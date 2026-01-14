ETV Bharat / state

பொங்கல் விடுமுறை கூட்டம் - பொள்ளாச்சியில் இருந்து வால்பாறைக்கு கூடுதல் பேருந்துகள்

பயணிகள் பாதுகாப்பாக பேருந்தில் பயணம் செய்ய போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் என போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

பொள்ளாச்சி டூ வால்பாறைக்கு கூடுதலாக 20 பேருந்து
பொள்ளாச்சி டூ வால்பாறைக்கு கூடுதலாக 20 பேருந்துகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 14, 2026 at 1:53 PM IST

கோயம்புத்தூர்: பொங்கல் திருநாள் முன்னிட்டு கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க பொள்ளாச்சியில் இருந்து வால்பாறைக்கு கூடுதலாக 20 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்ட்டு வருகின்றன.

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் இருந்து வால்பாறைக்கு தினமும் 38 அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. வால்பாறை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு என பல்வேறு பகுதிகளில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். தீபாவளி மட்டும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு மட்டுமே இவர்கள் சொந்த ஊரான வால்பாறைக்கு செல்வது வழக்கம். அதற்காக இவர்கள் அனைவரும் பொள்ளாச்சி வந்து அங்கிருந்து செல்வர்.

இந்நிலையில், பொங்கல் திருநாள் முன்னிட்டு, பொள்ளாச்சி பேருந்து நிலையத்தில் வால்பாறை செல்ல இன்று காலை முதலே மக்கள் அதிக அளவில் குவிந்து வருகின்றனர். இதனையடுத்து கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. தற்போது கூடுதலாக தினமும் 20 அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

வால்பாறையில் இருந்து கோவை, திருப்பூர், ஊட்டி, மேட்டுப்பாளையம் செல்லும் அரசு பேருந்துகள் பொங்கல் திருநாள் முன்னிட்டு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில் பொதுமக்களின் நலன் கருதி 5 நிமிடங்களுக்கு ஒரு அரசு பேருந்து என வால்பாறைக்கு இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. பயணிகள் பாதுகாப்பாக பேருந்தில் பயணம் செய்ய போலீசார் பாதுகாப்பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் என போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இது குறித்து வால்பாறை செல்லும் சந்திரன் கூறுகையில், "நாங்கள் கோவை, திருப்பூர் மட்டுமின்றி பிற மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு எங்களுடைய குடும்பங்களை விட்டு பணிக்குச் செல்கிறோம். தீபாவளி மற்றும் பொங்கல் விடுமுறை நாட்களில் மட்டுமே சொந்த ஊருக்கு வருவோம். ஆனால், பொள்ளாச்சி பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து வால்பாறை செல்ல போதிய பேருந்துகள் இல்லாமல் மிகவும் சிரமப்படுகிறோம்.

மேலும், பேருந்துகளில் உட்கார இடமில்லாமல், குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை நின்று கொண்டே வால்பாறை வரை செல்வோம். எங்களது கோரிக்கையை ஏற்று தற்போது கூடுதல் பேருந்துகளை அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் இயக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், வால்பாறை செல்வோர் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரித்தால் அதற்கு ஏற்றார்போல் கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

