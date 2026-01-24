அடர் காட்டுக்குள் வனவிலங்குகளை கணக்கெடுப்பது எப்படி? - வனத்துறை அதிகாரி பிரத்யேக தகவல்
புலிகள் கணக்கெடுப்புப் பணி நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், ஆவணங்கள் அனைத்தும் டெல்லிக்கு அனுப்பப்பட்டு, அங்கிருந்து இறுதி அறிக்கை வெளியிடப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : January 24, 2026 at 7:36 PM IST
திருநெல்வேலி: அடர் காட்டுக்குள் விலங்குகளின் கால் தடங்கள் மற்றும் வருடல்களை ஆய்வு செய்து, அதன் அடிப்படையிலும் கணக்கெடுப்பு பணி நடைபெறும் என காரையாறு முண்டந்துறை வனச்சரகர் கல்யாணி தெரிவித்தார்.
காடுகளை பாதுகாப்பதில் வனவிலங்குகள் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வகிக்கிறதோ, அதே அளவுக்கு வனவிலங்குகளை பாதுகாப்பதில் அரசும் முக்கியத்துவம் காட்டி வருகிறது. அந்த வரிசையில் சிங்கத்துக்கு அடுத்தபடியாக புலிகள் முக்கிய வனவிலங்காக பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் தேசிய வனவிலங்கான புலிகளை பாதுகாக்கும் வகையில், மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் 58 புலிகள் சரணாலயங்களை உருவாக்கியுள்ளது.
புலிகள் கணக்கெடுக்கும் பணி
அதாவது, நாடு முழுவதும் சுமார் 84 ஆயிரத்து 487.83 சதுர கி.மீ பரப்பளவுக்கு வனப்பகுதியில் மட்டும் இந்த புலிகள் காப்பகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு வாழும் புலிகளின் நடமாட்டம் குறித்தும், அவற்றின் எண்ணிக்கை குறித்தும் 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கணக்கெடுக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், கடைசியாக நாடு முழுவதும் 2021ஆம் ஆண்டு புலிகள் கணக்கெடுக்கும் பணி நடைபெற்ற நிலையில், 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான புலிகள் கணக்கெடுக்கும் பணி இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக தமிழ்நாட்டிலும் புலிகள் கணக்கெடுக்கும்படி நடைபெற்றது.
டிஜிட்டல் முறையில் தகவல்கள் பதிவேற்றம்
அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகத்தின் அம்பாசமுத்திரம் வனக்கோட்டம் மற்றும் களக்காடு வனக்கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் 2025 - 26ஆம் ஆண்டுக்கான அகில இந்திய புலிகள் கணக்கெடுக்கும் பணி ஜனவரி 19ஆம் தேதி தொடங்கியது. அதற்காக, தன்னார்வலர்கள், வனத்துறையினர் அடங்கிய குழுவினர் பல பிரிவுகளாக பிரிந்து மணிமுத்தாறு, பாபநாசம், காரையாறு போன்ற பகுதிகளில் கணக்கெடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
தானியங்கி கேமரா டிராபிங், தடயவியல் ஆய்வு, நேர்கோட்டு முறை என பல்வேறு முறைகளில் இந்த கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடைபெற்றது. அப்போது 'M-STrIPES' என்ற பிரத்தியேக மொபைல் ஆப் மூலமாக நிகழ்விடத்திலேயே டிஜிட்டல் முறையில் தகவல்களை பதிவேற்றம் செய்தனர். இந்த கணக்கெடுப்பின்போது, புலிகள் நடமாட்டம் மட்டுமல்லாமல் சிறுத்தை, யானை போன்ற விலங்குகளின் நடமாட்டத்தையும் வனத்துறையினர் கண்காணித்தனர்.
குறிப்பாக, பாபநாசம் அருகே காரையாறு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகம் வனச்சரகத்துக்கு உட்பட்ட கொடமாடி, மைலாறு, கன்னிகட்டி, சின்னப்புல் ஐந்தலை பொதிகை, வானமுட்டி, அகஸ்தியர்மலை, சின்னப்புல் ஆகிய அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் நடந்த கணக்கெடுப்பு பணியின்போது, மிகப்பெரிய காட்டு யானைகள் கூட்டம் மற்றும் சிறுத்தைகளின் நடமாட்டத்தை வனத்துறையினர் கண்காணித்துள்ளனர்.
கணக்கெடுப்பு பணி நிறைவு
அதிலும், ஐந்தலை பொதிகை என்பது மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் முக்கிய வனப்பகுதியாகும். தமிழ்நாட்டின் வற்றாத ஜீவநதியான தாமிரபரணி நதி ஐந்தலை பொதிகை மலையின் அருகில் தான் உற்பத்தி ஆகிறது. முழுக்க முழுக்க ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத இந்த அடர்ந்த வனப்பகுதியில் நடந்த ஆய்வில், காட்டு யானைகளின் நடமாட்டம் இருந்துள்ளது. அதுதொடர்பான பிரத்தியேக காட்சிகளும் நமக்கு கிடைத்துள்ளது. தொடர்ந்து, அங்கு புலிகளின் ஆதிக்கம் குறித்தும், அவற்றின் நடமாட்டம், வாழ்விடம் குறித்தும் தீவிரமாக கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
கிட்டத்தட்ட 5 நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த கணக்கெடுப்பு பணி இன்றுடன் (ஜன.24) நிறைவடைந்துள்ளது. இருப்பினும் கணக்கெடுப்பில் கண்டறியப்பட்ட விவரங்களை வனத்துறையினர் வெளியிடவில்லை. இதுகுறித்து கேட்டபோது, ஏற்கனவே கூறியபடி அடுத்த ஆண்டு மத்திய அரசு விவரங்களை வெளியிடும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சுற்றுலாத் தலங்களில் அனுமதி
இதற்கிடையே, புலிகள் கணக்கெடுப்பு பணிக்காக அகஸ்தியர் அருவி, மணிமுத்தாறு அருவி, சொரிமுத்து அய்யனார் கோவில் உள்ளிட்ட சுற்றுலாத் தலங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது, வனவிலங்குகள் கணக்கெடுப்பு பணி நிறைவடைந்ததால், இன்று முதல் மணிமுத்தாறு, பாபநாசம் வனச்சோதனை சாவடி திறக்கப்பட்டு காலை 10 மணிக்கு மேல் சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில், அகஸ்தியர் அருவி மற்றும் மணிமுத்தாறு அருவி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் பக்தர்கள் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.
வருடல்கள் அடிப்படையிலும் கணக்கெடுப்பு
இதுகுறித்து காரையாறு முண்டந்துறை வனச்சரகர் கல்யாணி அளித்த பிரத்தியேக பேட்டியில், "எங்கள் பணியாளர்கள் உரிய பயிற்சிக்குப் பிறகு கணக்கெடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். நேர்கோட்டு பாதை அடிப்படையில் கணக்கெடுப்பு பணி நடைபெறுகிறது. இது 2 கி.மீ தூரம் கொண்டதாக நேர்கோட்டு பாதை இருக்கும். முண்டந்துறை வனச்சரகத்தில் மட்டும் 20 நேர்கோட்டு பாதைகள் உள்ளன. எனவே மொத்தம் 20 குழுவினர் கணக்கெடுப்பில் ஈடுபட்டனர். ஒவ்வொரு குழுவிலும் 5 - 7 பேர் என மொத்தம் 80 பேர் இருந்தார்கள்.
எங்கள் பணியாளர்களை தவிர என்ஜிஓ மற்றும் கல்லூரிகளை சேர்ந்த மாணவர்களும் தன்னார்வலர்களாகப் பங்கேற்றனர். நாங்கள் சேகரித்த விவரங்கள் தொடர்பான ஆவணங்கள் அனைத்தும் டெல்லிக்கு அனுப்பப்பட்டு, அங்கிருந்து இறுதி அறிக்கை வெளியிடப்படும். புலிகள் மட்டுமல்லாமல் சிறுத்தைகள், யானைகள் போன்ற விலங்குகளையும் கண்காணித்தோம். விலங்குகளின் கால் தடங்கள் மற்றும் வருடல்களை ஆய்வு செய்வோம். அதாவது, ஒவ்வொரு விலங்குகளும் மரங்களில் வருடும். அந்த வருடல்களை ஆய்வு செய்து, அதன் அடிப்படையிலும் கணக்கெடுப்பு பணி நடைபெறும். மேலும் விலங்குகளின் எச்சங்களையும் சேகரித்து ஆய்வு செய்தோம்" என்றார்.