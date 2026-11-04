ரூ.50 கோடி கடன் வாங்கி தருவதாக மோசடி - லயன் முத்துவேல் உட்பட இருவர் குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைப்பு
லயன் முத்துவேல் உட்பட மூன்று பேரை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
Published : November 4, 2026 at 9:14 AM IST
சென்னை: ரூபாய் 50 கோடி கடன் வாங்கித் தருவதாக கூறி, ரூபாய் 2 கோடி மோசடி செய்த விவகாரத்தில் லயன் முத்துவேல் உட்பட இருவர் குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வில்லிவாக்கத்தைச் சேர்ந்த லயன் முத்துவேல் என்ற பி.எம். செட்டியார் என்ற முத்துகிருஷ்ணா, அவரது கூட்டாளியான குருபரன் என்ற ஜெகன் மற்றும் திருகுமரன் ஆகிய மூவரும், குறைந்த வட்டியில் அதிக கடன் தொகை வாங்கித் தருவதாக ஆசைக் காட்டி, தன்னிடமிருந்து பல கோடி ரூபாய் பணத்தை பெற்று மோசடி செய்ததாக சென்னை அண்ணாநகரைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் மணிவண்ணன் என்பவர், சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார். இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவின் நம்பிக்கை ஆவண மோசடி தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
50 கோடி கடன் பெற்று தருவதாக மோசடி
காவல்துறை நடத்திய விசாரணையில், லயன் முத்துவேல் மற்றும் அவரது கூட்டாளியான குருபரன் ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து தொழிலதிபர் மணிவண்ணனிடம் 50 கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கித் தருவதாக உறுதியளித்துள்ளனர்.
இதனை நம்பிய மணிவண்ணனிடம் கடன் தொகைக்கான முன்பணமாக ரூ.2 கோடியைப் பெற்றதுடன், காசோலைகள் மற்றும் வெள்ளைத்தாள்களில் கையொப்பங்களையும் பெற்றுள்ளனர். ஆனால், உறுதியளித்தபடி கடன் தொகையைப் பெற்றுத் தராமல் ஏமாற்றியதுடன், மேலும் கூடுதல் பணம் கேட்டு மிரட்டியதும் தெரியவந்தது.
லயன் முத்துவேல் உட்பட மூவர் கைது
இதையடுத்து, தலைமறைவாக இருந்த லயன் முத்துவேல் மற்றும் குருபரன் ஆகிய இருவரையும் பிடிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு தனிப்படை போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, ஆந்திர மாநிலம் ஓங்கோலில் பதுங்கியிருந்த இருவரையும் கடந்த அக்டோபர் 20ஆம் தேதியன்று தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்து சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனர்.
மேலும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மற்றொரு குற்றவாளியான திருகுமரனையும் அதே நாளில் காவல்துறையினர் சென்னையில் கைது செய்தனர். பின்னர் மூவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில் நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்க உத்தரவிடப்பட்டது. தற்போது மூவரும் புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில், லயன் முத்துவேல் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் மீது பல்வேறு காவல் நிலையங்களில், இதேபோன்று தொழிலதிபர்களிடம் கடன் வாங்கித் தருவதாகக் கூறி மோசடி செய்ததாக சுமார் ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை தொடர்பான வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பது தெரியவந்தது.
இருவர் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் சிறையில் அடைப்பு
தொடர்ந்து இதுபோன்ற மோசடி குற்றங்களில் ஈடுபட்டு வந்ததால், லயன் முத்துவேல் மற்றும் குருபரன் ஆகிய இருவரையும் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க சென்னை பெருநகர மத்திய குற்றப்பிரிவின் நம்பிக்கை ஆவண மோசடி தடுப்புப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் பரிந்துரை செய்தார்.
அதன் அடிப்படையில், சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் முனைவர் ஏ. அமல்ராஜ், கடந்த அக்டோபர் 28 அன்று இருவரையும் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, காவல் ஆணையரின் உத்தரவின்பேரில் லயன் முத்துவேல் மற்றும் குருபரன் ஆகிய இருவரும் புழல் மத்திய சிறையில், குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அடைக்கப்பட்டதாக சென்னை காவல்துறை தெரிவித்திருக்கிறது.