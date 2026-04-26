தாய்லாந்தில் இருந்து போதைப்பொருட்களுடன் இலங்கை திரும்பிய 22 புத்த துறவிகள் கைது

ஒவ்வொரு துறவியின் பயணப்பையிலும் தலா 5 கிலோ கிராம் போதைப்பொருள் இருந்தது என்று போதைப்பொருட்கள் ஒழிப்புப்பிரிவு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

புத்த துறவிகளை அழைத்துச் செல்லும் அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 26, 2026 at 4:59 PM IST

இராமநாதபுரம்: இலங்கையில் போதைப்பொருட்களுடன் 22 புத்த துறவிகள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இலங்கை அரசின் போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவினருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில அந்நாட்டின் தலைநகர் கொழும்புவில் உள்ள கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் நேற்றிரவு முதல் இன்று (ஏப்ரல் 26) அதிகாலை வரை வெளிநாடுகளில் இருந்து இலங்கைக்கு வந்த விமான பயணிகள் மற்றும் அவர்களது உடமைகளை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனைக்கு உட்படுத்தினர்.

இந்த நிலையில், தாய்லாந்தில் இருந்து இலங்கை திரும்பிய 22 புத்த துறவிகளின் உடமைகளையும் போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவினர் சோதனை செய்தனர். அப்போது அவர்களது உடமைகளில் சுமார் ரூபாய் 110 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருட்கள் இருப்பதைக் கண்டு அதிகாரிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். ஒவ்வொரு துறவியின் பயணப்பையிலும் தலா 5 கிலோ கிராம் போதைப்பொருள் இருந்துள்ளது. இதையடுத்து அதிகாரிகள் அவற்றை பறிமுதல் செய்ததுடன் 22 புத்த துறவிகளையும் அதிரடியாக கைது செய்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்கள் குஷ் மற்றும் ஹேஷ் (Hash) வகையைச் சேர்ந்தவை எனவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

அதைத்தொடர்ந்து புத்த துறவிகளிடம் அதிகாரிகள் நடத்திய விசாரணையில், "போதைப்பொருட்கள் கடத்தல் வழக்கில் கைதாகியுள்ள புத்த துறவிகள், இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள்; உயர்கல்வி பயிலும் இளம் துறவிகளான இவர்கள் கடந்த ஏப்ரல் 22-ம் தேதி ஒருவரின் நிதியுதவியுடன் தாய்லாந்து சென்றுள்ளனர். அங்கு அவர்கள் துறவிகளுக்கான உடைகளை அணிவதற்கு மாறாக சாதாரண உடையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதற்கான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் அவர்களது செல்ஃபோன்களில் இருந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளன" என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தின் வரலாற்றில் புத்த துறவிகள் குழு ஒன்று இவ்வளவு பெரிய அளவிலான போதைப்பொருட்களுடன் பிடிபடுவது இதுவே முதல்முறை என்று விமான நிலைய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனிடையே கைது செய்யப்பட்ட புத்த துறவிகள், நீர்கொழும்பு நீதிமன்ற நீதிபதி முன்பு நேரில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். புத்த துறவிகளிடம் போதைப்பொருட்களைப் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் இலங்கையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்கள், மாணவர்கள் பயன்படுத்தும் பள்ளிக்கூட உபகரணங்கள் மற்றும் இனிப்புப் பண்டங்களுக்குள் மிகவும் ரகசியமாக மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

