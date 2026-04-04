வேட்பாளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதது ஏன்? அண்ணாமலை விளக்கம்
தமிழ்நாட்டில் போட்டியிடும் 27 பாஜக வேட்பாளர்கள் மற்றும் கூட்டணியில் போட்டியிடும் அனைவருக்காகவும் பிரச்சாரம் செய்ய நான் தயாராக இருக்கிறேன் என அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.
Published : April 4, 2026 at 1:59 PM IST
சென்னை: 2026 தமிழக சட்மன்ற தேர்தலுக்கான பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் தன் பெயர் இடம் பெறாதது குறித்து முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை விளக்கமளித்துள்ளார்.
பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை இன்று (ஏப்ரல் 4) காலை கோவையிலிருந்து விமானம் மூலம் சென்னை வந்தார். அப்போது சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று சென்னையில் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேசுகிறார். இது தேர்தல் நேரங்களில் நடக்கும் வழக்கமான ஒன்று தான். இதில் வேறு எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லை.
நான் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பவில்லை என்று கட்சித் தலைமைக்கு ஏற்கனவே எழுத்து மூலமாக தெரிவித்து விட்டேன். அதோடு கட்சியின் முக்கிய உயர்மட்ட தலைவர்கள் அனைவரிடமும் நான் போட்டியிடவில்லை என்பதை கூறிக் கொண்டே தான் இருந்தேன். அதனால் தான் டெல்லிக்கு சென்ற பட்டியலில் என்னுடைய பெயர் இடம் பெறவில்லை.
இப்போது கட்சி தலைமை என்னை பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள இருப்பது மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. இந்தத் தேர்தலை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் போட்டியிடும் 27 பாஜக வேட்பாளர்கள் மற்றும் கூட்டணியில் போட்டியிடும் அனைவருக்காகவும் பிரச்சாரம் செய்ய நான் தயாராக இருக்கிறேன்.
புதுச்சேரி, கேரளம், தமிழ்நாடு என தேர்தல் நடைபெறும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் நான் பிரச்சாரம் செய்து, என்டிஏ கூட்டணி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற பாடுபடுவேன். நான் ஒரு தொகுதியில் முடங்கிக் கொண்டு அங்கு மட்டும் வேலை செய்து கொண்டிருக்க விரும்பவில்லை. அதனால் தான் நான் போட்டியிட விரும்பவில்லை. எனவே நான் வேட்பாளர் ரேஸில் இருக்கவில்லை. 21 ஆம் தேதி மாலை வரை பிரச்சாரம் ஒன்று தான் எனது குறிக்கோள். அதன் பின்பு தான் மற்றதெல்லாம்.
எல்லா நேரத்திலும், எல்லா சண்டைகளையும் இழுத்துப் போட்டுக் கொண்டிருக்க முடியாது. இந்தத் தேர்தலுக்கு எனது சண்டை, ஒவ்வொரு தொகுதிகளுக்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்வது தான். 2024 பாராளுமன்றத் தேர்தலில் நான் ஒரு தொகுதியில் போட்டியிட்டேன். இப்போது திமுகவில் இருக்கின்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டி.டி.வி.தினகரன் போன்றோர் என்னுடைய வற்புறுத்தலினால் போட்டி போட்டனர். ஆனால், அவர்களுக்கு என்னால் குறைவான நேரம் மட்டுமே பிரச்சாரம் செய்ய முடிந்தது.
அதே போல், பாஜக வேட்பாளர்கள் பலருக்கு என்னால் பிரச்சாரம் செய்யமுடியவில்லை என்கிற மன குறைவு இருந்தது. இந்த மனக்குறைவை தீர்க்கவே 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் நான் போட்டியிடவில்லை. இன்னும் காலம் இருக்கிறது. காட்சிகள் மாறத்தான் போகின்றன. நிறைய தேர்தல்கள் வரத்தான் போகிறது. அன்றைக்கு நாம் போட்டி போட்டுக் கொள்ளலாம். என்னோடு அன்போடு இருக்கக் கூடிய மக்கள், எப்போதும் என் மீது அன்பாக தான் இருப்பார்கள். ஆகையால் இந்தத் தேர்தலில் என்னுடைய வேலை, தமிழ்நாடு முழுவதும் சென்று பிரச்சாரம் செய்வது மற்றும் திமுகவின் தவறுகளை எடுத்து சொல்வது மட்டுமே.
நான் தேர்தலில் போட்டி போடாததற்கான உண்மையான காரணத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே இதை எல்லாம் நான் கூறுகிறேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நேற்று சென்னை விமான நிலையத்தில் பியூஸ் கோயல் என்னைப் பற்றி கூறியது குறித்தும் கேள்விப்பட்டேன். என்னுடைய கோரிக்கையை ஏற்று, தலைமை எனக்கு மரியாதை கொடுத்ததற்கு, கட்சிக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை கூறினார்.