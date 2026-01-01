தேர்தல் சுவாரசியம்: 1032 வேட்பாளர்களை தோற்கடித்த திமுக வேட்பாளர்! நடந்தது என்ன?
இந்த தேர்தலில் போட்டியிட்ட 1033 வேட்பாளர்களில் 1030 பேர் டெபாசிட் இழந்த நிலையில், 88 பேர் ஒரு வாக்கு கூட பெறவில்லை.
தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 14 சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் நடந்து முடிந்துள்ளது என்றாலும், 1996 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் சற்று சுவராசியமானது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படாத அந்த காலக்கட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு முறையிலேயே தேர்தல் நடைபெறும்.
பெரும்பாலும் ஒரு தொகுதியில் 5 முதல் 25 வேட்பாளர்கள் வரை போட்டியிடுவார்கள். எப்போதாவது கூடுதலாக சிலர் போட்டியிடுவதும் உண்டு. ஆனால், தமிழக வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில், 1033 வேட்பாளர்கள் ஒரு தொகுதியில் களம் கண்டார்கள் என்றால், அதை நம்புவதற்கே சில வினாடிகள் ஆகும். ஆனால், அது உண்மைதான்.
ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் 1996ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில்தான் இந்த ஆச்சரியம் நடந்தது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு நடைமுறையில் இருக்கும் இந்த காலத்திலேயே, 50 வேட்பாளர்கள் ஒரு சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டால், ஒரு வாக்குச்சாவடிக்கு நான்கு வாக்கு இயந்திரங்கள் வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும். ஆனால், வாக்குச்சீட்டு கொண்டு தேர்தல் நடைபெறும் அந்த காலத்தில், இந்த தேர்தலை எப்படி கையாண்டிருப்பார்கள் என்பது யோசிப்பதற்கே சற்று வியப்பாக உள்ளது. ஆனால், தேர்தல் ஆணையம் மொடக்குறிச்சி தேர்தலை இந்தியாவே ஆச்சரியப்படும் வகையில் மிக வெற்றிகரமாக நடத்தியது.
1033 வேட்பாளர்கள் ஏன்?
ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்த விவசாயிகள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் மத்திய, மாநில அரசுகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் விவசாய சங்கங்களின் சார்பில் 1000க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளர்கள் களமிறங்கினர். திமுக, அதிமுக சார்பிலும் வேட்பாளர்கள் களம் கண்டனர். மொத்தம் 1,033 வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் திணறிப்போனது. என்ன செய்வது என்று யோசிப்பதற்குள் வாக்குப்பதிவு தேதி வந்ததால், அந்த ஒரு தொகுதிக்கும் மட்டும் தேர்தலை ஒத்திவைத்து.
பிரம்மாண்ட வாக்குப்பதிவு புத்தகம் அச்சடிப்பு
மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் தேர்தலை மட்டுமே சிறப்பு குழு அமைக்கப்பட்டு 1033 வேட்பாளர்களின் பெயர்களை உள்ளடக்கிய 120 பக்கம் கொண்ட வாக்குப்பதிவு புத்தகம் அச்சடிக்கப்பட்டது. வாக்காளர் ஒவ்வொருவருக்கும் வாக்குப்பதிவு அன்று ஒரு வாக்குப்பதிவு புத்தகம் கொடுக்கப்பட்டது. அதில் வாக்காளர்கள் தங்களுக்கு பிடித்த வேட்பாளர்கள் எந்த பக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதை தேடி கண்டுபிடித்து வாக்களித்தனர்.
1030 பேர் டெபாசிட் இழப்பு
இந்த தேர்தலில் போட்டியிட்ட 1033 வேட்பாளர்களில் 1030 பேர் டெபாசிட் இழந்தனர். 88 பேர் ஒரு வாக்கு கூட வாங்கவில்லை. 158 பேர் ஒரே ஒரு வாக்கு மட்டுமே பெற்றனர். இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சுப்புலெட்சுமி ஜெகதீசன் 64,436 வாக்குகள் பெற்று வெற்றிபெற்றார். இந்திய அளவில் இந்த தேர்தல் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது என்றால், போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்க முடியாமல் தேர்தல் ஆணையம் திணறிப்போனது.
தேர்தல் சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்திய மொடக்குறிச்சி
அதிக வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவதை தவிர்க்கும் விதமாக, தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு தேர்தல் சீர்திருத்தங்களை கொண்டுவந்தது. குறிப்பாக, வேட்பாளர்களின் டெபாசிட் தொகையை அதிகப்படுத்தியது. மேலும், தேர்தலில் போட்டியிடுபவர்களை அந்த தொகுதியை சேர்ந்த 10 பேர் முன்மொழிய வேண்டும் என்ற விதிமுறை கொண்டுவரப்பட்டது. இவ்வாறு நாடு தழுவிய அளவில் தேர்தல் சீர்திருத்தம் கொண்டுவர முக்கிய காரணமாக மொடக்குறிச்சி தேர்தல் அமைந்தது என்றால் அது மிகையல்ல.