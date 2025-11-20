ETV Bharat / state

குழந்தை தத்தெடுத்து தருவதாக கூறி பணம் பறிப்பு... அதிமுக நிர்வாகி உட்பட 2 பேர் நீதிமன்றத்தில் சரண்!

அதிர்ச்சியடைந்த பாத முத்து உள்ளிட்டோர் கருப்பூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அதனடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
சேலம்: குழந்தையை தத்தெடுத்து தருவதாகக் கூறி, ரூ.3 லட்சம் பறித்த விவகாரத்தில் அதிமுக நிர்வாகி உள்ளிட்ட இருவர் நீதிமன்றத்தில் சரணடந்துள்ளனர்.

விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே குருசாமிபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் பாத முத்து. இவர் சைக்கிள் வண்டியில் ஐஸ்கிரீம் விற்பனை செய்து வருகிறார். இவருக்கு, பூண்டி மாதா என்பவருடன் திருமணமாகி 23 ஆண்டுகள் ஆகியும், குழந்தை இல்லை.

மேலும், பாத முத்துவின் தங்கை முறையான செல்வி மகளிர் சுய உதவி குழுவில் உள்ள பெண்களுக்கு கடன் பெற்று தரும் அலுவலராக செயல்பட்டு வருகிறார். அதற்காக செல்வி வெளியூர் செல்வது வழக்கம். அப்படி சேலம் வந்து சென்ற போது, அருண்குமார் என்பவருடன் அறிமுகம் ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது, தனது அண்ணன் முறையான பாத முத்துவிற்கு குழந்தை இல்லாதது குறித்து செல்வி அருண்குமாரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

அதற்கு, பணம் இருந்தால் குழந்தையை தத்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் என அருண்குமார் தெரிவித்துள்ளார். அதை நம்பிய செல்வியும், பாத முத்துவிடம் தகவலை கூறியுள்ளார். அதையடுத்து ரூ.3 லட்சத்தை ஏற்பாடு செய்த பாத முத்து தனது தம்பி முனியப்பன், மைத்துனர் மகேஷ், தங்கை செல்வி ஆகியோருடன் இணைந்து கடந்த 10 ஆம் தேதி சேலத்திற்கு வந்துள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள்
கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, நவம்பர் 11 ஆம் தேதி காலை புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு வந்த அருண்குமார், தனது காரை பின் தொடரும்படி தெரிவித்துள்ளார். அப்படி, சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகம் அருகே அழைத்து சென்றுள்ளனர். அங்கு பணத்தை வாங்கும் போது, திடீரென கார் ஒன்று வந்து நின்றுள்ளது. அதிலிருந்து இறங்கிய சிலர், தங்களை போலீஸ் எனக் கூறி, ’குழந்தை கடத்தல் கும்பலை சேர்ந்தவர்களா?’ என மிரட்டியது மட்டுமின்றி, அவர்களிடமிருந்த பணத்தை பறித்துக் கொண்டு, அனைவரையும் காரில் ஏற்றிக் கொண்டு சென்றுள்ளனர்.

பின்னர், அவர்களை சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் இறக்கி விட்டு, அந்த கும்பல் தப்பியதாக தெரிகிறது. அதனால், அதிர்ச்சியடைந்த பாத முத்து உள்ளிட்டோர் கருப்பூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அதனடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், தீவிர விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து, இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய சேலம் அன்னதானப்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த மதுராஜ், ஏசுராஜ் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர். மேலும், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய கார் மற்றும் அவர்களிடம் இருந்த ரூ.30 ஆயிரத்தையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

பின்னர், இந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான அருண்குமார் மற்றும் அவரது கூட்டாளி பழனி பாரதியை பிடிக்க உதவி கமிஷனர் ரமணி ராமலட்சுமி தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. விசாரணையில், அருண்குமார் நாமக்கல் மாவட்டம் கொல்லி மலையில் இருப்பது தெரிய வந்தது. அதையடுத்து தனிப்படை போலீசார் கொல்லிமலை விரைந்தனர். போலீசார் வருவதை அறிந்து கொண்ட அருண்குமாரும், பழனி பாரதியும் மின்னல் வேகத்தில் அங்கிருந்து காரில் தப்பியுள்ளனர்.

தொடர்ந்து சுமார் 70 கிலோ மீட்டர் துரத்தி அருண்குமார் சென்ற காரை போலீசார் மடக்கி நிறுத்தினர். ஆனால் போலீசார் காரில் இருந்து இறங்கும் முன்னரே காரை பின்னோக்கி எடுத்து மின்னல் வேகத்தில் மீண்டும் தப்பிச் சென்றனர்.

மேலும் அவர்களை தொடர்ந்து போலீசார் துரத்தினர். இதற்கு மேல் காரில் சென்றால் போலீசார் தங்களை துப்பாக்கியால் சுட்டுவிடுவார்களோ என பயந்து காரை நிறுத்தி விட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடிய அருண்குமார் மற்றும் பழனி பாரதி ஆகியோர் சேலம் நான்காவது நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் இன்று சரணடைந்தனர். இதனையடுத்து இவர்களை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க இன்ஸ்பெக்டர் செல்வராணி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை ஏற்ற நீதித்துறை நடுவர் ஒருநாள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கினார்.

இதனையடுத்து போலீசார் இருவரையும் காவலில் எடுத்து ஏற்கனவே இதுபோன்ற மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளார்களா என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். மேலும், இந்த மோசடி கும்பலுக்கு தலைவனாக செயல்பட்ட அருண்குமார் சேலம் மாநகர் மாவட்ட அதிமுக மாணவரணி இணை செயலாளராக உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

