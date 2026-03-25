மதுரை பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு சம்பவம்: 2-வது முறையாக தீர்ப்பு விவரங்கள் ஒத்திவைப்பு
கரூர் நீதிமன்றத்தில் இன்று அறிவிக்கப்பட இருந்த தண்டனை விவரங்கள், ஏப்ரல் 6ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 25, 2026 at 9:46 PM IST
கரூர்: 2012-ஆம் ஆண்டு மதுரையில் நடந்த பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு சம்பவத்தில் 7 பேர் உயிரிழந்தது குறித்த வழக்கின் தீர்ப்பு இரண்டாவது முறையாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு மதுரை மாவட்டம் ரிங்-ரோடு அருகே பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஜெயந்திக்கு சென்றுவிட்டுத் திரும்பிய ஒரு வேன் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவத்தில், 20 பேர் படுகாயத்துடன் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். இது தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை செய்து வந்தனர்.
இதற்கிடையே, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த எஸ்.புளியங்குடியைச் சேர்ந்த ஜெயபாண்டி(19), வெற்றிவேல்(18), சுந்தரபாண்டி(20), தேசிங்கு ராஜா(19), ரஞ்சித் குமார்(20), விஷ்ணுப்பிரியன்(20) உள்ளிட்ட 7 பேர் சிகிச்சையின்றி உயிரிழந்ததால், அந்த வழக்கை கொலை வழக்காகப் பதிவு செய்த அவனியாபுரம் விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
இந்த வழக்கு கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவின் பேரில், மதுரை நீதிமன்றத்திலிருந்து, கரூர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. பாதுகாப்பு நடவடிக்கைக்காக கரூர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்ட இந்த வழக்கு விசாரணை, 2017 முதல் கடந்த 9 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்தது.
இதற்கிடையே, தேவர் ஜெயந்திக்கு வந்து திரும்பியவர்கள் வேன் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவத்திற்கு பழி தீர்க்கும் விதமாக, 2014ஆம் ஆண்டு குற்றம் சாட்டப்பட்ட முதல் குற்றவாளியான மதுரை மேலஅனுப்பனாடியை சேர்ந்த ராமர் பாண்டி கரூர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகி திரும்பிய போது, அரவக்குறிச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வைத்து வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார்.
அந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த அரவக்குறிச்சி போலீசார், முக்கிய குற்றவாளிகளை கைது செய்து குண்டர் தடுப்பு காவல் சட்டத்தில் அடைத்தனர். தொடர்ந்து கரூர் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது, முத்து விஜய்(37) என்ற நபர் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார். இதனால், வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 9 ஆக குறைந்தது.
கிட்டத்தட்ட 2012-ல் தொடங்கி 14 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு வழக்கில், நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 23) கரூர் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது. அதில், மதுரையை சேர்ந்த மணிகண்டன்(27), கார்த்திக் என்கிற காளி கார்த்திக்(36), முத்து விஜய் என்கிற ஊமை(22), சந்திரசேகர்(31), சோனையா(31), நாகராஜ் என்கிற சோப்(31), முத்துக்கருப்பன் என்கிற வெள்ளை குறத்தான்(31), மோகன்(38), விக்கி என்ற விக்னேஸ்வரன்(33), சந்தோஷ் என்கிற சந்தோசான்(33) ஆகிய 9 பேரும் குற்றவாளிகள் என கரூர் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்ற நீதிபதி இளவழகன் தீர்ப்பு வழங்கினார்.
தொடர்ந்து, மார்ச் 25ஆம் தேதி தண்டனை விவரங்கள் அறிவிக்கப்படும் எனக் கூறி வழக்கை ஒத்தி வைத்தார். அதனால், கரூர் நீதிமன்ற வளாகத்தைச் சுற்றியும், கரூர்-திருச்சி நெடுஞ்சாலை வழியாக திருச்சி மத்திய சிறைக்கு செல்லும் வழியிலும் தீவிர பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இருந்தது.
|இதையும் படிங்க: மெரினா லூப் சாலை ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி
மற்ற வழக்குகளில், மாலைக்குள் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு தண்டனை பெரும் குற்றவாளிகள் திருச்சி மத்திய சிறைக்கு விரைவாக அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள். ஆனால், இந்த வழக்கில் இரவு 10 மணிக்கு மேல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைக்காக, நீதிமன்ற தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட பின்னரே, 9 பேரும் திருச்சி மத்திய சிறைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அடைக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில் இன்று (மார்ச் 25) கரூர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள கரூர் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் புதிய மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். இதனிடையே, திருச்சி மத்திய சிறையிலிருந்து வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் 9 குற்றவாளிகளும் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். பின்னர், இந்த வழக்கை ஏப்ரல் 6ஆம் தேதிக்கு மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்ற நீதிபதி இளவழகன் ஒத்திவைத்தார்.