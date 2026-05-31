நெல்லையில் ஆம்னி பேருந்து விபத்து: 20 பேர் காயம்

விபத்தில் காயம் அடைந்த ஆம்னி பேருந்து ஓட்டுநர் உட்பட 20 பயணிகள் பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர்.

பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனை
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 31, 2026 at 1:01 PM IST

திருநெல்வேலி: திருவனந்தபுரம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த ஆம்னி பேருந்து, பொன்னாக்குடி அருகே விபத்துக்குள்ளானதில் 20-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்தனர்.

வேளாங்கண்ணியில் இருந்து திருவனந்தபுரம் நோக்கி, 20-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் ஆம்னி பேருந்து ஒன்று நேற்று மாலை புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருந்தது. பேருந்து இன்று அதிகாலை 2.40 மணியளவில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் வழியாக சென்ற போது, பொன்னாக்குடி நான்கு வழிச்சாலையில் முன்னால் சென்ற லாரி மீது எதிர்பாராத விதமாக மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்ததும், பாளையங்கோட்டை தீயணைப்பு படையினர் மற்றும் முன்னீர் பள்ளம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். இந்த விபத்தில் பேருந்து முன்பகுதி முழுவதும் சேதமடைந்தது. இந்நிலையில், பேருந்தின் இடிபாட்டில் சிக்கி இருந்த ஓட்டுநர் முகமது அராபத்தை தீயணைப்பு துறையினர் பத்திரமாக மீட்டனர். மேலும் 20 பயணிகள் காயமடைந்தனர். இதை தொடர்ந்து ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் மூலம், காயம் அடைந்தவர்கள் பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

மேலும் முன்னீர் பள்ளம் காவல் ஆய்வாளர் வேல்ராஜ் துரிதமாக செயல்பட்டு, தனது வாகனத்தில் நான்கு பேரை மீட்டு பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றார். படுகாயம் அடைந்த ஓட்டுநருக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. லேசான காயங்களுடன் வந்த 13 பேர் மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இந்த விபத்து குறித்து முன்னீர்பள்ளம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

