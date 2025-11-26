எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் ஒரே நாளில் 37 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் இருவர் கைது
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் கஞ்சா போதைப்பொருட்கள் கடத்தி வந்த வழக்கில் 2 பேரை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார் கைது செய்தனர்.
Published : November 26, 2025 at 10:35 PM IST
சென்னை: எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் 20 லட்சம் மதிப்புடைய 37 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
எழும்பூர் மற்றும் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையங்களுக்கு வட மாநிலங்களில் இருந்து ரயில் மூலம் சிலர் கஞ்சா கடத்தி வருவதாக ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதனையடுத்து ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவல் ஆய்வாளர் ஜெபஸ்டின் தலைமையில் தனிப்படை போலீசார், இன்று சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வரும் ரயில் பயணிகளை தீவிரமாக கண்காணித்து சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது மேற்கு வங்கம் மாநிலம் ஹவுராவிலிருந்து சென்னை எழும்பூர் வழியாக, கன்னியாகுமரி செல்லும் சிறப்பு விரைவு ரயிலில் இருந்து இறங்கிய அனைத்து பயணிகளின் உடைமைகளையும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீஸ் தீவிரமாக சோதனை செய்தனர். அப்போது சந்தேகத்திற்கு இடமாக கையில் பெரிய பையுடன் வந்த ஒருவரை நிறுத்தி விசாரணை செய்தனர்.
அப்போது அவர் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளார். இதனால் அவரது உடமையை பறிமுதல் செய்த ரயில்வே பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள் பையை திறந்து பார்த்த போது அதில் 10 பண்டல்கள் இருந்துள்ளது. அதனை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்த போது அந்த 10 பண்டல்களில் இருந்தது அனைத்தும், கஞ்சா இலைகள் என தெரியவந்தது. அவரிடம் இருந்து சுமார் 5 லட்சம் மதிப்புடைய 10 கிலோ கஞ்சாவை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இதனையடுத்து கஞ்சாவை கடத்தி வந்த மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த ஷேக் நசீம் (32) என்பவரை கைது செய்தனர்.
விசாரணையில் அவர் கஞ்சாவை மேற்குவங்க மாநிலம் கேரக்பூரில் இருந்து, ரயில் மூலம் சென்னை கொண்டு வந்து அதனை பல்வேறு கஞ்சா வியாபாரிகள் இடம் விற்பனை செய்ய திட்டமிட்டிருந்ததாக தெரிவித்துள்ளார். இதனையடுத்து ஷேக் நசீம் மீது போதைப்பொருள் தடுப்பு சட்டப் பிரிவு 52(03) (b) என்ற வழக்கை பதிவு செய்து, போதைப்பொருள் நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் அடுத்தடுத்து சிக்கிய போதைப்பொருட்கள்
அதேபோல் ஆந்திர மாநிலம் காக்கிநாடாவிலிருந்து சென்னை எழும்பூர் வழியாக செங்கல்பட்டு வரை செல்லும் விரைவு ரயில் இன்று காலை 6 மணிக்கு நடைமேடை ஆறில் வந்து நின்றது. அதில் சந்தேகத்திற்கு இடமாக கையில் பையுடன் நடந்து வந்த தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சரஸ்வதி (50) என்ற பெண்ணை பிடித்து விசாரித்த போது முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் கூறியுள்ளார். அவரது உடமையை பிரித்து சோதனை செய்த போது அதில் சுமார் 4 லட்சம் மதிப்புடைய 8 கிலோ கஞ்சாவை கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் ஆந்திர மாநிலம் ராஜமுந்திரியில் இருந்து கஞ்சாவை கடத்திக் கொண்டு வந்து விற்பனை செய்ய திட்டமிட்டதாக ஒப்புக்கொண்டார். இதனையடுத்து சரஸ்வதி மீதும் போதைப் பொருள் தடுப்பு சட்டப்பிரிவு 52(03) (b) கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து மேல் நடவடிக்கைக்காக போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர்.
அதேபோல் இன்று காலை 5:40 மணிக்கு தெலங்கானா மாநிலம் கச்சிக்குடாவில் இருந்து சென்னை எழும்பூர் வழியாக செங்கல்பட்டு வரை செல்லும் விரைவு ரயில் எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தின் ஐந்தாவது நடைமேடைக்கு வந்தது. இந்த ரயிலில் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை போலீசார் தீவிர சோதனை செய்தபோது, ரயில் பெட்டிக்குள் யாரும் உரிமை கோராத பை ஒன்று இருந்துள்ளது. அந்தப் பையை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார் பிரித்து பார்த்தபோது 12 பார்சல்களில் சுமார் 19 கிலோ கஞ்சா கடத்தி கொண்டு வரப்பட்டது தெரியவந்தது. அதன் மதிப்பு சுமார் 9.50 லட்சம் என போலீசார் தரப்பில் தெரிவித்தனர்.
பின்னர் கஞ்சா போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளிடம் போதைப்பொருட்கள் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலையில், கடத்தி வந்த நபர் குறித்து ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து வந்த மூன்று ரயில்களில் சுமார் 20 லட்சம் மதிப்புடைய 37 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.