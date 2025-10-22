40 நாட்களில் உருவான 21 அடி உயர பஞ்சலோக தன்வந்திரி சிலை!
மாமல்லபுரத்திலே மிக குறுகிய நாட்களில் அதிக உயரத்தில் வடிவமைக்கப்பட்ட பஞ்சலோக சிலை இது என ரவீந்திரன் ஸ்தபதி தெரிவித்தார்.
செங்கல்பட்டு: மாமல்லபுரத்தில் 40 நாட்களில் 21 அடி உயரத்தில் பஞ்சலோக தன்வந்தரி பெருமாள் சிலை வடிவமைக்கப்பட்டது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மாமல்லபுரத்தில் ஏராளமான சிற்பக் கலைக் கூடங்கள் உள்ளன. பெங்களூருவில் உள்ள புகழ் பெற்ற ஒரு மருத்துவமனை நிர்வாகம், தங்களது வளாகத்தில் வைக்க 21 அடி உயரத்தில் தன்வந்திரி பெருமாள் சிலையை வடிவமைக்க ரவீந்திரன் ஸ்தபதி என்பவரை அணுகியது.
இதையடுத்து உலோக சிற்பக் கலைஞர் ஆர்.ரவீந்திரன் ஸ்தபதி முதலில் மெழுகில் மாதிரி சிற்பத்தை வடிவமைத்தார். பிறகு 30 சிற்பிகள் உதவியுடன் கடந்த 40 நாட்களாக இரவு, பகல் பாராமல் 21 அடி உயரத்தில் 5 டன் எடையில் பஞ்சலோகங்களை கொண்டு தன்வந்தரி பெருமாள் சிலையை வைணவ, ஆகம முறைப்படி பக்தர்கள் தலையை உயர்த்திப் பார்த்து வணங்கும் வகையில் பிரம்மாண்டமான முறையில் வடிவமைத்துள்ளனர்.
இந்த சிலை பஞ்சலோகங்களை காய்ச்சி, ஊற்றி வடிவமைப்பட்டு, பிறகு கிரேன் உதவியுடன் நிமிர்த்தப்பட்டது. இரும்பினால் சாரம், படிகள் அமைக்க்பபட்டு, அதன் மேல் ஏறி உலோக சிற்பிகள் எந்திரங்கள் மூலம் பாலிஸ் செய்யும் இறுதி கட்ட பணிகளை செய்து முடித்தனர். நின்ற கோலத்தில் தன்வந்தரி பெருமாள், வலது, இடது கரங்களில் சங்கு, சக்கரம், ஓலைச்சுவடி, அமிர்தகலசம் ஆகியவற்றை தாங்கிய நிலையில் பொலிவான தோற்றத்தில் ஜொலிக்கும் வகையில் காட்சி தருகிறார்.
குறிப்பாக சிற்ப ஆகமவிதிப்படி பிரம்மாண்டமான இச்சிலையை வடிவமைக்க 1 வருட காலம் ஆகும். ஆனால், சிற்பி ஆர்.ரவீந்திரன் தன்னிடம் உள்ள சிற்பிகளின் தனித்திறமையினால் தற்போது, உள்ள தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு 40 நாட்களில் இந்த பஞ்சலோக சிலையை வடிவமைத்து சாதனை படைத்துள்ளார். மாமல்லபுரத்தில் மிக குறுகிய நாட்களில் அதிக உயரத்தில் வடிவமைக்கப்பட்ட பஞ்சலோக சிலை இதுவே ஆகும்.
ஒரு வருடம் முழுவதும் வடிவமைக்க வேண்டிய சிலையை மிக குறு நாட்களில் (40 நாட்கள்) வடிவமைக்க தங்களுக்கு கடும் சவாலாக இருந்ததாக ரவீந்திரன் ஸ்தபதி தெரிவித்தார். இந்த 21 அடி உயர தன்வந்தரி பெருமாள் சிலை கன்னெடய்னர் லாரி மூலம் பெங்களுரு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.