ETV Bharat / state

சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு; பிப்.20 முதல் பெறலாம் என திமுக அறிவிப்பு

சட்டமன்றத் தேர்தல் விருப்ப மனுவுக்கான விண்ணப்பக் கட்டணமாக, பொதுத் தொகுதிக்கு ரூ.25 ஆயிரமும், மகளிர் மற்றும் தனித்தொகுதிக்கு ரூ.15 ஆயிரமும் செலுத்த வேண்டும் என திமுக தலைமை அறிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (@arivalayam)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 18, 2026 at 8:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவோர் பிப்.20 முதல் மார்ச் 3 ஆம் தேதி வரை விருப்ப மனுக்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், “நடைபெறவிருக்கும் தமிழ்நாடு - புதுச்சேரி மாநில சட்டப் பேரவை பொதுத் தேர்தலுக்கு திமுக சார்பில் வேட்பாளராக போட்டியிட விரும்புவோர் பிப்.20 (வெள்ளிக்கிழமை) முதல் மார்ச் 3ஆம் தேதி வரை தலைமைக் கழகத்தில் விண்ணப்பித்திட வேண்டுகிறேன்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்:

தமிழ்நாடு - புதுச்சேரி மாநில சட்டப்பேரவை தொகுதி விருப்ப மனுவை பெறுவதற்கான விண்ணப்பக் கட்டணமாக, பொதுத் தொகுதிக்கு ரூ.25 ஆயிரமும், மகளிர் மற்றும் தனித் தொகுதிக்கு ரூ.15 ஆயிரமும் செலுத்த வேண்டும்.

திமுக அறிவிப்பு
திமுக அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: நாட்டின் 2-வது பெரிய பொருளாதார மாநிலமாக தமிழகம் உருவெடுத்துள்ளது - தங்கம் தென்னரசு பெருமிதம்

வேட்பாளராக போட்டியிட விண்ணப்பிப்பவர்கள் கூட்டணியின் தோழமைக் கட்சிகளுக்கென பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட தொகுதிகளில் போட்டியிட விண்ணப்பித்திருப்பின் அவர்களது விண்ணப்பக் கட்டணம் பின்னர் திருப்பித் தரப்படும். விண்ணப்பபடிவம் தலைமைக் கழகத்தில் ரூ. 1,000 வீதம் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம்” என்று துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, பிரச்சார பொதுக்கூட்டம், தொகுதிப் பங்கீடு என தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றன.

அதிமுக தலைமையிலான தே.ஜ. கூட்டணி தங்களது பலத்தை மேலும் உறுதியாக்க சூறாவளியாக சுழன்று வருகிறது. ஆனால், திமுக - காங்கிரஸ் இடையே நிலவும் ஆட்சி - அதிகாரத்தில் பங்கு பிரச்சனையால், கூட்டணி இன்னும் முடிவாகாமலே உள்ளது. சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் முடிவடைந்த பின்னர், பிப். 22ம் தேதி காங்கிரஸ் கட்சி உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீடு தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை தொடங்கப் போவதாக திமுக தலைமை அறிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோர் நாளை மறுநாள் முதல் விருப்ப மனு பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்ற அறிவிப்பு இன்று வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

திமுக விருப்ப மனு
DMK
துரைமுருகன்
DMK VOLUNTARY PETITION DATE
DMK VOLUNTARY PETITION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.