வெற்றி மடிக்கணினி திட்டத்திற்காக ரூ.2,000 கோடி ஒதுக்கீடு - முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவு
பொறியியல் மாணவர்களின் தொழில்நுட்ப தேவைகளுக்காக, Intel Core i5 அல்லது அதற்கு இணையான உயர்தர தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 7, 2026 at 11:50 AM IST
சென்னை: கல்லூரி மாணவர்களின் தொழில்நுட்பத் திறனை மேம்படுத்தும் வெற்றி மடிக்கணினித் திட்டத்தை செயல்படுத்த ரூ.2,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில், உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி என்பது இன்றியமையாத கல்வி உபகரணமாக விளங்குகிறது. மாணவர்கள் தங்களது தொழில்நுட்ப அறிவை மேம்படுத்தவும், திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளவும், இணையவழிக் கல்வி மற்றும் எதிர்கால வேலைவாய்ப்புகளுக்கும் மடிக்கணினிகள் பெரிதும் உதவும்.
இதனை கருத்திற்கொண்டு, 2026-2027 ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வெற்றி மடிக்கணினித் திட்டத்தை 2,000 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் செயல்படுத்துவதற்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ரூ.2000கோடியில் வெற்றி மடிக்கணினித் திட்டம். #CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ | @imrajmohan | https://t.co/If8MUEv8kj— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) November 7, 2026
அதனைத் தொடர்ந்து, இதற்கான விரிவான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கான நிர்வாக அனுமதி அளித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதில், "வெற்றி மடிக்கணினித் திட்டத்தின் மூலம் 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் கல்லூரிகளில் கலை மற்றும் அறிவியல், பொறியியல், பாலிடெக்னிக், ஐ.டி.ஐ (ITI), மருத்துவம், கால்நடை மருத்துவம், மீன்வளம், வேளாண்மை மற்றும் சட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கல்விப் பிரிவுகளில் பயிலும் முதலாம் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு (UG) மற்றும் பட்டயப்படிப்பு (Diploma) மாணாக்கர்கள் பயனடைவார்கள்.
மேலும், முந்தைய 2025-2026 ஆம் கல்வியாண்டில் மடிக்கணினித் திட்டத்தில் பயனடையாத அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் ஆண்டு தொழில்முறைப் படிப்பு மாணவர்களும் தற்போதைய இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைவார்கள்.
தொடர்ந்து, பொறியியல் மாணவர்களின் தொழில்நுட்பக் கல்வித் தேவைகளை கருத்திற்கொண்டு, அவர்களுக்கு Intel Core i5 அல்லது அதற்கு இணையான உயர்தரத் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும்.
மாணாக்கர்களின் முன்னேற்றமே மாநிலத்தின் முன்னேற்றம் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில், கல்லூரி மாணாக்கர்களின் தொழில்நுட்பத் திறனை மேம்படுத்த ரூ.2,000 கோடி மதிப்பீட்டில் வெற்றி மடிக்கணினித் திட்டத்தைச் செயல்படுத்திட மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் உத்தரவு. #CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ | @imrajmohan |— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) November 7, 2026
இத்திட்டத்தை மிகச் சீரிய முறையில் கண்காணித்து, தொய்வின்றிச் செயல்படுத்திட முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் உயர்மட்ட வழிகாட்டுதல் குழு அமைக்கப்படவுள்ளது. மேலும், தரக்கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய மடிக்கணினிகளைக் கொள்முதல் செய்வதை உறுதிசெய்ய தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனத்திற்கு (ELCOT) நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
இன்றைய அதிவேக டிஜிட்டல் யுகத்தில், அடித்தட்டு மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவச் செல்வங்கள் உலகளாவிய போட்டித் திறன்களில் சிறந்து விளங்கவும், வேலைவாய்ப்புத் திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும் இந்த "வெற்றி மடிக்கணினித் திட்டம்" ஒரு மாபெரும் மைல்கல்லாக அமையும் என்பது திண்ணம்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.