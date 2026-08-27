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நேபாளத்தில் பாதுகாப்பாக உள்ள 21 தமிழர்கள்; மீதமுள்ளவர்கள் நிலை என்ன? - கும்பகோணம் ஏஜென்சி உரிமையாளர் தகவல்

சென்னையில் இருந்து நாளை விமானம் மூலம் காத்மாண்டு சென்று மீட்கப்பட்டவர்களை பத்திரமாக தமிழகம் அழைத்து வரவுள்ளதாக ஏஜென்சி உரிமையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

சூப்பர் யாத்ரா ஏஜென்சி உரிமையாளர் சையத் சாதிக்
சூப்பர் யாத்ரா ஏஜென்சி உரிமையாளர் சையத் சாதிக் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 4:48 PM IST

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தஞ்சாவூர்: நேபாள பெருவெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களில் 21 பேர் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக தகவல் வெளியான நிலையில், மீதமுள்ளவர்கள் குறித்த தகவல் இன்று இரவுக்குள் தெரியவரும் என கும்பகோணம் சூப்பர் யாத்ரா ஏஜென்சி உரிமையாளர் சையத் சாதிக் தெரிவித்துள்ளார்.

பனிப்பாறை சரிவினால் நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தால் அங்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. காற்றாற்று வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்ட மண் குவியலில் புதைந்து இதுவரை 170-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்த நிலையில், 800-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் மாயமாகியுள்ளதாக நேபாள அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதில் 133 இந்தியர்கள் உட்பட பல நாடுகளை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகளும் அடங்குவர்.

குறிப்பாக, கும்பகோணத்தில் அமைந்துள்ள பிரபல தனியார் சுற்றுலா ஏஜென்சி மூலம் நேபாளத்திற்கு ஆன்மீக சுற்றுலா சென்ற 57 பேரில் நிலை என்வென்று தெரியாமல் இருந்தது. அதில் தற்போது 21 பேர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.

கும்பகோணத்தில் உள்ள டிராவல் ஏஜென்சி மூலம் நேபாளம் சென்றவர்கள்
கும்பகோணத்தில் உள்ள டிராவல் ஏஜென்சி மூலம் நேபாளம் சென்றவர்கள் (Kumbakonam Super Yatra Agency)

வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணிகள் தீவரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், அங்கு சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்க மத்திய அரசும், மாநில அரசும் இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன.

இந்த சூழலில், தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்றவர்களில் 21 பேர் பாதுகாப்பாக உள்ளதாகவும், மீதமுள்ளவர்கள் விவரம் குறித்து இன்று இரவுக்குள் தெரியவரும் என்றும் கும்பகோணம் சூப்பர் யாத்ரா ஏஜென்சி உரிமையாளர் சையத் சாதிக் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் மேலும் கூறுகையில், “ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் என 3 மாதங்கள் மட்டும் இந்த கையாலய யாத்திரை நடைபெறுகிறது. இந்தியா முழுவதும் இருந்து ஆண்டுதோறும் 10 ஆயிரம் பேர் வரை தரிசனம் செய்ய செல்கின்றனர். அதில் தமிழகத்தில் இருந்து மட்டும் சுமார் 4 ஆயிரம் பேர் இந்த யாத்திரை மேற்கொள்கின்றனர்.

கும்பகோணத்தில் உள்ள டிராவல் ஏஜென்சி மூலம் நேபாளம் சென்றவர்கள்
கும்பகோணத்தில் உள்ள டிராவல் ஏஜென்சி மூலம் நேபாளம் சென்றவர்கள் (Kumbakonam Super Yatra Agency)

இதில் குலுக்கல் மூலம் 500 நபர்களை மட்டும் தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு 50 சதவீத கட்டண சலுகையை அரசு மானியமாக வழங்குகிறது” என்றார்.

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மேலும், “தற்போதைய நிலவரப்படி, இரண்டாவதாக சென்ற பேருந்தில் பயணித்த 21 பேர் பாதுகாப்பாக தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. முதல் பேருந்தில் சென்ற 20 பேர் சம்பவ இடத்தை சற்று முன்பே கடந்துவிட்டதால், அவர்கள் மலையில் எங்கேயோ பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள் என நம்புகிறோம். மூன்றாவதாக சென்ற பேருந்தில் உள்ளவர்கள் குறித்த விவரம் எதுவும் இதுவரை தெரியவில்லை.

இன்று இரவு அவர்கள் குறித்த தகவல் முழுமையாக கிடைக்கும் என நம்புகிறோம். நாளை சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் காத்மாண்டு சென்று மீட்கப்பட்டவர்களை பத்திரமாக தமிழகம் அழைத்து வரவுள்ளோம்” என்றார்.

இதற்கிடையே கையாலய யாத்திரை மேற்கொண்ட கும்பகோணம் அருகே சுவாமிமலையை சேர்ந்த ராஜ்குமார் - ஜெயந்தி தம்பதியர் குறித்த விவரமும் இதுவரை அறிய முடியாததால், அவரது குடும்பத்தினர் துயரில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

தனது பெற்றோர் நிலை குறித்து அறிய வேண்டும், அதற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்களது மகன் மணிகண்டன் கண்ணீர் மல்க வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

TAGGED:

NEPAL FLASH FLOOD
KUMBAKONAM TRAVEL AGENCY
நேபாள வெள்ளம்
நேபாளத்தில் சிக்கிய தமிழர்கள்
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