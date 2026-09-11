இரவு நேர மின்வெட்டால் விபரீதம்? வீட்டு தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்து 2 வயது பெண் குழந்தை உயிரிழப்பு
சம்பவம் நடைபெற்ற நேரத்தில் மின்வெட்டால் வீட்டில் இருள் சூழ்ந்திருந்ததாகவும், இதன் காரணமாகவே குழந்தை தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்திருக்கலாம் எனவும் உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : September 11, 2026 at 8:34 PM IST
வேலூர்: பேரணாம்பட்டு பகுதியில் வீட்டிலிருந்த தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்து இரண்டு வயது பெண் குழந்தை பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இரவு நேரங்களில் ஏற்படும் தொடர் மின்வெட்டே இந்த விபத்துக்கு காரணம் என குழந்தையின் உறவினர்களும், அப்பகுதி மக்களும் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டு அடுத்த டி.டி. மோட்டூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் சக்திவேல் - தீபா தம்பதி. இவர்களுக்கு கௌரவி என்ற இரண்டு வயது பெண் குழந்தை இருந்தது. அந்த பகுதியில் வழக்கம் போல் நேற்று இரவு மின்வெட்டு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அப்போது, வீட்டிற்குள் இருந்த குழந்தை கௌரவி, எதிர்பாராதவிதமாக உள்ளே அமைக்கப்பட்டிருந்த தண்ணீர் தொட்டிக்குள் தவறி விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது.
தண்ணீர் தொட்டிக்குள் குழந்தை விழுந்ததை அறிந்த உறவினர்கள், உடனடியாக தொட்டிக்குள் இறங்கி குழந்தையை தேடியுள்ளனர். சுமார் அரை மணி நேரம் போராடிய பின்னர் குழந்தையை சடலமாக மீட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த பேரணாம்பட்டு போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். பின்னர் உயிரிழந்த குழந்தையின் உடலை மீட்டு, உடற்கூறு ஆய்வுக்காக குடியாத்தம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தொடர் மின்வெட்டால் பொதுமக்கள் அவதி
பேரணாம்பட்டு சுற்றுவட்டார பகுதிகளான டி.டி. மோட்டூர், கமலாபுரம், சிந்தகணவாய் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தொடர்ந்து இரவு நேரங்களில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டு வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள், குறிப்பாக குழந்தைகளும் முதியவர்களும் பல்வேறு சிரமங்களை சந்தித்து வருவதாகவும் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
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மேலும் சம்பவம் நடைபெற்ற நேரத்தில் மின்வெட்டால் வீட்டில் இருள் சூழ்ந்திருந்ததாகவும், இதன் காரணமாகவே குழந்தை தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்திருக்கலாம் எனவும் உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இரவு நேரங்களில் தொடர்ந்து மின்வெட்டு ஏற்படாத வகையில் மின்சார விநியோகத்தை சீராக வழங்க தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், இதுபோன்ற துயர சம்பவங்கள் இனி நடைபெறாமல் இருக்க பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் உயிரிழந்த குழந்தையின் உறவினர்களும் அப்பகுதி மக்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மின்சாரம் சரியாக இருந்திருந்தால் இந்த விபத்தைத் தடுத்திருக்க முடியும் என்றும், இரவு நேரங்களில் மின்வெட்டு ஏற்படுவதால் குழந்தைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் டி.டி.மோட்டூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ரமேஷ் என்பவர் தெரிவித்தார்.
மேலும், குடியாத்தம் பகுதியில் சுமார் 10 நாட்களுக்கு முன்பு நான்கு வயது குழந்தை தண்ணீர் தொட்டியில் விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாகவும், தற்போது இதுபோன்ற மற்றொரு சம்பவம் நடந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு இரவு நேரங்களில் மின்வெட்டை தவிர்த்து, தேவைப்பட்டால் பகல் நேரங்களில் மின்சாரத்தை நிறுத்தி பராமரிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.
இனி இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் இருக்க, இரவு நேரங்களில் தடையற்ற மின்சாரம் வழங்குவதற்கு தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.