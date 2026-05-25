நியோமேக்ஸ் மோசடி வழக்கில் 1,981 சொத்துகள் ஏலத்தில் விற்பனை - உயர் நீதிமன்றத்தில் தகவல்

சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
Published : May 25, 2026 at 4:27 PM IST

மதுரை: நியோமோக்ஸ் மோசடி வழக்கில், மொத்தமுள்ள 9,935 சொத்துகளில் முதல் கட்டமாக 1,981 சொத்துகள் ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மதுரையை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கி வந்த நியோமேக்ஸ் நிதி நிறுவனம், பொதுமக்களிடம் அதிக வட்டி தருவதாகக் கூறி சுமார் ரூ.8,000 கோடி வரை மோசடி செய்ததாகப் புகார்கள் எழுந்தன.

இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் சொத்துக்களைப் பொது ஏலம் மூலம் விற்பனை செய்து, பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்குத் திரும்ப வழங்க சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த சொத்து விற்பனை தொடர்பான வழக்குகள், சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நீதிபதி பரதசக்கரவர்த்தி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. பின்னர் நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவில், "இந்த வழக்கில் முதல்கட்டமாக டிடிசிபி அங்கீகாரம் பெற்ற 9,935 சொத்துகள் ஏலம் விடப்பட்டன. அவற்றில் 1,981 சொத்துகள் ஏலம் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 7,954 சொத்துகளுக்கு இன்று முதல் ஜூலை 2-ஆம் தேதி வரை மறுஏலம் நடைபெறும் என பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு காவல் துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது.

நியோமேக்ஸ் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்தவர்கள் சொத்துகளை ஏலத்தில் எடுத்தால் அதற்குரிய தொகையை 10 நாட்களில் செலுத்த வேண்டும். முதலீட்டுப் பணத்தைவிட ஏலத்தொகை அதிகமாக இருந்தால் கூடுதல் தொகையைச் செலுத்த அவகாசம் வழங்க வேண்டும்.

காலை 10.30 முதல் மாலை 5 மணி வரை ஏலம் விட வேண்டும் என்றும், சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப 2 அல்லது 3 நாட்களுக்கு ஏலம் நடத்த வேண்டும் மனுதாரர் தரப்பில் கோரப்பட்டது.

ஒவ்வொரு நாளும் 500 மனைகளை ஏலத்தில் விடலாம். ஒவ்வொரு மனையையும் 2 வேலை நாட்களுக்கு ஏலத்தில் விடலாம் என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி விசாரணை அதிகாரி புதிய கால அட்டவணையைத் தயாரித்து, அதை வலை தளத்தில் வெளியிட வேண்டும்.

புதிய அட்டவணை குறித்து உரிய விளம்பரம் செய்யப்பட வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டோரும் ஏலத்தில் பங்கேற்கலாம். முதலீட்டாளர்களுக்கு இஎம்டி கட்டணத்தில் விலக்கு வழங்கிய போதிலும், எம்எஸ்டிசி கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.

ஏற்கெனவே ஏலம் எடுத்தோரில் பெரும்பாலானோர் பணம் செலுத்தவில்லை எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் 10 நாட்களில் ஏலத் தொகையைச் செலுத்த வேண்டும். அடையாளம் காணப்படாத சொத்துகள் தொடர்பான நடவடிக்கையை விசாரணை அதிகாரி விரைவுபடுத்த வேண்டும்" என்று கூறி, விசாரணையை ஜூன் 2-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

