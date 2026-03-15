மூளைச்சாவு அடைந்த 22 வயது இளைஞரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்: 6 பேருக்கு மறுவாழ்வு
உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்ட மோனிக்ராஜின் உடல், அரசு மரியாதையுடன் அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
Published : March 15, 2026 at 10:01 AM IST
கோயம்புத்தூர்: மூளைச்சாவு அடைந்த 22 வயது இளைஞரின் உடல் உறுப்புகள் தானமாக வழங்கப்பட்டது. அதன்படி, அவர் 6 பேருக்கு மறுவாழ்வு அளித்துள்ளார்.
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரைச் சேர்ந்தவர் ராமகிருஷ்ணன் - விஜயகுமாரி தம்பதியின் மகன் மோனிக்ராஜ் (22). விவசாயம் செய்து வந்த அவர், சிறந்த உடல்நலப் பயிற்சியாளராகவும் இருந்துள்ளார். இந்த நிலையில், கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன் இரவு விவசாயத்திற்காக இயக்கப்பட்ட மின் மீட்டரை நிறுத்தச் சென்றுள்ளார்.
அப்போது, அவர் அணிந்திருந்த மப்ளர் திடீரென மோட்டாரில் சிக்கி கீழே விழுந்துள்ளார். அதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த அவரை, சம்பவ இடத்திலேயே மயங்கி விழுந்துள்ளார். சத்தம் கேட்டு வந்த உறவினர்கள், மோனிக்ராஜை மீட்டு சிகிச்சைக்காக கோவை அவினாசி சாலையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.
தொடர் சிகிச்சை இருந்து வந்த மோனிக்ராஜ் நேற்று (மார்ச் 14) காலையில் மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து, மருத்துவர்கள் அறிவுரையின் படி, மோனிக்ராஜ் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய அவரது பெற்றோர் முன்வந்தனர்.
அதன்படி, தமிழ்நாடு உறுப்பு தான ஆணையத்தின் அனுமதியுடன் அவரது நுரையீரல், கல்லீரல், சிறுநீரகங்கள் மற்றும் கண்கள் ஆகியவை தானமாகப் பெறப்பட்டது. பின்னர், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகம் ஒன்று கே.எம்.சி.ஹெச் மருத்துவமனைக்கும், மற்றொரு சிறுநீரகம் மற்றும் கண்கள் கோவையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கும், நுரையீரல் சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கும் வழங்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து கே.எம்.சி.ஹெச் மருத்துவமனை டீன் நல்ல பழனிசாமி கூறுகையில், “மக்களிடையே உடல் உறுப்பு தானம் குறித்து அதிக விழிப்புணர்வு தேவைப்படுகிறது. ஒருவர் இறந்த பிறகு அவரது உடல் உறுப்புகள் தானமாக வழங்கப்பட்டால், அது பலரது உயிரைக் காப்பாற்ற உதவும். மேலும், உடல் உறுப்பு தானம் வழங்கிய மோனிக்ராஜ் குடும்பத்திற்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், கே.எம்.சி.ஹெச் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் உறுப்புகளை மற்ற நோயாளிகளுக்கு பொருத்துவதற்காக தகுந்த நேரத்தில் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர், மோனிக்ராஜ் உடல் அரசு மரியாதையுடன் அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று மாலை கோவையில் இறுதிச்சடங்குகள் செய்யப்பட்டது.