சா கடத்தல் தொடர்பாக தூத்துக்குடி எஸ்.எஸ் மாணிக்கம் தெருவை சேர்ந்த செல்வ பெருமாள் என்ற கட்டை, அழகேசபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெகன் மற்றும் விளாத்திகுளம் அருகே உள்ளவேப்பலோடை பகுதியை சேர்ந்த ராம்குமார் ஆகிய மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த கடத்தலில் சம்பந்தப்பட்ட முக்கிய நபர்கள் மூன்று பேரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர். மேலும் ரூ.25 லட்சம் மதிப்பிலான 24 கிலோ கஞ்சா மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய லாரியை பறிமுதல் செய்தனர். ஒடிசா மாநிலத்தில் இருந்து சரக்குகள் இடையே கஞ்சாவை பதுக்கி வைத்து தூத்துக்குடிக்கு விற்பனை செய்வதற்காக கடத்திவரப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

ஒடிசா
ODISHA
3 ARRESTED
கஞ்சா பறிமுதல்
GANJA

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