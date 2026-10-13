கல்லூரி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தவருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை - மகளிர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு
பாதிக்கப்பட்ட கல்லூரி மாணவிக்கு தமிழ்நாடு அரசு 7.50 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என்று சென்னை மகளிர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
Published : October 13, 2026 at 8:25 AM IST
சென்னை: கல்லூரி மாணவியை வன்கொடுமை செய்தவருக்கு போக்சோ உள்ளிட்ட வழக்குகளில் 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து சென்னை மகளிர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சென்னை கோயம்பேடு பகுதியைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவி ஒருவருக்கு, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து, மணிகண்டன், கல்லூரி மாணவியை கட்டாயப்படுத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்து கல்லூரி மாணவியின் உறவினர்கள் கோயம்பேடு அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தனர். இந்த புகாரைத் தொடர்ந்து, கோயம்பேடு அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட கல்லூரி மாணவி 18 வயதிற்கு உட்பட்டவர் என்பதால் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் தனியாக ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக சென்னை மகளிர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வந்தது.
இந்த நிலையில், சென்னை மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி பிரபாகரன் தலைமையில் இந்த வழக்கு நேற்று (அக்டோபர் 12) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, மணிகண்டன் மீதான குற்றச்சாட்டு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி அவருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூபாய் 10 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பு வழங்கினார்.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட கல்லூரி மாணவிக்கு பாதிக்கப்பட்டோர் இழப்பீட்டு திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்நாடு அரசு 7 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என்று நீதிபதி பிரபாகரன் உத்தரவிட்டார்.