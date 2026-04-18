இறுதிகட்ட தேர்தல் பிரச்சாரம்; தென்மாவட்டங்களுக்கு படையெடுக்கும் ராகுல் காந்தி, ராஜ்நாத் சிங்

மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இரண்டு நாள்கள் சுற்றுப்பயணமாக தென் மாவட்டங்களுக்கு இன்றிரவு வருகை தருகிறார்.

மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் (கோப்புப்படம்)
மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 18, 2026 at 10:47 PM IST

திருநெல்வேலி: 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கும், மக்களவை எதிர்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியும் அடுத்தடுத்து என தென் மாவட்டங்களுக்கு வருகை தர உள்ளனர்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரம் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு தங்கள் வேட்பாளர்களை வெற்றி பெற செய்வதற்கான பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்தவகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் என இரண்டு நாட்கள் அடுத்தடுத்து தேசிய தலைவர்கள் இரண்டு பேர் வருகை தர உள்ளனர்.

மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணமாக தென் மாவட்டங்களுக்கு இன்று இரவே வருகை தருகிறார்.

அவரது பயண விவரம்

இன்று (ஏப்ரல் 18) டெல்லியில் இருந்து மதுரை விமான நிலையத்திற்கு இரவு 7.30 மணிக்கு ராஜ்நாத் சிங் வருகிறார். அதைத்தொடர்ந்து, மதுரையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் இரவு தங்குகிறார். நாளை (ஏப்ரல் 19) ஹெலிகாப்டரில் மதுரையில் இருந்து புறப்பட்டு தென்காசி மாவட்டம் செல்கிறார். அங்கு வாசுவந்தநல்லூர் தொகுதியில் போட்டியிடும், பாஜக வேட்பாளர் ஆனந்தன் அய்யாச்சாமியை ஆதரித்து காலை 10 மணி அளவில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார்.

பின்னர், வாசவதநல்லூரில் இருந்து மீண்டும் ஹெலிகாப்டர் மூலம் புறப்பட்டு பகல் 11.50 மணிக்கு, தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் வந்தடைவார். மதியம் 12.30 மணிக்கு திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் அவர் சாமி தரிசனம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளார். மதியம் 12.45 மணி அளவில் திருச்செந்தூரில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் அவர் தங்குகிறார்.

பின்னர் 2.45 மணி அளவில் திருச்செந்தூரில் இருந்து புறப்பட்டு மதியம் 3 மணிக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டம், இஸ்ரோ மகேந்திரகிரியில் உள்ள இஸ்ரோ மையத்துக்குச் சொந்தமான ஹேலிபேட்டில் தரையிறங்கி, பின்னர் அங்கிருந்து சாலைமார்க்கமாக அருகில் உள்ள பணகுடி டிடிடிஏ பள்ளிக்கு செல்வார்.

இதைத்தொடர்ந்து, பள்ளியில் இருந்து பணகுடி ராமலிங்கசாமி கோயில் வரை சுமார் 400 மீட்டர் தூரம் வரை ரோடு ஷோ செய்து, ராதாபுரம் தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் பாலகிருஷ்ணனை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

பின்னர் நாளை மாலை ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீண்டும் இஸ்ரோ மையத்தில் இருந்து தூத்துக்குடி விமான நிலையம் செல்கிறார். அங்கிருந்து தனி விமானம் மூலம் மேற்கு வங்காள மாநிலம் செல்ல ராஜ்நாத் சிங் திட்டமிட்டுள்ளார்.

ராகுல்காந்தியின் வருகை

இதேபோல், மக்களவை எதிர்க்கட்சியின் தலைவர் ராகுல் காந்தியும் தென் மாவட்டங்களுக்கு வரவிருக்கிறார். அவர், நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 20) டெல்லியில் இருந்து புறப்பட்டு திருவனந்தபுரத்துக்கு காலை 11 மணிக்கு வந்தடைவார். பின்னர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் செல்வார்.

அன்று காலை 11.30 மணியளவில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் பகுதியில் மதச்சார்பற்ற கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து நடைபெறும் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்பார். பிறகு அன்று மதியம் 1 மணிக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டம், நாங்குநேரி பகுதியில் நடைபெறும் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்வும் அவர் திட்டமிட்டுள்ளார்.

இதையடுத்து, மதியம் 3 மணிக்கு தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதியில் நடக்கும் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்திலும் அவர் பங்கேற்பார். மாலை 4.50 மணிக்கு தூத்துக்குடி விமான நிலையத்திலிருந்து ராகுல் காந்தி டெல்லி புறப்படுவார்.

