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அதிகரிக்கும் வெப்பத்தால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் 205 நகரங்களின் பட்டியலில் 7-வது இடத்தில் மதுரை

தமிழ்நாட்டின் கலாச்சார தலைநகரமான மதுரை, அதிகரிக்கும் வெப்பநிலைக்கு ஏற்ப தன்னை தகவமைத்துக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

அதிகரிக்கும் வெப்பம் - பிரதிநிதித்துவ படம்
அதிகரிக்கும் வெப்பம் - பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 4, 2026 at 9:42 PM IST

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-BY அனுஶ்ரீ

உலக அளவில் அதிகரித்துவரும் வெப்பத்தால் அதிகம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் 205 நகரங்களின் பட்டியலில் மதுரை மாநகரம் 7வது இடத்தில் உள்ளது மதுரைவாசிகளை மட்டுமின்றி தமிழக மக்களே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தும் தகவலாக உள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் கோடை வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. பல நகரங்களில் 100 டிகிரியைத் தாண்டி வெயில் கொளுத்துகிறது. இதுபோதாதென்று, எல்நினோ காரணமாக, அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்கு புவியின் வெப்பநிலை மேலும் அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த சூழலில், அதிகரித்து வரும் வெப்பத்தால் அதிகம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நகரங்கள் குறித்து லண்டனில் உள்ள ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்து, தங்கள் ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளனர்.

நகரங்களின் வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் ஆகியவை குறித்து மட்டும் ஆய்வு செய்யாமல், அந்த நகரங்களின் மக்கள்தொகை, அவர்களின் வயது, அங்குள்ள பசுமைக் காடுகளின் பரப்பளவு, மின்கட்டணம், அவர்களுக்கு ஏ.சி. வசதி கிடைப்பதற்கான வசதி வாய்ப்பு ஆகியவை குறித்தும் ஆய்வு நடைபெற்றுள்ளது.

இதில், 95 சதவீத நகரங்கள், தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள், சஹாராவுக்கு தெற்கே உள்ள ஆப்பிரிக்க நாடுகளிள் உள்ளன. மேலும், பெரும்பாலான நகரங்கள் இந்தியா, பாகிஸ்தான், நைஜீரியா, கானா ஆகிய நாடுகளில் உள்ளன.

அதில், அதிகம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் முதல் 10 நகரங்களின் வரிசையில் ஈராக்கில் உள்ள அல் பஸ்ரா நகரம் முதலிடத்தில் உள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, 2. அகமதாபாத்(இந்தியா), 3. பமாகோ(மாலி), 4.நாக்பூர்(இந்தியா), 5.கியூசோன் சிட்டி(பிலிப்பைன்ஸ்), 6.பாக்தாத்(ஈராக்), 7.மதுரை (இந்தியா), 8.பைசலாபாத்(பாகிஸ்தான்), 9.லாகோஸ்(நைஜீரியா), 10.ஹைதராபாத் (பாகிஸ்தான்) ஆகிய நகரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

குறிப்பாக இந்தியாவில் உள்ள மதுரை, அகமதாபாத், நாக்பூர் ஆகிய நகரங்கள் இடம்பெற்றிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

புவி வெப்பமடைவதன் காரணமாக, ஆண்டுதோறும் வெப்ப அலை வீச்சின்போது முன்பைவிட வெப்பநிலை உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதன் காரணமாக உலக அளவில் ஆண்டுக்கு 5 லட்சம் பேர் உயிரிழக்கிறார்கள்.

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இதற்கிடையே, அடுத்த சில மாதங்களில் எல்நினோவின் தாக்கம் தொடங்க உள்ளது. ஏற்கெனவே புவியின் வெப்பம் 1.4 டிகிரி அதிகரித்துள்ள நிலையில், எல்நினோவின் தாக்கத்தால் 2027-இல் மேலும் 1.6 டிகிரி அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டின் கலாச்சார தலைநகரமான மதுரை, அதிகரிக்கும் வெப்பநிலைக்கு ஏற்ப தன்னை தகவமைத்துக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. எனவே, பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் பயன்பாட்டை குறைத்துக் கொள்வது நீண்டகால அளவில் பயனளிக்கும்.

நகரங்களின் வெப்பத்தை குறைக்க அதிக அளவில் மரங்களை நட வேண்டும். பசுமை காடுகளின் பரப்பளவை அதிகரிக்க செய்ய வேண்டும். வெப்ப அலைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.

குளிர்சாதன வசதிக்காக வீடுகளில் பொருத்தப்படும் ஏசியால், வீட்டின் உள்ளே இருக்கும் அறைகள் மட்டுமே குளிர்ச்சி அடையும். ஆனால், அந்த ஏசி எந்திரம் வெளியிடும் வெப்பக் காற்று மற்றும் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு ஆகியவற்றால் அந்த பகுதியின் வெப்பநிலை மேலும் அதிகரிக்கும். எனவே, ஏசி எந்திர பயன்பாட்டைக் குறைத்து இயற்கையான வழியில் குளிர்ந்த காற்றை பெறுவதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

அகமதாபாத், கராச்சி ஆகிய நகரங்களில் வெப்பநிலை அதிகரிக்காமல் இருப்பதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ள போதிலும், அந்த நகரங்களும் வெப்பத்தால் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்புகள் இருப்பதாக ஆய்வில் தெரியந்துள்ளது. உலக அளவில் உள்ள 205 நகரங்களின் பட்டியலில் லண்டன், லிமா (பெரு), மேட்ரிட்(ஸ்பெயின்), பெர்த்(ஆஸ்திரேலியா) உள்ளிட்ட நகரங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.

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எனவே, நகரங்களின் வெப்பநிலை அதிகரிக்காமல் இருக்க தற்போது எடுக்கப்படும் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளே, வருங்காலத்திற்கான உயிர்காக்கும் நடவடிக்கையாக இருக்கும்.

TAGGED:

HEAT SAFETY MEASURES
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