தமிழகத்தின் வளர்ச்சியை மையமாக வைத்து தேர்தல் அறிக்கை: திமுக ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை தயாரிப்பதற்காக, எம்.பி கனிமொழி தலைமையில் 12 பேர் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : December 22, 2025 at 2:54 PM IST
சென்னை: கனிமொழி எம்பி தலைமையிலான திமுக 2026 தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழுவின் முதல் கூட்டம் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று நடைபெற்றது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில், திமுக பல்வேறு செயல்பாடுகளை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை 2026-ஐ தயாரிக்கும் குழு, அக் கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி தலைமையில் அமைத்து திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவித்தார்.
இந்த குழுவில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற 3 பேராசிரியர்கள், மருத்துவர்கள், ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகள், தொழில் முனைவோர் உள்ளிட்டோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில், திமுக தேர்தல் அறிக்கை குழுவின் முதல் கூட்டம், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று (டிச.22) நடைபெற்றது.
திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி எம்பி தலைமையில் நடந்த இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், அமைச்சர்கள் டி.ஆர்.பி. ராஜா, பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன், கோ.வி. செழியன், திமுக செய்தி தொடர்பு பிரிவு செயலாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன், திமுக அயலக அணி செயலாளர் எம்.எம்.அப்துல்லா, செய்தி தொடர்பு செயலாளர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன், மருத்துவர் அணி செயலாளரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான எழிலன், சுற்றுச்சூழல் அணி செயலாளர் கார்த்திகேய சிவசேனாபதி, மகளிர் தொண்டரணி துணை செயலாளர் தமிழரசி ரவிக்குமார், ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி ஜி.சந்தானம், ‘கனவு தமிழ்நாடு' அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சுரேஷ் சம்பந்தம் ஆகிய 12 பேர் பங்கேற்றனர்.
திமுக தேர்தல் தயாரிப்பு குழுவைப் பொறுத்தவரை, தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, கள ஆய்வுகளை நடத்தி பொதுமக்களின் தேவைகளை அறிந்து, அதனை திமுக தலைவரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினிடம் அறிக்கையாக சமர்ப்பிப்பர். அந்த அறிக்கையின் படி, திமுக தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கப்படும். அந்த வகையில், திமுக தேர்தல் தயாரிப்பு குழுவில் முதல் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. கூட்டத்திற்குப் பின்னர், மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்த தேர்தல் அறிக்கை குழுவினர், இனி வரும் நாட்களில் எடுக்கவுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.
தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கனிமொழி எம்பி, “இன்றைய ஆலோசனை கூட்டத்தில் எந்தெந்த மாவட்டத்திற்கு செல்ல இருக்கிறோம்? யாரையெல்லாம் சந்திக்க உள்ளோம்? என்பது குறித்து முடிவெடுக்கப்பட்டது. தேதிகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும். திமுக தேர்தல் அறிக்கை முதலமைச்சருடைய ஆலோசனைகளை பெற்று, தமிழகத்தின் வளர்ச்சியை கொண்டு உருவாக்கப்படும்.
வேலைவாய்ப்புகள், மகளிர் உரிமை, விவசாயிகளை பாதுகாப்பது, மத்திய அரசாங்கம் வேலைவாய்ப்பை பறிப்பதை ஒரு வேலையாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கக் கூடிய இந்த நேரத்தில் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவது, மாநில உரிமைக்கு போராடுவது இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு திமுக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.
கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம், விடியல் பயணத் திட்டம், புதுமைப்பெண் திட்டம், பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் வழங்கப்படும், பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளால் திமுக ஆட்சியை பிடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.