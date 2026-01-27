ETV Bharat / state

EXCLUSIVE: நெல்லை அருகே கிராமத்தில் குவிந்து கிடந்த பீரங்கி குண்டுகள் - அவை மன்னர் காலத்தை சேர்ந்தவையா?

பீரங்கி குண்டுகள் கண்டறியப்பட்ட இடம் முற்காலத்தில் மிகப்பெரிய உற்பத்தி ஆலைகள் இருக்கும் இடமாகவோ அல்லது போர் நடந்த இடமாகவோ இருந்திருக்கலாம் என தொல்லியல் துறை பேராசிரியர் கூறுகிறார்.

பல்கலைக்கழக அருங்காட்சியத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பீரங்கி குண்டுகள்
பல்கலைக்கழக அருங்காட்சியத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பீரங்கி குண்டுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 27, 2026 at 1:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

- BY இரா. மணிகண்டன்

“பழமை வாய்ந்த கல்வெட்டு ஒன்றை ஆய்வு செய்தபோது அதனருகே ஏராளமான பீரங்கி குண்டுகள் சர்வ சாதாரணமாக கிடந்ததை பார்த்து மாணவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். அதுகுறித்து ஊர்மக்களிடம் விசாரித்தபோது சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு பெரிய மரம் வேரோடு சாய்ந்தபோது, இந்த குண்டுகள் பூமிக்குள் இருந்து வந்ததாக கூறினர். அவற்றை ஆய்வு செய்தபோது அவை 200 ஆண்டுகள் பழமையானவை என்பதை மாணவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்”.

ஆம், இந்த குண்டுகளை கண்டறிந்தது திருநெல்வேலி மனோன்மணீயம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் தொல்லியல் துறை மாணவர்கள்தான். மக்கள் வாழ்கிற கிராமத்தில் நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த பீரங்கி குண்டுகள் எங்கிருந்து வந்தன? எந்த கிராமத்தில் இவை கண்டறியப்பட்டன? அப்படியென்றால் முன்பு அங்கு வாழ்ந்தவர்கள் யார்? என்பது குறித்து விளக்குகின்றனர் தொல்லியல் நிபுணர்கள்.

தொல்லியல் மாணவர்களின் ஆர்வம்

திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொல்லியல் துறை புதிதாக உருவாக்கப்பட்டது. பயோ உயிரியல் துறையின் தலைவர் சுதாகர் கூடுதல் பொறுப்பாக தொல்லியல் துறையை கவனித்து வருகிறார். இந்த துறை உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்தே மாணவர்கள் ஆர்வத்தோடு தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு தொல்லியல் ஆய்வில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

சேகரிக்கப்பட்ட பீரங்கி குண்டுகள்
சேகரிக்கப்பட்ட பீரங்கி குண்டுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக தொல்லியல் எச்சங்கள் கிடைக்கும் பகுதிகளை தேடி கண்டறிந்து, அங்கு படிமங்கள் மற்றும் இரும்பு உருவாக்குவதற்காக நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய சுடுமண் குழாய் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொல்லியல் பொருட்களை சேகரித்து வருகின்றனர். 3 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம் முன்னோர்கள் இரும்பு பயன்படுத்தியதற்கான சுடுமண் குழாய் ஆதாரங்களை மானூர் பகுதியில் கண்டறிந்துள்ளனர்.

4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தொல்லியல் பொருட்கள்

மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம் முன்னோர்கள் இரும்பு உருக்கும் தொழிற்சாலைகளை நடத்தி வந்ததை தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் சிவகளை போன்ற இடங்களில் நடத்திய ஆய்வில் உறுதி செய்துள்ளனர். அதுபோன்று தஞ்சாவூர், சென்னை, திருச்சி, மதுரை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் மாணவர்கள் கள ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு, இரண்டரை ஆண்டுகளில் 4000க்கும் மேற்பட்ட தொல்லியல் பொருட்களை சேகரித்துள்ளனர்.

அவற்றை காட்சிப்படுத்தும் நோக்கில் பல்கலைக்கழகத்திலேயே அருங்காட்சியகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் கண்டறிந்த தொல்லியல் பொருட்கள் அங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் கண்டுபிடிப்புகள் அந்த பகுதியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுவரும் நிலையில், திருநெல்வேலிக்கு மிக அருகில் சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பயன்படுத்தப்பட்ட பீரங்கி குண்டுகள் கண்டறியப்பட்டிருப்பது அவர்களின் கள ஆய்வில் மேலும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.

கல்வெட்டு அருகே கிடந்த பீரங்கி குண்டு
கல்வெட்டு அருகே கிடந்த பீரங்கி குண்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)

கல்வெட்டின் அருகே பீரங்கி குண்டுகள்

தொல்லியல் துறையில் பயின்றுவரும் பிரித்திவிராஜ் என்ற மாணவர் தனது கள ஆய்வு பணிக்காக திருநெல்வேலி அடுத்த மானூர் அருகேயுள்ள தெற்கு செழியநல்லூர் என்ற கிராமத்திற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு அவர் பழமை வாய்ந்த ஒரு கல்வெட்டை கண்டறிந்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர், தனது துறை தலைவர் சுதாகருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். பின்னர் சுதாகர் மற்றும் தொல்லியலாளர் மீனா தலைமையிலான மாணவர்களுடன் அங்கு சென்று கல்வெட்டினை ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

மாணவர் கண்டறிந்த பழமை வாய்ந்த கல்வெட்டு
மாணவர் கண்டறிந்த பழமை வாய்ந்த கல்வெட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த ஆய்வில் கல்வெட்டானது 453 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறுவப்பட்டது என்றும், அதில் கோயிலுக்கு நில தானம் செய்தது தொடர்பான விவரங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றும் கண்டறிந்தனர். பின்னர் இதேபோன்று வேறு ஏதேனும் கல்வெட்டுகள் அந்த பகுதியில் இருக்கிறதா என தேடியுள்ளனர். அப்போது, அங்கு ஏராளமான பீரங்கி குண்டுகள் சர்வ சாதாரணமாக கிடந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

அந்த குண்டுகளை சேகரித்த கையோடு, ஊர்மக்களிடம் அவை அங்கு எப்படி வந்தன என்பது குறித்து விசாரித்துள்ளனர். அதற்கு ஊர்மக்கள், சில மாதங்களுக்கு முன்பு பெரிய மரம் ஒன்றை வேரோடு சாய்ந்ததாகவும், அப்போது பூமிக்கு அடியில் இருந்து இந்த பீரங்கி குண்டுகள் வெளியே வந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். அந்த கற்கள் குறித்து அவர்கள் அறிந்திராததால் அவை சாதாரண கற்கள் என நினைத்து ஊர்மக்கள் பயன்படுத்தி வந்ததோடு, சிறுவர்களும் எடுத்து விளையாட பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

கல்வெட்டு ஆய்வில் தொல்லியல் துறை மாணவர்கள்
கல்வெட்டு ஆய்வில் தொல்லியல் துறை மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அருங்காட்சியகத்தில் குண்டுகள்

நூற்றுக்கணக்கான பீரங்கி குண்டுகள் அங்கு கிடந்த நிலையில், சிலவற்றை மட்டும் சேகரித்து பல்கலைக்கழக அருங்காட்சியகத்தில் வைத்துள்ளனர். அவை 200 ஆண்டுகளுக்கு முந்தையவை என்றும் கண்டறிந்துள்ளனர். அந்த காலகட்டத்தில் பூலித்தேவன், அழகுமுத்துக்கோன் என்ற மன்னர்கள் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து கடுமையாக போராடினார்கள். எனவே அந்த சமயத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பீரங்கி குண்டுகளாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து தொல்லியலாளர் மதிவாணன் நம்மிடம் கூறுகையில், “தெற்கு செழியநல்லூர் பெயருக்கு ஏற்ப செழிப்பாக இருந்த ஒரு ஊர். அங்கு 450 ஆண்டுகள் பழமையான கல்வெட்டை கண்டுபிடித்தோம். பின்னர் கோயிலின் உடைந்த பகுதிகளை ஆராய்ந்தோம். அதன் அருகிலேயே பீரங்கி குண்டுகள் கிடந்தன. நாங்கள் சென்றபோது சிறுவர்கள் சிலர் இந்த பீரங்கி குண்டுகளை தூக்கிப்போட்டு விளையாடி கொண்டிருந்தனர்.

200 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பீரங்கி குண்டுகள் கண்டெடுப்பு குறித்து தொல்லியல் துறையினர் விளக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முற்காலத்தில் அந்த இடம் மிகப்பெரிய உற்பத்தி செய்யும் இடமாகவோ அல்லது போர் நடந்த இடமாகவோ இருந்திருக்கலாம். அங்கு ஏதோ முக்கியமான நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது. அதுகுறித்து கூடுதல் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும். 17, 18ஆம் நூற்றாண்டுகளில் ஆங்கிலேயர்களுடன் சண்டை நடந்தபோது இந்த பீரங்கி குண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம்” என்றார்.

மதிவாணன் கூறியதை தொல்லியலாளர் மீனாவும் உறுதிபடுத்தியுள்ளார். தாங்கள் எடுத்துவந்ததைவிட அதிகமான கற்களை அங்குள்ள மக்கள் வைத்துள்ளனர் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

மன்னர்கள் ஆண்ட பகுதி?

துறை தலைவர் பேராசிரியர் சுதாகர் நம்மிடம் கூறுகையில், “கல்வெட்டை ஆய்வு செய்ய சென்றபோது அந்த பக்கம் உருண்டையாக ஏராளமான கற்கள் கிடந்தன. மக்கள் கூறிய தகவலின் படி அந்த கற்களை சேகரித்தோம். பின்னர் தொல்லியளாலர்களை அழைத்து ஆய்வு செய்தபோது அவை பீரங்கி குண்டுகள் என்பது தெரியவந்தது. இந்த பகுதியில் ஊராட்சி ஒன்றிய கட்டிடத்திற்கு குழி தோண்டும்போது ஒரு பெரிய மரம் சாய்ந்து விழுந்ததாகவும், அப்போது பூமிக்கடியில் இருந்து இந்த கற்கள் வந்ததாகவும் சொல்கிறார்கள்.

இதுபோன்று நூற்றுக்கணக்கான பீரங்கி குண்டுகள் அங்கு கிடந்ததாக மக்கள் கூறியபோது ஆச்சரியப்பட்டோம். அந்த பக்கம் ஒரு கோட்டை இருந்ததாகவும் மக்கள் கூறுகிறார்கள். 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூலித்தேவன் மற்றும் அழகுமுத்துக்கோன் என்ற இரண்டு மிகப்பெரும் வீரர்கள் இந்த பகுதியில் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து கடுமையாக போராடினார்கள்.

எனவே இந்த பீரங்கி குண்டுகள் அந்த போராட்டத்தில் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம். கிட்டத்தட்ட 700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீனாவில்தான் முதன்முதலாக பீரங்கியை கண்டு பிடித்தார்கள். இந்தியாவில் 350 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மன்னர்கள் பீரங்கி குண்டுகள் பயன்படுத்தினார்கள்” என்றார்.

இதையும் படிங்க:

1. Exclusive | இந்திய விண்வெளி நிலையத்திற்கான மொத்த வரைபடத்தையும் தொகுத்த முன்னாள் இஸ்ரோ இயக்குநர் ஜே.ஏ.கமலாகர்

2.EXCLUSIVE: தற்போது வெளியாகும் பாடல்களில் உணர்ச்சி இல்லை - பிரபல இசையமைப்பாளர் பரத்வாஜ் வேதனை

3. EXCLUSIVE: "எனக்கு சிகிச்சை வேண்டாம்..." மருத்துவமனையில் இருந்து சென்ற வடமாநில இளைஞர் - திருத்தணி சம்பவத்தில் நடந்தது என்ன?

TAGGED:

CANNONBALLS IN VILLAGE
ARCHAEOLOGY STUDENTS
THIRUNELVELI ARCHAEOLOGY
மன்னர் கால பீரங்கி குண்டுகள்
CANNONBALLS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.