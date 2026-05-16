கராத்தே போட்டியில் பதக்கங்களை வென்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு உற்சாக வரவேற்பு
ஆசிய மற்றும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இந்தியா சார்பில் கராத்தே பிரிவில் பங்கேற்று தங்கப் பதக்கம் வெல்ல வேண்டும் என்பதே தனது ஆசை என கராத்தே வீராங்கனை அக்ஷயா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 16, 2026 at 8:41 PM IST
சென்னை: சர்வதேச அளவிலான கராத்தே போட்டியில் வெற்றி பெற்று பதக்கங்களுடன் சென்னை திரும்பிய வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
22-வது சர்வதேச அளவிலான கராத்தே சாம்பியன்ஷ் போட்டி, மலேசியாவில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் இந்தியா, இலங்கை, சிங்கப்பூர், மலேசியா உள்ளிட்ட 10 நாடுகளை சேர்ந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டனர். இதில் இந்தியா அணி சார்பில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த அக்வியா, சிவசிந்தனா, நியாத்தி, ஜெனிடா, இளவரசு, கெளசிக்குமார், லலித் ஆகிய 7 வீரர், வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டனர். கட்டா, குமத்தே உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் நடந்த போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு சிறப்பாக விளையாடினர்.
தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் 6 தங்கப் பதக்கங்கள், 5 வெள்ளிப் பதக்கங்கள், ஒரு வெண்கல பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். மலேசியாவில் இருந்து சென்னை விமான நிலையம் திரும்பிய வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு பயிற்சியாளர்கள், உறவினர்கள் உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்தும், பூங்கொத்து கொடுத்தும் வரவேற்பு அளித்தனர்.
தங்கப் பதக்கம் வென்ற வீராங்கனை கௌஷிக் கூறுகையில், "நான் தரத்தாவின் கட்டா பிரிவில் தங்கப் பதக்கமும் குமத்தே பிரிவில் வெள்ளி பதக்கமும் வென்று உள்ளேன். நான் முதல்முறையாக சர்வதேச அளவில் கலந்து கொண்டு பதக்கம் வென்று உள்ளேன். எனது பெற்றோருக்கும், பயிற்சியாளர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன். இந்தியா, அமெரிக்கா மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் நாடுகள் மோதிய போட்டிகளில் கலந்து கொண்டேன். போட்டி மிகவும் கடுமையாக இருந்தது. இருந்தாலும் நான் வெற்றி பெற்றேன்" என்றார்.
அதேபோல், மற்றொரு வீராங்கனை சிவசிந்தனா கூறுகையில், "மலேசியாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச அளவிலான கராத்தே போட்டியில் கலந்து கொண்டு ஒரு தங்கப் பதக்கமும், ஒரு வெள்ளிப் பதக்கமும் வென்றுள்ளேன். எனக்கு ஊக்கம் அளித்து மலேசியா வரை போட்டியில் கலந்து கொள்ள அனுப்பி வைத்த எனது தாய், தந்தைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
வீராங்கனை அக்ஷயா கூறுகையில், "கடந்த 11 ஆண்டுகளாக நான் கராத்தே தற்காப்பு கலையைப் பயின்று வருகிறேன். தற்போது உள்ள காலகட்டத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக் குறியாக உள்ளது. இதனால் பெண் பிள்ளைகள் தற்காப்பு கலையைக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியமானதாக உள்ளது. அனைத்து பெற்றோர்களும், பெண் பிள்ளைகளுக்கு தற்காப்பு கலையை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.
மலேசியாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச அளவிலான கராத்தே சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் கட்டா பிரிவில் கலந்து கொண்டு வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றுள்ளேன். ஆசிய மற்றும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இந்தியா சார்பில் கலந்து கொண்டு தங்கப் பதக்கம் வெல்ல வேண்டும் என்பதே எனது லட்சியம். தமிழ்நாடு அரசு எங்களுக்கு ஊக்கமும், உறுதியும் அளித்தால் அடுத்தடுத்து சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெறுவோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.