‘மருது சகோதரர்களின் அளப்பரிய தியாகத்தை போற்றுவோம்’ - 225வது நினைவு நாளில் முதலமைச்சர் விஜய் புகழாரம்
ஜம்புத் தீவு பிரகடனத்தை முழங்கிப் போராடிய மருது சகோதரர்களின் அர்ப்பணிப்பு போற்றுதலுக்குரியது என்று முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 24, 2026 at 12:25 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 1:14 PM IST
சென்னை: விடுதலை உணர்வை தமிழ் மண்ணில் விதைத்த மருது சகோதரர்களின் வரலாறு குறித்து அவர்களின் நினைவு நாளில் முதலமைச்சர் விஜய் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
மருது சகோதரர்களின் 225வது நினைவு நாள் இன்று (அக்டோபர் 24) அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், மருது சகோதரர்களின் தியாகத்தை போற்றும் வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜய் புகழாரம்
அந்த பதிவில், “தாய்நாட்டின் விடுதலைக்காக தம் இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்த, சிவகங்கைச் சீமையை ஆண்ட மருது சகோதரர்களின் நினைவு நாளில், அவர்தம் ஒப்பற்ற வீரத்தையும், அளப்பரிய தியாகத்தையும் போற்றி எனது வீரவணக்கத்தைச் செலுத்துகிறேன்.
தாய்நாட்டின் விடுதலைக்காக தம் இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்த, சிவகங்கைச் சீமையை ஆண்ட மருது சகோதரர்களின் நினைவு நாளில், அவர்தம் ஒப்பற்ற வீரத்தையும், அளப்பரிய தியாகத்தையும் போற்றி எனது வீரவணக்கத்தைச் செலுத்துகிறேன். இந்தியாவின் முதல் சுதந்திரப் போருக்கு முன்னதாகவே, ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து, அனைவரையும் விடுதலைப் பாதையில் ஒன்றிணைக்கும் வகையில், 'ஜம்புத் தீவு பிரகடனத்தை' முழங்கிப் போராடிய மருது சகோதரர்களின் அர்ப்பணிப்பு போற்றுதலுக்குரியது. விடுதலை உணர்வைத் தமிழ் மண்ணில் விதைத்த மருது சகோதரர்களின் வீரவரலாறு தலைமுறைகளைக் கடந்தும் நிலைத்திருக்கட்டும்! #CMJosephVijay— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 24, 2026
இந்தியாவின் முதல் சுதந்திரப் போருக்கு முன்னதாகவே, ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து, அனைவரையும் விடுதலைப் பாதையில் ஒன்றிணைக்கும் வகையில், 'ஜம்புத் தீவு பிரகடனத்தை' முழங்கிப் போராடிய மருது சகோதரர்களின் அர்ப்பணிப்பு போற்றுதலுக்குரியது. விடுதலை உணர்வைத் தமிழ் மண்ணில் விதைத்த மருது சகோதரர்களின் வீரவரலாறு தலைமுறைகளைக் கடந்தும் நிலைத்திருக்கட்டும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், மருது சகோதரர்கள் ஆட்சி செய்த சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் உள்ள மருது சகோதரர்களின் திருவுருவச் சிலைக்கு அமைச்சர் நிர்மல்குமார் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து, மருது சகோதரர்கள் நினைவு நாளை ஒட்டி சென்னை கிண்டி காந்தி மண்டப வளாகத்தில் உள்ள மருது சகோதரர்களின் திருவுருவச்சிலைக்கு கீழே அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த மருது சகோதரர்களின் திருவுருவ படத்திற்கு, தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் புகழாரம்
மருது சகோதரர்கள் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதளப் பதிவில், “மண்ணின் மானம் காத்த மருதிருவருக்கு மானமிகு வீரவணக்கம்! புறநானூற்றுத் தமிழர் வீரத்துக்கு இலக்கணமாக ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து நின்று போர் புரிந்த சிவகங்கைச் சீமையின் சீற்றமிகு காளைகள் பெரிய மருது, சின்ன மருது.
மண்ணின் மானம் காத்த மருதிருவருக்கு மானமிகு வீரவணக்கம்! புறநானூற்றுத் தமிழர் வீரத்துக்கு இலக்கணமாக ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து நின்று போர் புரிந்த சிவகங்கைச் சீமையின் சீற்றமிகு காளைகள் பெரிய மருது அவர்களும் சின்ன மருது அவர்களும். இந்தியர் அனைவரும் வேற்றுமைகளை மறந்து ஒற்றுமையோடு போராடினால் அந்நியர் ஆட்சியை அடியோடு அகற்றிடலாம் என அனைவருக்கும் முன்பே 'ஜம்புத்தீவு பிரகடனம்' வழியாக முழங்கிய சமூக நல்லிணக்க வீரர்கள் மருது சகோதரர்கள். உயிரைத் தியாகம் செய்து விடுதலை உணர்வை விதைத்த அந்தப் போராளிகளின் நினைவு நாளில் அவர்களுக்கு என் வீரவணக்கம்! #MarudhuBrothers— M.K.Stalin (@mkstalin) October 24, 2026
இந்தியர் அனைவரும் வேற்றுமைகளை மறந்து ஒற்றுமையோடு போராடினால் அந்நியர் ஆட்சியை அடியோடு அகற்றிடலாம் என அனைவருக்கும் முன்பே 'ஜம்புத்தீவு பிரகடனம்' வழியாக முழங்கிய சமூக நல்லிணக்க வீரர்கள் மருது சகோதரர்கள். உயிரைத் தியாகம் செய்து விடுதலை உணர்வை விதைத்த அந்தப் போராளிகளின் நினைவு நாளில் அவர்களுக்கு என் வீரவணக்கம்!” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மருது சகோதரர்கள்
18-ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தமிழ்நாட்டின் சிவகங்கைச் சீமையை ஆண்ட மாமன்னர்கள் மருது சகோதரர்கள் ஆவர். மருது சகோதரர்களில் மூத்தவர் வெள்ளை மருது மற்றும் இளையவர் சின்ன மருது என்று அழைக்கப்பட்டனர். இவர்கள் இருவரும், சிவகங்கையை திறம்பட நிர்வகித்து, ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்தை மிக கடுமையாக எதிர்த்தனர்.
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மேலும், ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக ஜம்பு தீவு பிரகடனம், தென்னிந்தியக் கூட்டமைப்பு, காளையார்கோயில் போர் ஆகியவற்றை முன்னெடுத்தனர். தொடர்ந்து, பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்திற்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்திப் போராடிய புகழ்பெற்ற இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் ஆவர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஆங்கிலேயர்களால் கைதுச் செய்யப்பட்ட மருது சகோதரர்கள், 1801ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 24-ஆம் தேதி சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் தூக்கிலிடப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.