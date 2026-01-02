ETV Bharat / state

குன்னூரில் ஒரே இரவில் கொட்டித் தீர்த்த 21.5 செ.மீ. மழை; மண்சரிவால் போக்குவரத்து பாதிப்பு

குன்னூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமப்புறங்களில் நேற்றிரவு முதல் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது, இதனை சீரமைக்கும் பணியில் மின்வாரிய ஊழியர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

குன்னூரில் மண்சரிவு
குன்னூரில் மண்சரிவு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 2, 2026 at 4:38 PM IST

1 Min Read
நீலகிரி: குன்னூரில் நேற்று ஒரே இரவில் 21.5 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு கொட்டித் தீர்த்த கனமழையால் அங்கு இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் நேற்றிரவு முதல் விடிய விடிய அதிக கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. கனமழையின் காரணமாக பாரஸ்ட் டேல், பெட்போர்டு, உதகை, குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலை உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்தும் மண்சரிவும் ஏற்பட்டது. இதனால் அங்கு பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து அப்பகுதிக்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறையினர் மரத்தை அகற்றி போக்குவரத்தை சீர் செய்து வருகின்றனர். மேலும் மரங்கள் முறிந்து மின்கம்பத்தின் மீது விழுந்ததால் குன்னூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமப்புற பகுதிகளில் மின் இணைப்பு இரவு முதல் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை சீரமைக்கும் பணியில் மின்வாரிய ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தொடர்மழை காரணமாக மலைப்பகுதிகளில் நிலச்சரிவு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உறைந்துள்ளனர். இந்த நிலையில், குன்னூரில் பெய்த அதிக கனமழையின் காரணமாக, குன்னூர் உழவர் சந்தை அருகில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு கார்கள் மண் சரிவில் சிக்கி சேதமடைந்தன.

குறிப்பாக மண் சரிவால் கனரக வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை உருவாகி, வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமம் அடைந்தனர். மண் சரிவு ஏற்பட்ட இடங்களில் நெடுஞ்சாலை துறையினர் பொக்லைன் இயந்திரங்களைக் கொண்டு மண்ணை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக குன்னூரில் ஒரே இரவில் 21.5 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ள நிலையில், மழை தற்போதும் தொடர்ந்து பெய்து வருவதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மலை ரயில் பாதைகளில் மண் சரிவால் மரங்கள் விழுந்ததால் இன்று ஒருநாள் குன்னூர் - மேட்டுப்பாளையம் இடையிலான மலை ரயில் போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

