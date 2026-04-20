'தேர்தல் களம் 2026': நாமக்கல் மாவட்டத்தின் நிலவரம் என்ன?

2026 தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் மற்றும் தவெகவினரிடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. நாமக்கல்லில் மொத்தமுள்ள 6 தொகுதிகளில் பல்வேறு கட்சிகளின் சார்பில் மொத்தம் 132 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.

நாமக்கல் மாவட்டம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 20, 2026 at 6:08 PM IST

நாமக்கல்: இந்தியாவிலேயே அதிகளவில் முட்டை உற்பத்தி செய்யும் மாவட்டமாக திகழ்கிறது நாமக்கல். இதன் காரணமாக ‘முட்டை நகரம்’ என்று அழைக்கப்படும் நாமக்கல்லில் நெசவு மற்றும் லாரி பாகங்கள் உற்பத்தி தொழில்களும் பிரசித்தமானவை. மேலும் இங்கு ஆன்மீக தலங்களும் நிறைய உள்ளன.

நாமகரி என்ற பெயர் கொண்ட பெரிய கல் பாறையை நகரின் மையத்தில் கொண்டு அமைந்திருப்பதாலேயே இது ‘நாமக்கல்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மாவட்டம் முக்கிய போக்குவரத்து வழித்தடமாக இருப்பதால் ‘போக்குவரத்து நகரம்‘ என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. சேலத்தில் இருந்து 1997 ஆம் ஆண்டு பிரிக்கப்பட்டு தனி மாவட்டமாக உருவாக்கப்பட்ட நாமக்கல், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 2 வருவாய் கோட்டங்கள், 8 தாலுகாக்கள் அமைந்திருக்கின்றன. இந்த மாவட்டத்தில் ராசிபுரம், சேந்தமங்கலம், நாமக்கல், திருச்செங்கோடு, பரமத்தி வேலூர், குமாரபாளையம் என 6 சட்டமன்ற தொகுதிகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் ராசிபுரம் (SC) மற்றும் சேந்தமங்கலம் (ST) ஆகிய இரண்டும் தனித் தொகுதிகள். 2011 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 869,280 ஆண்கள், 857,321 பெண்கள் உள்பட மொத்தம் 17,26,601 மக்கள் வசிக்கின்றனர்.

நாமக்கல் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை

ஆண் வாக்காளர்கள் - 6,35,299

பெண் வாக்காளர்கள் - 6,75,452

மூன்றாம் பாலினம் - 200

மொத்த வாக்காளர்கள் - 13,10,951

2021 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்

கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நாமக்கல்லில் மொத்தமுள்ள 6 தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி 4 இடங்களிலும், அதிமுக கூட்டணி 2 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றன. கடந்த முறை ராசிபுரம், சேந்தமங்கலம் ஆகிய தனித் தொகுதிகளிலுமே திமுக தான் வெற்றி பெற்றது. நாமக்கல்லின் அரசியல் முகமாக அறியப்படுகிற முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி கடந்த தேர்தலில் குமாரபாளையம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார். கடந்த தேர்தலில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 83.5% சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.

தொகுதிவாரியான வேட்பாளர்கள் மற்றும் மக்கள் பிரச்சினைகள்

இந்த ஆண்டு தேர்தலை பொறுத்தவரை திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் மற்றும் தவெகவினரிடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. நாமக்கல்லில் மொத்தமுள்ள 6 தொகுதிகளில் பல்வேறு கட்சிகளின் சார்பில் 132 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். அவர்களில் 118 பேர் ஆண்கள், 14 பேர் பெண்கள். இந்த முறை முக்கிய கட்சிகளில் கூட பெரும்பாலும் வேட்பாளர்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர். இதனால் எந்த தொகுதியில் எந்த கட்சி பெரும்பான்மை பெரும் என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது.

1. ராசிபுரம் (தனி) தொகுதி

ராசிபுரம் தொகுதியில் நெசவு முக்கியத் தொழிலாக இருக்கிறது. இங்கு பட்டு மற்றும் பருத்தி சேலைகள் அதிகளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. மேலும் ஜவ்வரிசி தொழிற்சாலைகளும் அதிகம் இருக்கின்றன. அதுமட்டுமல்லாமல் நெய் உற்பத்தியும் இங்கு பிரசித்தி பெற்றது. ராசிபுரம் தொகுதியை பொறுத்தவரை 8 முறை அதிகவும், 6 முறை திமுகவும் 2 முறை காங்கிரஸும் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன.

ராசிபுரத்தில் இந்த முறை திமுக சார்பில் அமைச்சர் மதிவேந்தனும், அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவைச் சேர்ந்த பிரேம்குமாரும், நாதக சார்பில் சசிகலா, தவெக சார்பில் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோர் களம் காண்கின்றனர். கடந்த முறை திமுக சார்பில் வெற்றி பெற்ற மதிவேந்தனுக்கு இந்த முறையும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 18 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,05,381 வாக்காளர்கள் இருக்கின்றனர்.

மக்களின் பிரச்சினைகள் மற்றும் தேவைகள்

ராசிபுரம் பகுதியில் குடிநீர் பெரும் பிரச்சினையாக இருக்கிறது. மேலும் இங்குள்ள கிராமப் பகுதிகளுக்கு போதுமான போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லை எனவும் மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். மேலும் இங்குள்ள பெரும்பாலான சாலைகள் சீரமைக்கப்படாமல் இருப்பதாகவும் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். இந்த பகுதியில் ஜவ்வரிசி தொழிற்சாலைகள் மற்றும் நெசவுத்தொழில் அதிகம் இருந்தாலும் மக்களுக்கு போதிய வருமானம் கிடைப்பதில்லை எனவும், எனவே இங்குள்ள இளைஞர்களுக்கு முறையான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்களில் வருமானம் கிடைக்க வழிவகை செய்யவேண்டுமெனவும் மக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.

2. சேந்தமங்கலம் (தனி) தொகுதி

தமிழ்நாட்டில் 2 தொகுதிகள் பழங்குடியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் ஒன்று இந்த சேந்தமங்கலம் தொகுதி. மூலிகைப் பொருட்களுக்கு பெயர் பெற்ற கொல்லிமலை இந்த சட்டமன்ற தொகுதியில் தான் அமைந்திருக்கிறது. 1957-ல் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொகுதியில் இதுவரை நடைபெற்ற 15 சட்டமன்ற தேர்தல்களில் அதிமுக 7 முறையும், திமுக 5 முறையும் காங்கிரஸ் 2 முறையும், தேமுதிக ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. கடந்த முறை திமுக சார்பில் பொன்னுசாமி போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற நிலையில், இந்த முறை திமுக பெண் வேட்பாளருக்கு வாய்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது. இந்த முறை திமுக சார்பில் பி. பொன்மலர், அதிமுக சார்பில் சி. சந்திரசேகரன் என்பவரும், நாதக சார்பில் சி. பொன்னுமணி என்பவரும், தவெக சார்பில் பி. சந்திரசேகர் என்பவரும் போட்டியிடுகின்றனர். 12 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,10,625 வாக்காளர்கள் இருக்கின்றனர்.

மக்களின் பிரச்சினைகள் மற்றும் தேவைகள்

சேந்தமங்கலம் ஒரு மலை சார்ந்த பகுதி என்பதால் இங்கு பழங்குடியினர் அதிகம் வசிக்கின்றனர். இவர்களுக்கு குடிநீர், மின்சாரம், போக்குவரத்து, சாலைகள், மருத்துவ சேவைகள் என பல அடிப்படை தேவைகளே இன்னும் பூர்த்தி செய்யப்படாமல் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, 100 நாட்கள் வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் இந்த பகுதி பெண்களை சென்று சேரவில்லை என குற்றம்சாட்டுகின்றனர். மேலும் இங்குள்ள மாணவர்களுக்கு உயர்கல்விக்கான வதிகளை பெறுவதில் சிக்கல்கள் இருக்கின்றன. இங்குள்ள மக்களில் பெரும்பாலானோர் மலைசார்ந்த விவசாயங்களையே நம்பியிருப்பதால் மூலிகை சாகுபடி மற்றும் விநியோகத்திற்கு தேவையான வசதிகள் செய்து தர கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.

3. நாமக்கல் சட்டமன்ற தொகுதி

நாமக்கல்லில் முட்டை உற்பத்தி, கோழிப்பண்ணை, விவசாயம் போன்றவை பிரதானமான தொழில்களாக இருக்கின்றன. குறிப்பாக, தமிழ்நாடு முழுவதும் மதிய உணவுத் திட்டம் செயல்படுகிற அரசுப் பள்ளிகளுக்கு இங்கிருந்து தான் முட்டைகள் விநியோகம் செய்யப்படுகின்றன. இந்த தொகுதியில் இதுவரை 16 தேர்தல்கள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் அதிமுக 6 முறையும், திமுக 5 முறையும், காங்கிரஸ் 4 முறையும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் ராணி, அதிமுக சார்பில் ஸ்ரீதேவி மோகன், நாதக சார்பில் பிரவீன்குமார், தவெக சார்பில் திலிப் சி.எஸ் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். கடந்த முறை திமுக சார்பில் வெற்றி பெற்ற ராமலிங்கத்துக்கு இந்த முறை வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. மொத்தம் 27 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் நாமக்கல் தொகுதியில் 2,15,869 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

மக்களின் பிரச்சினைகள் மற்றும் கோரிக்கைள்

நாமக்கல் தொகுதிக்குள் வருகிற சௌதாபுரம் கிராமத்தில் விவசாயிகளின் ஆதாரமாக விளங்குகிற தடுப்பணைகள் அமைந்திருக்கின்றன. இந்த தடுப்பணைகள் சேதமடைந்திருப்பதால் மக்கள் பாசன வசதியின்றியும் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டாலும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே இதனை சரி செய்து தர வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அதுமட்டுமல்லாமல் சாலை வசதிகள் மற்றும் பாதாள சாக்கடை வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டுமெனவும் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

4. திருச்செங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி

தமிழ்நாட்டில் முக்கிய கல்வி மையமாக திகழ்கிறது திருச்செங்கோடு. இங்கு நிறைய பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் அமைந்திருக்கின்றன. லாரி பாகங்கள் தயாரிப்பு, ஆடைகள் உற்பத்தி போன்றவை இங்கு பிரச்சித்தமானவை. ரிக் வாகனங்கள் இங்கு அதிகளவில் தயாரிக்கப்படுவதால் ‘இந்தியாவின் ரிக் நகரம்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது. திருச்செங்கோடு சிறந்த ஆன்மிக தலமாகவும் விளங்குகிறது. இந்த தொகுதியில் இதுவரை நடைபெற்ற 16 தேர்தல்களில் அதிமுக 7 முறையும், திமுக 3 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும், தேமுதிக, கொமதேக, மார்க்சிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் தலா ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன. இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ஈஸ்வரன், அதிமுக சார்பில் எஸ்.ஆர்.எம்.டி சேகர் (எ) சந்திரசேகர், நாதக சார்பில் ரேவதி, தவெக சார்பில் அருண்ராஜ் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த முறை மொத்தம் 23 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் இந்த தொகுதியில் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 2,26,356.

மக்களின் பிரச்சினைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள்

லாரி பாடி கட்டுதல், கைத்தறி நெசவு போன்றவை இந்த பகுதியில் முக்கிய தொழிலாக இருக்கின்றன. இதனால் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறுகிற கழிவுநீர் ஏரியில் கலந்து மாசாவதை தடுக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கின்றனர். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் போடப்பட்டுள்ள ரிங் ரோடு வேலைகளை முடித்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டுமென கேட்டுள்ளனர். அதுபோக, தொழில்நுட்ப பூங்காக்களை அமைத்து வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரிக்க வேண்டுமெனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

5. பரமத்தி வேலூர் சட்டமன்ற தொகுதி

பரமத்தி வேலூர் வழியாக காவிரி ஆறு ஓடுகிறது. இதனால் இந்த பகுதியில் விவசாயம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. கரும்பு, வாழை, வெற்றிலை, மரவள்ளிக்கிழங்கு போன்றவை இந்த பகுதியில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. குறிப்பாக, செங்கல் சூளைகள் இங்கு அதிகளவில் காணப்படுகின்றன. 2008-ம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொகுதியில் இதுவரை 3 தேர்தல்கள் நடந்திருக்கின்றன. அதில் 2 முறை அதிமுகவும், ஒரு முறை திமுகவும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் மூர்த்தி, அதிமுக சார்பில் சேகர், நாதக சார்பில் அரவிந்த், தவெக சார்பில் நந்தகுமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். 31 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் இத்தொகுதியில் 2,21,112 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

மக்களின் பிரச்சினைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள்

பரமத்தி வேலூரில் விவசாயம் பிரதான தொழிலாக இருக்கும் நிலையில், விவசாயத்திற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் கழிவுநீர் ஆறு மற்றும் கால்வாய்களில் கலப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும் இங்கு விளைகிற பொருட்களுக்கு உரிய வருமானம் கிடைக்கும் வகையில் நேரடி விற்பனை மையங்கள் அனைத்து தர வேண்டும் என்றும் கேட்டுள்ளனர்.

6. குமாரபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதி

காவரி ஆற்றங்கரையில் அமைந்திருக்கிறது இந்த தொகுதி. இந்த பகுதியானது சாயத்தொழில் மற்றும் விசைத்தறிகளுக்கு பெயர்பெற்றது. இங்கு பெரும்பாலானோர் வீடுகளிலேயே விசைத்தறிகள் அமைத்திருப்பதை பார்க்க முடியும். ஜவுளி உற்பத்தியும் இந்த பகுதியில் அதிகளவில் நடக்கிறது. 2008-ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொகுதியில் இதுவரை 3 சட்டமன்ற தேர்தல்கள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் மூன்று முறையுமே அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி தான் வெற்றி பெற்றார். அவரே இந்த முறையும் அதிமுக சார்பில் இந்த தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். திமுக சார்பில் பாலு, நாதக சார்பில் யுவராணி சுரேஷ், தவெக சார்பில் சி. விஜயலட்சுமி ஆகியோரும் களம் காண்கின்றனர். மொத்தம் 21 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிற இத்தொகுதியில் 2,31,600 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

மக்களின் பிரச்சினைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள்

பல ஆண்டுகளாக இந்த தொகுதி மக்களுக்கு இருக்கும் பிரச்சினை சாயப்பட்டறை கழிவுநீர் ஆறு மற்றும் கால்வாய்களில் கலத்தல். இங்கு கழிவுநீரை முறையான வழியில் அகற்ற வழி வகை செய்ய வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு தேர்தலின்போதும் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். இருப்பினும் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு எட்டப்படவில்லை. மேலும் மூலப்பொருட்களின் விலையேற்றத்தால் விசைத்தறி மற்றும் ஜவுளி உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறுகின்றனர்.

இதையும் படிங்க:

1. 'தேர்தல் களம் 2026' அரியலூர் மாவட்டத்தில் மகுடம் சூடப்போவது யார்?

2. 'தேர்தல் களம் 2026' கடலூர் மாவட்டத்தில் வெற்றி யாருக்கு? தகிக்கும் தேர்தல் களம்

3. 2026 தேர்தல் களம் - விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் வெற்றி யாருக்கு?

