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நாங்குநேரி அருகே கார் - ஆட்டோ மோதி இருவர் உயிரிழப்பு; 5 பள்ளி குழந்தைகள் காயம்

மெதுவாக செல்லும் ஆட்டோ மீது பின்புறம் அசுர வேகத்தில் வந்த கார் மோதிய காட்சிகள் பதிவாகி உள்ளன. கார் மோதிய வேகத்தில் ஆட்டோ அப்படியே சாலையில் கவிழ்ந்த காட்சிகளும் அதில் உள்ளன.

விபத்தில் காயமடைந்த பள்ளி மாணவர்கள் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக கூட்டி செல்லப்படும் காட்சி
விபத்தில் காயமடைந்த குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 12:24 PM IST

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திருநெல்வேலி: நாங்குநேரியில் பள்ளி மாணவர்கள் பயணித்த ஆட்டோ மீது கார் மோதிய விபத்தில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவத்தின் அதிர்ச்சி தரும் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் சிலர் தினமும் ஆட்டோவில் வந்து செல்வது வழக்கம். அந்த வகையில் நேற்று (ஜூன் 12) மாலை பள்ளி முடிந்த பிறகு, மாணவர்களை ஏற்றிக் கொண்டு ஆட்டோ திருநெல்வேலி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது.

நாங்குநேரி சுங்கச்சாவடி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆட்டோ சென்று கொண்டிருந்த போது நாகர்கோவிலில் இருந்து திருநெல்வேலி நோக்கி வந்த கார் ஒன்று திடீரென ஆட்டோவின் பின்பக்கத்தில் அதி வேகமாக மோதியது.

பின்னர் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையில் தலைகீழாக கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் காரில் பயணம் செய்த நாகர்கோவிலை சேர்ந்த ராதா (72) சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். பலத்த காயமடைந்த நிலையில் நடராஜன் (70) என்பவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே அவரும் உயிரிழந்தார்.

விபத்தில் சேதமடைந்த ஆட்டோ
விபத்தில் சேதமடைந்த ஆட்டோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த விபத்தில் காரை ஓட்டி வந்த ராஜமோகன் பலத்த காயமடைந்த நிலையில், பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

மேலும் இந்த விபத்தில் ஆட்டோவில் பயணம் செய்த 5 பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் காரில் இருந்த ஒருவர் உள்பட 6 பேருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது. அவர்களும் சிகிச்சைக்காக அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

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இந்த நிலையில், இந்த விபத்து குறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளன. அதில், மெதுவாக சென்று கொண்டிருந்த ஆட்டோ மீது பின்னால் அசுர வேகத்தில் வந்த கார் மோதும் காட்சிகள் பதிவாகி உள்ளன. கார் மோதிய வேகத்தில் ஆட்டோ அப்படியே சாலையில் கவிழ்ந்த காட்சிகளும் அதில் உள்ளன.

ஆட்டோ மீது கார் மோதும் சிசிடிவி காட்சி
ஆட்டோ மீது கார் மோதும் சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதே சமயம் விபத்தை ஏற்படுத்திய கார் ஓட்டுநர் பலத்த காயத்துடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதால் விபத்துக்கான முழுமையான காரணம் குறித்து போலீசாரால் அறிய முடியவில்லை.

பிரேக் பிடிக்காமல் கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததா? அல்லது ஓட்டுநரின் அலட்சியத்தால் விபத்து நிகழ்ந்ததா? போன்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ள நிலையில் போலீசார் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

CAR AND AUTO HIT ACCIDENT
2 DIED IN NANGUNERI ACCIDENT
நாங்குநேரி விபத்து
ஆட்டோ கார் மோதி விபத்து
NANGUNERI ACCIDENT

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