கர்நாடக அரசை கண்டித்து ரயில் மறியல்: மயிலாடுதுறையில் 20 விவசாயிகள் கைது
ரயில் மறியல் செய்யவிடாமல் தடுத்த போலீசாரிடம் காவிரி தனபாலன், தமிழ்நாடு அரசே ஆதரிக்கும் போது நீங்கள் போலீஸ் தானே (After all police) ஏன் தடுக்கிறீர்கள் என்று கேட்டதால், மயிலாடுதுறை இன்ஸ்பெக்டர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
Published : August 14, 2026 at 9:01 AM IST
மயிலாடுதுறை: தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறக்க மறுக்கும் கர்நாடக அரசைக் கண்டித்தும், தமிழ்நாட்டில் பொது வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடத்த கோரியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 20 விவசாயிகள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
மயிலாடுதுறை ரயில் நிலையத்தில் கர்நாடக அரசை கண்டித்து தமிழ்நாடு விவசாய சங்கங்களின் கூட்டியக்கத்தின் சார்பில் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அந்த சங்கத் தலைவர் காவிரி தனபாலன் தலைமையில் விவசாயிகள் மைசூர் விரைவு ரயிலை தடுக்க முயன்றனர். அவர்களை ரயில் நிலைய வாசலில் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 20 பேரை கைது செய்து தனியார் திருமண மண்டபத்திற்கு வேன் மூலம் ஏற்றிச் சென்றனர்.
'After all police' என கேட்ட விவசாயி? - டென்ஷனான போலீசார்#mayiladuthurai | #farmersprotest | #cauveryprotest | #PoliceFight | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/ytLg3eVO6p— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 14, 2026
முன்னதாக, ரயில் மறியல் செய்யவிடாமல் தடுத்த போலீசாரிடம் காவிரி தனபாலன், தமிழ்நாடு அரசே ஆதரிக்கும் போது நீங்கள் போலீஸ் தானே (After all police) ஏன் தடுக்கிறீர்கள் என்று கேட்டதால், கோபமடைந்த மயிலாடுதுறை காவல் ஆய்வாளர் சிவசெந்தில் குமார் தனபாலனிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் காவிரி தனபாலன் பேசுகையில், ”உச்சநீதிமன்றத்துக்கு இணையான அதிகாரம் படைத்த காவிரி மேலாண்மை வாரியம் காவிரியில் தினசரி 1 டிஎம்சி தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவிட்டும் கர்நாடக அரசு நிறைவேற்ற மறுக்கிறது. இதுவரைக்கும் 88 டிஎம்சி தண்ணீரை கர்நாடகம் திறந்து விட்டிருக்க வேண்டும்,
தற்போது கர்நாடகத்தில் 125 டிஎம்சி தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது, அதில் 40 டிஎம்சி தண்ணீர் தமிழ்நாட்டிற்கு உரியது. ஆனால் தண்ணீரை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கர்நாடகாவில் ’பந்த்’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் இங்கிருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை. தமிழ்நாட்டில் 5 கோடி மக்களின் இரண்டு வேளை உணவு உற்பத்தியாகக்கூடிய டெல்டாவில் 5 லட்சம் ஏக்கர் குறுவை முடங்கிக் கிடக்கிறது. இதனால் விவசாயிகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ரூ.4,000 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஒரு ஏக்கரில் விவசாயம் நடந்தால் 93 நாட்கள் வேலை கிடைத்திருக்கும். தமிழ்நாட்டில் மக்களுடைய உணவு உற்பத்தி இன்னைக்கு தடைபட்டு நின்றுபோன நிலையில், தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய பங்கினை திறக்காமல், கபினி வழியாக வெளியேறக்கூடிய நீரை அணையின் பாதுகாப்பு கருதி தேக்க முடியாத தண்ணீரைத்தான் கர்நாடகம் திறந்து விடுகிறது. அந்த நீரை தமிழ்நாட்டினுடைய கணக்குப்படி கொடுப்பதாக ஏமாற்று வேலையில் ஈடுபடுகின்றனர்.
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இந்நிலையில் தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக இந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தி, நமது மாநிலத்திலும் வேலை நிறுத்தம் அறிவிக்க வேண்டும். சட்டப்பேரவையில் அனைத்து கட்சியினர் ஒருங்கிணைந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றியதைப் போன்று, காவிரி நீரைப் பெறுவதற்கு அரசு ஒன்றுதிரண்டு கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்த வேண்டும். அதனை வலியுறுத்தி ரயில் மறியல் போராட்டம் நடத்த வந்த எங்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்துள்ளனர்” என்றார்.