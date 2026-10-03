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2,000 ஆண்டுகள் பழமையான செங்கல் கட்டுமானங்கள்: நெல்லையில் கண்டுபிடிப்பு

உறை கிணறுகள், பழங்காலப் பாசி மணிகள், அழகான வட்டச்சில்லுகள், சுடுமண் காதணிகள், வளையல் துண்டுகள், செம்பு வளையல் மற்றும் சுடுமண் தக்களிகளை மாணவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

சீலவப்பேரி அருகே கண்டறியப்பட்ட செங்கற்கள்
சீலவப்பேரி அருகே கண்டறியப்பட்ட செங்கற்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 10:38 PM IST

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திருநெல்வேலி: சுமார் 2,000 ஆண்டுகள் பழமையான செங்கல் கட்டுமானங்கள் திருநெல்வேலியில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. கீழடியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட செங்கலை விட பெரிய அளவிலான செங்கல்களாக இவை உள்ளன.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் சீவலப்பேரி அருகே சிற்றாறு, தாமிரபரணியில் இணையும் பகுதியில் குப்பக்குறிச்சி என்ற கிராமம் அமைந்துள்ளது.

இந்த கிராமத்தை சேர்ந்த காலபெருமாள் என்பவர் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் முதலாமாண்டு முதுகலை தொல்லியல் படித்து வருகிறார். இவர் முண்டன் கோயில் அருகே பழங்கால மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான அடையாளங்களை அண்மையில் கண்டறிந்தார்.

சீவலப்பேரி அருகே கண்டெடுக்கப்பட்ட தொல்பொருள்
சீவலப்பேரி அருகே கண்டெடுக்கப்பட்ட தொல்பொருள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து, பல்கலைக்கழகத்தின் தொல்லியல் துறைத் தலைவர் (பொறுப்பு) பேராசிரியர் சுதாகர் அனைத்து மாணவ, மாணவிகளையும், துறை பேராசிரியர்களையும் அங்கு அழைத்து சென்றார். பின்னர் அவர்கள் அப்பகுதி முழுவதும் கள ஆய்வில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது இரண்டு அடி விட்டமுள்ள உறை கிணறுகள், பழங்கால பாசி மணிகள், அழகான வட்டச்சில்லுகள், சுடுமண் காதணிகள், பூ வேலைப்பாடுகள் கொண்ட பானையின் உடைந்த பாகங்கள், வளையல் துண்டுகள், செம்பு வளையல் மற்றும் சுடுமண் தக்களிகளை அவர்கள் கண்டுபிடித்தனர்.

சீவலப்பேரி அருகே கண்டறியப்பட்ட தொல்பொருள்
சீவலப்பேரி அருகே கண்டறியப்பட்ட தொல்பொருள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், பழங்கால செங்கல் கட்டுமானங்களையும் அவர்கள் கண்டறிந்தனர். இந்தக் கட்டுமானத்தில் உள்ள செங்கற்கள் தலா 30 செ.மீ. அகலம், 9 செ.மீ. உயரம், 39 செ.மீ. நீளத்தில் இருந்தன.

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கீழடி அகழாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பெரிய செங்கற்களின் அளவு 24 செ.மீ அகலத்திலும், 6 செ.மீ. தடிமனிலும், 36 செ.மீ. நீளத்தில் மட்டுமே இருந்தது. தற்போது கண்டறியப்பட்ட செங்கற்கள், அவற்றை விட பெரிய அளவில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மற்றொரு இடத்திலும்...

இதே மாதிரியான செங்கல் கட்டுமானம், குப்பக்குறிச்சியில் இருந்து தெற்கே அமைந்துள்ள மடத்துபட்டி என்ற கிராமத்தில் உள்ள முண்டன் கோயிலுக்கு அருகேயும் கண்டறியப்பட்டது. இங்கிருந்து சுமார் 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில்தான் ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு தளம் அமைந்துள்ளது.

சீவலப்பேரி அருகே கண்டெடுக்கப்பட்ட 2 ஆயிரம் பழமையான தொல்பொருள்
சீவலப்பேரி அருகே கண்டெடுக்கப்பட்ட 2 ஆயிரம் பழமையான தொல்பொருள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், தொல்லியல் பேராசிரியர்களான முருகன், மதிவாணன் ஆகியோர் தற்போது கண்டெடுக்கப்பட்ட செங்கல் உள்ளிட்ட தொல் பொருட்களை ஆய்வு செய்தனர். இதில், அவை அனைத்தும் சுமார் 1000 முதல் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவையாக இருக்கலாம் எனத் தெரிவித்தனர்.

மேலும், தொல்லியல் எச்சங்கள் நிறைந்த இந்தப் பகுதியில் பழங்காலத்தில் மக்கள் வாழ்ந்துள்ளனர் எனவும் அவர்கள் கூறினர்.

உடைந்த பானை
உடைந்த பானை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த பழமையான செங்கற்களின் துல்லியமான காலத்தைக் கண்டறிவது அவசியம் என்பதால், காலக்கணிப்பு செய்ய இந்த செங்கற்கள், ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக துறைத் தலைவர் சுதாகர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

செங்கல்
திருநெல்வேலி
நெல்லை
2000 ஆண்டுகள் பழமை
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