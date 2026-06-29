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நெல்லையில் இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து - சம்பவ இடத்திலேயே இருவர் உயிரிழந்த பரிதாபம்

விபத்தில் பலத்த காயமடைந்த இருவரை போலீசார் மீட்டு நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர்.

சேரன்மகாதேவி அரசு மருத்துவமனை
சேரன்மகாதேவி அரசு மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 8:06 AM IST

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திருநெல்வேலி: சேரன்மகாதேவியில் இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்தனர். இருவர் பலத்த காயங்களுடன் கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் சேரன்மகாதேவி அருகே உள்ள மேலச்செவல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் லெட்சுமணன். இவரது மகன் சுடலைமுத்து (எ) சந்துருவும் (வயது 25), அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மாரியப்பன் என்பவரது மகன் லெட்சுமணனும் (வயது 20) நண்பர்கள் ஆவர். இவர்கள் இருவரும் நேற்றிரவு (ஜூன் 28) சேரன் மகாதேவியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளனர். சுடலைமுத்து இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

அப்போது கோபாலசமுத்திரம் பகுதியைச் சேர்ந்த வெள்ளத்துரை என்பவரது மகன் மகேஷ் (வயது 27) மற்றும் மானூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ரவி செல்வராஜ் என்பவரது மகன் அந்தோணிராஜ் (வயது 36) ஆகிய இருவரும் மற்றொரு இருசக்கர வாகனத்தில் எதிர் திசையில் வந்துள்ளனர். அந்த இருசக்கர வாகனத்தை மகேஷ் ஓட்டியுள்ளார்.

சேரன்மகாதேவியில் அமைந்துள்ள ஒரு தனியார் பள்ளி அருகே வந்தபோது, இந்த இரண்டு சக்கர வாகனங்களும் திடீரென அதி பயங்கர வேகத்தில் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் வாகனங்களில் அமர்ந்திருந்த 4 பேரும் தூக்கி வீசப்பட்டனர். அதில், இருசக்கர வாகனங்களை ஓட்டிவந்த சுடலைமுத்து (எ) சந்துரு, மகேஷ் ஆகிய இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

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வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் விபத்து குறித்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவல் கிடைத்தவுடன் உடனடியாக அங்கு வந்த போலீசார், விபத்தில் பலத்த காயமடைந்து உயிருக்கு போராடிய நிலையில் இருந்த லெட்சுமணனையும், அந்தோணிராஜையும் மீட்டு ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி, சேரன்மகாதேவி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.

அங்கு அவர்களுக்கு முதற்கட்ட சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், மேற்சிகிச்சைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டுள்ளனர். அங்கு அவர்கள் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த விபத்து குறித்து சேரன்மகாதேவி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் இரண்டு வாலிபர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே பலியான சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

ACCIDENT DEATH
NELLAI SERANMADEVI ACCIDENT
இருசக்கர வாகன விபத்து
நெல்லை பைக் விபத்து
BIKE ACCIDENT

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