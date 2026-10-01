திருட்டு பணத்தை பிரிப்பதில் தகராறு - 21 வயது இளைஞரை கொன்று காலில் கல்லை கட்டி நண்பர்களே ஏரியில் வீசிய கொடூரம்!
முகத்தில் கத்தியால் குத்தி கிழித்ததில் அதிகபடியான ரத்தம் வெளியேறி முகுந்தன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதையடுத்து சஞ்சயும் 2 சிறுவர்களும் முகுந்தனின் காலில் கல்லை கட்டி ஏரிக்குள் தூக்கி வீசியுள்ளனர்.
Published : October 1, 2026 at 7:52 AM IST
சென்னை: திருட்டு பைக்கை விற்ற பணத்தை பிரிப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில் 21 வயது இளைஞரை குத்தி கொலை செய்து, காலில் கல்லை கட்டி, உடலை ஏரியில் தூக்கி வீசிய 2 சிறுவர்கள் உள்பட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை அம்பத்தூர் கள்ளிக்குப்பம் அடுத்த சூரப்பட்டு சண்முகபுரம் பகுதியில், புழல் ஏரியில் ஆண் சடலம் ஒன்று மிதப்பதாக புதூர் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. தகவலின் பேரில் அங்கு சென்ற போலீசார், ஏரியில் மிதந்த உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்ததோடு, இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
உடலை மீட்கும்போது கால்கள் கட்டப்பட்டிருந்ததையும், முகத்தில் வெட்டுக்காயம் இருந்ததையும் கண்டு சந்தேகமடைந்த போலீசார், இறந்தவரை அடையாளம் காணும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அதில் இறந்தவர் பெயர் முகுந்தன் (21) என்பதும், அவர் சண்முகபுரம், அன்னை இந்திரா நகரைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரியவந்தது.
மேலும், தச்சராக பணியாற்றி வந்த இவர், தனது கூட்டாளியான அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சஞ்சய் (19) என்பவருடன் கடந்த 28ஆம் தேதி இரவு மது அருந்த சென்றதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து போலீசார் சஞ்சயை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், பைக்கை திருடி விற்ற பணத்தை பிரிப்பதில் முகுந்தனுக்கும், புழல் அடுத்த காவாங்கரை பகுதியைச் சேர்ந்த ஹரிகிருஷ்ணன் (23) என்பவருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது.
அதனால் இருவருக்குமிடையே பொதுவான கூட்டாளியாக இருந்த சஞ்சயை அழைத்த ஹரிகிருஷ்ணன், நடந்ததைக் கூறி முகுந்தனை கொலைசெய்ய வேண்டுமென தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அறிந்திராத முகுந்தன், சஞ்சய் மற்றும் 17 வயது சிறுவர்கள் இருவரை மது அருந்த அழைத்துள்ளார்.
இதையடுத்து 4 பேரும் சண்முகபுரம் பகுதியில் புழல் ஏரியில் தண்ணீர் இல்லாத பகுதியில் அமர்ந்து, கடந்த 28ஆம் தேதி இரவு மது அருந்தியுள்ளனர். அப்போது, முகுந்தன் வைத்திருந்த போதை மாத்திரையை தருமாறு கேட்டு சஞ்சய் வாக்குவாதம் செய்துள்ளார்.
அதில் இருவருக்கும் கைகலப்பான நிலையில், முகுந்தனை சஞ்சய் சரமாரியாக தாக்கியதுடன், தான் வைத்திருந்த கத்தியால் முகுந்தனுடைய முகத்தின் இடது பக்கத்தில் குத்தி கிழித்துள்ளார்.
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இதில் அதிகபடியான ரத்தம் வெளியேறி முகுந்தன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதையடுத்து சஞ்சயும் அங்கிருந்த 2 சிறுவர்களும், முகுந்தனின் காலில் கல்லை கட்டி ஏரிக்குள் தூக்கி வீசியுள்ளனர். பின்னர் வீட்டிற்கு சென்ற சஞ்சய் அவர்கள் மது அருந்தும்போது அமர்ந்திருந்த, பழைய மெத்தையில் ரத்தக்கரை இருந்ததை நினைவுகூர்ந்த நிலையில், உடனிருந்த இரண்டு சிறுவர்களை வைத்து அந்த மெத்தையை தீயிட்டு கொளுத்தியுள்ளார்.
எனினும், முகுந்தனின் உடல் அழுகிய நிலையில் ஏரியில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அவர் கொலை செய்யப்பட்டது காவல்துறையினருக்கு தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சஞ்சய், ஹரிகிருஷ்ணன் மற்றும் 17 வயது சிறுவர்கள் இருவர் என நான்கு பேரையும் போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.