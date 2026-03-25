ETV Bharat / state

மருத்துவ செலவிற்கு பணம் எடுத்துச் செல்வோர் கவனத்திற்கு; தேர்தல் அதிகாரி அளித்த அப்டேட்

பொதுமக்களை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது எனவும், பொதுமக்கள் இயல்பாக கொண்டு செல்லும் பணத்தை பறிமுதல் செய்யக்கூடாது எனவும் பறக்கும் படையினருக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மாலில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் கையேட்டை வெளியிட்ட அர்ச்சனா பட்நாயக் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 25, 2026 at 3:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மருத்துவ காரணத்திற்காக பொதுமக்கள் ரூ.50,000க்கு மேல் பணம் எடுத்துச் சென்றால் அதற்கான ஆதாரத்தை வாட்ஸ்-அப் உள்ளிட்ட செயலிகள் வழியாக காண்பித்து எடுத்துச்செல்ல தமிழக தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் அனுமதி அளித்துள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மாலில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் கையேடு 2026ஐ தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் இன்று வெளியிட்டார். இந்த கையேட்டில் தமிழகத்தில் ஏற்கெனவே நடைபெற்ற தேர்தல்கள் குறித்தான அனைத்து விவரங்களும் விரிவாக இடம் பெற்றுள்ளன.

அதனைத் தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய அர்ச்சனா பட்நாயக், இதற்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற தேர்தல்களில் நகர்ப்புறத்தில் பதிவாகும் வாக்குகளின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே இருந்ததாகவும், எனவே நகர்ப்புறத்தில் வாக்குபதிவை அதிகரிக்க தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது எனவும் கூறினார்.

அடுத்து செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அவர், "வணிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் எடுத்துச் செல்ல அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கின்றனர். அதுகுறித்து இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளோம். மருத்துவ காரணத்திற்காக பொதுமக்கள் ரூ. 50,000க்கு மேல் பணம் எடுத்துச் சென்றால் அதற்கான ஆதாரத்தை வாட்ஸ்-அப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளம் வழியாகக்கூட காண்பித்து பணத்தை எடுத்துச் செல்லலாம்” எனக் கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “சமூக வலைதளங்களில் பரவும் பிரச்சாரம், வெறுப்பு பேச்சு ஆகியவற்றை கண்காணிக்க சைபர் காவல் துறையினருக்கு பயிற்சி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட அளவில் இருந்து கண்காணிப்பு செய்யப்படுகிறது. பொதுமக்களை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது எனவும், பொதுமக்கள் இயல்பாக எடுத்துச் செல்லும் பணத்தை பறிமுதல் செய்யக்கூடாது எனவும் பறக்கும் படையினருக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், “தேர்தல் குறித்து இணையதளம் மற்றும் கடிதம் வாயிலாக பொதுமக்கள் ஏதேனும் புகாரளித்தால் அதில் அவர்கள் கையொப்பமிட்டு புகார் தெரிவிக்க வேண்டும். தற்போது வரை வந்திருக்கக்கூடிய மனுக்கள் கையொப்பம் இல்லாமல் வந்துள்ளன.

இதேபோல், ஒரே வேட்பாளர் பெயரில் நிறைய பேர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்து போட்டியிடக்கூடிய சூழல் உள்ளது. தேர்தலை பொருத்தவரை ஒரே பெயரில் மற்றவர்கள் போட்டியிடக் கூடாது என்று சொல்ல முடியாது. அதனால்தான் வேட்பாளரின் புகைப்படத்துடன்கூடிய பேலட் பேப்பர் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது” என்று அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ARCHANA PATNAIK
TN ELECTION
ELECTION HANDBOOK
சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 கையேடு
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.