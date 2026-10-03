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தேனீக்கள் கொட்டியதில் 20-க்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலாப் பயணிகள் காயம்

தேனீக்கள் கொட்டியதில் காயம் அடைந்தவர்களை மீட்ட பூங்கா பணியாளர்கள் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் வரவழைத்து மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

சிம்ஸ் பூங்கா
சிம்ஸ் பூங்கா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 11:36 AM IST

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நீலகிரி: குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் உள்ள தேனீக்கள் கொட்டியதில் 20-க்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலாப் பயணிகள் படுகாயம் அடைந்தனர்.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் தொடர் விடுமுறை காரணமாக குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் சுற்றுலாப் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. மேலும், பல பயணிகள் படகு இல்லம், கண்ணாடி மாளிகை, சிறுவர் பூங்கா, ரோஜா தோட்டம், டென்னிஸ் மைதானம் போன்ற இடங்களை சுற்றி பார்க்க வந்திருந்தர்.

அந்த நேரத்தில், படகு இல்லம் அருகே திடீரென வந்த தேனீகள், அங்கிருந்த 20-க்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலாப் பயணிகளை கொட்டி தாக்கியது. இதனால், அப்பகுதியில் பதற்றமான சூழல் நிலவியுள்ளது.

தேனீக்கள் கொட்டியதில் காயம் அடைந்த பயணிகளை உடனடியாக மீட்ட பூங்கா தொழிலாளர்கள், அவர்களை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்ப 108 அவசர ஊர்திக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அங்கு வந்த 108 வாகனங்கள் மற்றும் தனியார் ஆட்டோக்கள் மூலம் காயமடைந்த 20-க்கு மேற்பட்ட சுற்றுலா பயணிகளை குன்னுார் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

மருத்துவமனையில் காயம் அடைந்தவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக பாதுகாப்பு கருதி சுமார் 1 மணி நேரம் சிம்ஸ் பூங்காவிற்குள் சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து காவல்துறையினர் மற்றும் வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சம்பவம் குறித்து காயமடைந்த சுற்றுலாப் பயணி ஒருவர் கூறுகையில், “சிம்ஸ் பூங்காவில் உள்ள படகு இல்லம் பகுதியில் சுற்றி பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம். அப்போது, திடீரென அங்குள்ள மரங்களில் இருந்து தேனீக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்தது. இதனால் அச்சமடைந்த நாங்கள் அங்கிருந்து வெளியேற முயற்சித்தோம்.

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இருப்பினும் எங்களை தேனீக்கள் கொட்டியதால் காயம் ஏற்பட்டது. இதனைக் கண்ட பூங்கா பணியாளர்கள் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் வரவழைத்து மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்” என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், பூங்காவின் உள்ளே இது போன்ற அவசர தேவைக்கு காவல்துறை, தீயணைப்புத்துறை, ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட துறைகளின் தொலைபேசி எண்களை சுற்றுலாப் பயணிகள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட வேண்டும் என்றும், அவசர தேவைக்கு பூங்காவின் உள்பகுதியில் ஆம்புலன்ஸ்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக நிறுத்தி வைத்திருந்தால் மட்டுமே இது போன்ற நேரங்களில் சுற்றுலாப் பயணிகள் வேகமாக மருத்துவ சிகிச்சை பெறமுடியும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

20 TOURISTS INJURED
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BEES BITE
சுற்றுலாப் பயணிகள் படுகாயம்
20 TOURISTS INJURED IN COONOOR

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