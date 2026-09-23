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2026 - 27 எல்-நினோ: கனமழை, வெள்ளம், கடும் வெப்பத்தை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசுக்கு நிபுணர் குழு பரிந்துரைகள்

எல்-நினோ காலகட்டத்தில் வெள்ளம் மற்றும் வறட்சி என இரு வகையான சூழல்களையும் எதிர்கொள்ளும் வகையில் தமிழ்நாட்டை தயார்படுத்த வேண்டும் என பரிந்துரைத்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 1:02 PM IST

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-By எஸ். ஹுசைன்

சென்னை: 2026-27ஆம் ஆண்டில் ஏற்படக்கூடிய எல்-நினோ தாக்கத்தை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு அமைத்த நிபுணர் ஆலோசனைக் குழுவானது முதற்கட்ட பரிந்துரைகளை வெளியாகியுள்ளன.

அதில், வடகிழக்கு பருவமழையின்போது கனமழை மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாகவும், அதனைத் தொடர்ந்து 2027 கோடைகாலத்தில் கடும் வெப்பம் மற்றும் சில பகுதிகளில் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ள நிபுணர் குழு, இந்த சூழ்நிலைகளை சமாளிக்க முன்கூட்டியே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பரிந்துரைத்துள்ளது.

அதிகரித்த வெப்பத்தால் அதீத மழைக்கு வாய்ப்பு

2026 ஆகஸ்ட் மாத நிலவரப்படி, மத்திய மற்றும் கிழக்கு பூமத்திய ரேகைப் பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை இயல்பைவிட 2.20 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரித்துள்ளதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் வலுவான எல்-நினோ நிலை காணப்படுவதாகவும், இந்த நிலை 2026ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் மேலும் வலுவடைந்து 2027ஆம் ஆண்டின் தொடக்கம் வரை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக, 2026 அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான வடகிழக்குப் பருவமழைக் காலத்தில் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்னிந்தியாவின் சில பகுதிகளில் இயல்பைவிட அதிக மழைப்பொழிவு இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக ECMWF பருவகால முன்னறிவிப்பு தெரிவிக்கிறது. சில பகுதிகளில் இயல்பைவிட 50 முதல் 200 மில்லி மீட்டர் வரை கூடுதல் மழைப்பொழிவு ஏற்படக்கூடும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

எல்-நினோ காரணமாக வறட்சி மட்டுமே ஏற்படும் என்ற கருத்து சரியானதல்ல என்றும், கடந்த கால அனுபவங்கள் இதனை காட்டுவதாகவும் நிபுணர் குழு தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட முந்தைய தாக்கங்கள்

1997ஆம் ஆண்டு வடகிழக்குப் பருவமழை இயல்பைவிட 52 சதவீதம் அதிகமாக இருந்தது. 2005ஆம் ஆண்டு 79 சதவீதம் கூடுதல் மழைப்பொழிவுடன் தொடர் புயல்கள் ஏற்பட்டதால் கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. 2015ஆம் ஆண்டு கனமழையால் சென்னையில் பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டது.

2023-24ஆம் ஆண்டில் மிக்ஜாம் புயல் மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் பெய்த அதிதீவிர கனமழையால் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன. காயல்பட்டினத்தில் 95 செ.மீ. மழைப்பொழிவு பதிவானது. 2024ஆம் ஆண்டு ஃபெஞ்சல் புயலால் விழுப்புரம் உள்ளிட்ட கடலோர மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் வெள்ளப் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன.

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அதேநேரத்தில், 2015ஆம் ஆண்டின் பெருவெள்ளத்துக்குப் பிறகு 2016ஆம் ஆண்டில் 62 சதவீதம் மழைப்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. மேலும், 2024ஆம் ஆண்டு கோடைக்காலத்தில் தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை 40 டிகிரி செல்சியஸுக்கும் அதிகமாக பதிவானது ஆகியவையும் நிபுணர் குழுவால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. எனவே, எல்-நினோ காலகட்டத்தில் வெள்ளம் மற்றும் வறட்சி என இரு வகையான சூழல்களையும் எதிர்கொள்ளும் வகையில் தமிழ்நாட்டை தயார்படுத்த வேண்டும் என பரிந்துரைத்துள்ளது.

பருவமழைக்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

  • 2026 வடகிழக்குப் பருவமழைக்கு முன்பாக என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென நிபுணர் குழு பரிந்துரைத்திருக்கிறது. அதன்படி,
  • ஆறுகள், கால்வாய்கள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால்களிலுள்ள வண்டல் மற்றும் அடைப்புகளை அகற்றி அவற்றை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
  • மதகுகள், அணைகள் மற்றும் நீர்நிலைகளின் கரைகளை ஆய்வு செய்து அவசர சீரமைப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
  • தாழ்வான பகுதிகளில் மோட்டார் பம்புகள், மாடுலர் தடுப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கை சைரன்களை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
  • வடிகால் அடைப்புகளை அகற்ற நவீன மற்றும் ரோபோடிக் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
  • வெள்ள நிலவரங்களை நிகழ்நேரத்தில் கண்காணிக்க ட்ரோன்கள் மற்றும் IoT சாதனங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
  • பொதுமக்களுக்கு தமிழில் எச்சரிக்கை தகவல்களை வழங்கும் பன்முகப் பேரிடர் கண்காணிப்பு மற்றும் முன்நடவடிக்கை அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும்.
  • தேடுதல், மீட்பு மற்றும் சேத மதிப்பீட்டுப் பணிகளில் ட்ரோன்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
  • கிராமப்புற தன்னார்வலர்கள் மற்றும் சுய உதவிக்குழுக்கள் மூலம் இறுதிக்கட்ட பேரிடர் தயார்நிலையை வலுப்படுத்த வேண்டும்.

2027 கோடைகாலத்தை சமாளிக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

  • 2027 கோடைக்காலத்தில் கடும் வெப்பம் மற்றும் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படக்கூடிய சூழலை எதிர்கொள்ள முன்கூட்டியே நீர் ஒதுக்கீட்டுத் திட்டங்களைத் தயாரிக்க வேண்டும்.
  • நிலத்தடி நீர் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களின் நிலவரத்தை IoT தொழில்நுட்பம் மூலம் கண்காணிக்க வேண்டும்.
  • கோடைக்கால பாசனத்துக்கான நீர் ஒதுக்கீட்டுத் திட்டங்களைத் தயாரிக்க வேண்டும்.
  • வறண்ட காலத்தைப் பயன்படுத்தி நீர்த்தேக்கங்களைத் தூர்வாருதல், நகர்ப்புறங்களில் குடிநீர் தணிக்கை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் கழிவுநீரை மறுபயன்படுத்துவதை ஊக்குவித்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மேற்கூறியவாறு, வெள்ளம் மற்றும் வறட்சி ஆகிய இரு சூழல்களையும் கருத்தில் கொண்டு விவசாயத்துறையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என நிபுணர் குழு தெரிவித்துள்ளது.

விவசாயம், போக்குவரத்து, மருத்துவம் உள்ளிட்ட பிற துறைகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள்

  • பருவமழைக்குத் தேவையான விதைகள் போதுமான அளவில் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதுடன், பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை (PMFBY) விவசாயிகளிடம் ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
  • 2027 கோடைக்காலத்தை எதிர்கொள்ள வறட்சி மற்றும் வெப்பத்தைத் தாங்கக்கூடிய குறுகிய காலப் பயிர் ரகங்களை ஊக்குவிப்பதுடன், சொட்டுநீர்ப் பாசனத்தை அதிகரிக்க வேண்டும்.
  • வெள்ள அபாயம் உள்ள துணை மின் நிலையங்களை ஆய்வு செய்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
  • மெட்ரோ ரயில் உள்ளிட்ட முக்கிய பொதுப் போக்குவரத்து மற்றும் அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு வெள்ளத்தின்போதும் தடையின்றி மின்சாரம் கிடைக்கும் வகையில் மாற்று மின்சார வசதிகளை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
  • மழைக்காலத்தில் டெங்கு, மலேரியா, லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் உள்ளிட்ட நோய்கள் பரவுவதைத் தடுக்க கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
  • மருத்துவமனைகளில் தேவையான மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவப் பொருட்களை போதுமான அளவில் இருப்பில் வைத்திருப்பதோடு, பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் சுகாதார வசதிகளை உறுதி செய்வது அவசியம்.

பள்ளிகளுக்கான நடவடிக்கைகள்

  • 2027 கோடைக்காலத்தில் வெப்பநிலைக்கு ஏற்ப பள்ளிகளின் வேலை நேரத்தை மாற்றியமைக்க வேண்டும்.
  • பருவகாலத்திற்கு ஏற்ற தளர்வான சீருடைகளை அனுமதித்தல், அதிக வெப்பம் நிலவும் நேரங்களில் வெளிப்புற விளையாட்டுப் பயிற்சிகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
  • அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள் உள்ளிட்ட பொதுக் கட்டடங்களில் வெப்பத்தின் தாக்கத்தைக் குறைக்க குளிர் கூரை மற்றும் வெப்பத்தைப் பிரதிபலிக்கும் பூச்சுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

மீனவர்களுக்கான நடவடிக்கைகள்

  • கடல் நிலவரம் தொடர்பான INCOIS எச்சரிக்கைகளை தமிழில் மீனவர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும்.
  • புயல் அல்லது வெள்ளம் ஏற்படுவதற்கு முன்பாக படகுகள் மற்றும் மீன்பிடி உபகரணங்களை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

கால்நடைகள் பாதுகாப்பு

  • கால்நடைகளுக்கு வெள்ளப்பருவத்திற்கு முன்பாக தடுப்பூசி செலுத்துதல், போதுமான தீவனம் மற்றும் மருந்துகளை பாதுகாப்பான உலர்ந்த இடங்களில் சேமித்து வைத்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வானிலை கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள்

  • பேரிடர் அபாயம் அதிகமுள்ள மாவட்டங்களுக்கு அடுத்த 3 முதல் 5 ஆண்டுகளில் ‘டிஜிட்டல் இரட்டைகள்’ (Digital Twins) உருவாக்கி, வெள்ளம் உள்ளிட்ட பேரிடர் சூழ்நிலைகளை முன்கூட்டியே உருவகப்படுத்தி ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
  • செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான பேரிடர் இழப்பு மதிப்பீட்டுத் தளங்களை உருவாக்குதல், தரவு மையங்களை அமைத்தல், சமூக ஊடகங்களில் பரவும் தவறான தகவல்களை கட்டுப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
  • சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் ஈர நிலங்களை மீட்டெடுத்து இயற்கை சார்ந்த வெள்ள மேலாண்மை முறைகளை வலுப்படுத்த வேண்டும்.
  • வானிலை நிலவரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு விரைவாக இழப்பீடு வழங்கும் ‘அளபுரு சார்ந்த காப்பீடு’ (Parametric Insurance) முறையை விவசாயிகள் மற்றும் பேரிடரால் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.
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மேற்கூறிய நிபுணர் குழுவின் முதற்கட்ட பரிந்துரைகள்படி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அந்தந்த அரசு துறைகளுக்கு இவை அனுப்பப்பட உள்ளன. எல்-நினோ மற்றும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய வானிலை மாற்றங்களைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, தேவைக்கேற்ப கூடுதல் வழிகாட்டுதல்களை குழு வழங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TN EXPERT COMMITTEE
HEAVY RAINS FLOODS AND SEVERE HEAT
எல் நினோ
தமிழ்நாடு எல் நினோ பாதிப்புகள்
2026 TO 27 EL NINO EFFECT

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