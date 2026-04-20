2026 தேர்தல் களம் - விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் வெற்றி யாருக்கு?
திமுக வேட்பாளர் பிரபாகர் ராஜா கடந்த தேர்தலில் 74 ஆயிரத்து 351 வாக்குகளை பெற்று அதிமுக வேட்பாளர் விருகை ரவியை வீழ்த்தினார்.
Published : April 20, 2026 at 10:07 AM IST
- By செ.சிவக்குமார்
சென்னை: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு உள்ளது என்பது குறித்து தகவலை இந்த சிறப்பு செய்தியில் காணலாம். இந்த தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, நாதக மற்றும் தவெக என 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது.
சென்னையில் உள்ள 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் அதிக குடியிருப்புகள் நிறைந்த தொகுதி என்றால் அது விருகம்பாக்கம் தான். மேலும், அதிகப்படியான நடுத்தர மற்றும் உயர் நடுத்தர மக்கள் வசிக்கக் கூடிய தொகுதியாகவும் விருகம்பாக்கம் உள்ளது. இதே போல், திரைத்துறையைச் சார்ந்த அலுவலகங்கள் அதிகம் காணப்படும் மற்றும் திரைத்துறை பிரபலங்கள் பலர் வசிக்கும் தொகுதியாகவும் இது திகழ்கிறது.
தொகுதியில் உள்ள முக்கிய வணிக பகுதிகள்
இந்த தொகுதியின் முக்கிய வணிக பகுதிகளாக கோயம்பேடு, வளசரவாக்கம், கே.கே நகர், எம்.ஜி.ஆர் நகர், நெசப்பாக்கம் ஆகியவை உள்ளன. சிறப்பு சீர்திருத்த தீவிர பணிகளுக்கு பின்னர் வெளியான இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின்படி 95 ஆயிரத்து 025 ஆண் வாக்காளர்கள், 1 லட்சத்து 01 ஆயிரத்து 461 பெண் வாக்காளர்கள், 50 மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் என மொத்தம் 1 லட்சத்து 96 ஆயிரத்து 536 வாக்காளர்கள் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் உள்ளனர்.
முன்னதாக வெற்றிவாகை சூடியவர்களின் விவரம்
இந்த தொகுதியில் 311 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் உள்ளன. 2008 ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறு சீரமைப்பின்போது விருகம்பாக்கம் தொகுதி புதிதாக உருவாக்கப்பட்டது. இதன் பின்பு நடைபெற்ற மூன்று சட்டமன்ற தேர்தல்களில் தேமுதிக, அதிமுக, திமுக ஆகிய கட்சிகள் தலா ஒரு முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2011 ஆம் ஆண்டு தேமுதிக வேட்பாளர் பார்த்தசாரதி தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் தனசேகரனை விட 18 ஆயிரத்து 367 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
பின்னர், 2016 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் விருகை வி.என். ரவி, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் தனசேகரனை 2,333 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
மேலும், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில், திமுக வேட்பாளர் பிரபாகர் ராஜா 74 ஆயிரத்து 351 வாக்குகளை பெற்று அதிமுக வேட்பாளர் விருகை ரவியை தோற்கடித்தார்.
இந்த முறை களத்தில் உள்ள வேட்பாளர்கள்
இம்முறை விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் நான்குமுனை போட்டி நிலவுகிறது. திமுக சார்பில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ பிரபாகர் ராஜா, அதிமுக சார்பில் விருகை வி.என். ரவி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சந்தோஷ், தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் ஆர். சபரிநாதன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
தொகுதி மக்களின் பிரச்சினை
விருகம்பாக்கம் குடியிருப்பு பகுதிகளில் பருவமழை காலங்களில் சாலைகளில் மழைநீர் தேக்கம் சற்று அதிகமாக காணப்படுகிறது. ஆகையால் போதிய மழைநீர் வடிகால்களை முறையாக அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தொகுதி மக்களிடையே நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரபாகர் ராஜா, தேர்தலுக்குப் பிறகு பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து அவர்களின் நிறை குறைகளை கேட்டு அறியவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் பொதுமக்கள் மத்தியில் உள்ளது.
கள நிலவரம் சொல்வது என்ன?
தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் ஆர். சபரிநாதனும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சந்தோஷம் இந்த தொகுதியில் போட்டியிடுகின்றனர். விஜய்-யின் ஆதரவு வாக்குகள் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு அதிகம் கிடைத்தாலும், திமுக, அதிமுக-வை தோற்கடிக்கும் அளவிலான வாக்குகளை தவெக பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என கள நிலவரம் தெரிவிக்கின்றன.
அதே வேளையில் தவெக, நாம் தமிழர் கட்சிக்கு இடையே மூன்றாம் இடத்திற்கான போட்டி கடுமையாக நிலவும் என எதிர்பார்க்கலாம். இந்த தேர்தலில் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் அதிமுக-வின் செல்வாக்கு அதிகரித்துள்ளதை காண முடிகிறது. குறிப்பாக, விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக 3 ஆவது முறையாக களம் காணும் விருகை ரவி, கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் வெற்றி பெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றிய அனுபவம் மிக்கவர்.
அதே வேளையில், திமுக வேட்பாளர் பிரபாகர் ராஜா கடந்த தேர்தலில் 74 ஆயிரத்து 351 வாக்குகளை பெற்று அதிமுக வேட்பாளர் விருகை ரவியை தோற்கடித்தவர். இந்த சூழலில் வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் விருகம்பாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக, அதிமுகவிற்கு இடையே இழுபறி நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.