தேர்தல் சுவாரஸ்யம்: எம்ஜிஆரை தோற்கடித்த இரட்டை இலை; நடந்தது என்ன?
தமிழ்நாடு முழுவதும் இரட்டை இலைக்கு வாக்கு கேட்ட எம்ஜிஆர், அந்த தொகுதியில் மட்டும் இரட்டை இலைக்கு வாக்களிக்காதீர்கள் என்று பரப்புரை செய்யும் நிலை ஏற்பட்டது.
Published : January 3, 2026 at 6:31 AM IST|
Updated : January 3, 2026 at 7:30 AM IST
இரட்டை இலைக்கு யாரும் ஓட்டுபோடதீங்க என்று எம்ஜிஆர் தேர்தல் பரப்புரை செய்தார் என்று யாராவது கூறினால், அதை யாரும் எளிதில் நம்ம மாட்டார்கள். ஆனால், எம்ஜிஆர் இரட்டை இலைக்கு வாக்காளிக்க வேண்டாம் என நள்ளிரவு 12 மணி வரை ஒரு தேர்தலில் பரபரப்புரை செய்துள்ளார். எந்த தேர்தல்? எதற்காக இரட்டை இலைக்கு வாக்களிக்க வேண்டாம் என எம்ஜிஆர் பரப்புரை செய்தார்? என்பதை அறிய சற்றேறக்குறைய ஐந்து தசாப்தங்கள் பின்னோக்கி செல்ல வேண்டும்.
இரட்டை இலை சந்தித்த சிக்கல்
1977 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் காலம் அது. ஏற்கனவே 1973-ல் திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல் வெற்றி மற்றும் 1974-ல் கோவை மேற்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் வெற்றி என இரட்டை இலை தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக அறியப்பட்ட நிலையில், மிகுந்த நம்பிக்கையோடு 1977 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலை எம்ஜிஆர் எதிர்கொண்டார். அவரின் எண்ணம் பொய்த்து போய்விடவில்லை. அதிமுக 130-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும்பான்மையுடன் முதன் முறையாக ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்தது.
எம்ஜிஆரை வீழ்த்திய இரட்டை இலை
இந்த தேர்தலில் இரட்டை இலைக்கு வாக்களியுங்கள் என்று 233 தொகுதிகளில் எம்ஜிஆர் பரப்புரை செய்த நிலையில், ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டும் இரட்டை இலைக்கு வாக்களிக்க வேண்டாம் என்று பரபரப்புரையில் ஈடுபட்டார். எம்ஜிஆர் இரட்டை இலைக்கு வாக்காளிக்க வேண்டாம் என்று பரப்புரை செய்த அந்த தொகுதி இன்றைக்கு திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி.
இந்த தொகுதியில் முதலில் அதிமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டவர் ஐய்யா சாமி. அவருக்கு அதிமுக வேட்பாளர்கள் என்ற அங்கீகாரத்திற்கான 'பி பார்ம்' சான்றிதழும் அதிமுக தலைமையால் அளிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து அவர் வேட்புமனுவும் தாக்கல் செய்தார். இதற்கிடையே, அவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த சில நாட்களில், ஐய்யா சாமி மீது எழுந்த புகார்களால் அவருக்கு பதிலாக அலங்கியம் பாலக்கிருஷ்ணன் என்பவரை எம்ஜிஆர் வேட்பாளராக அறிவித்தார். ஆனால் அதிமுக வேட்பாளர் (பி பார்ம்) என்ற சான்றிதழை ஐய்யா சாமி வேட்புமனுவோடு இணைத்திருந்ததால், அவரே அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளரானார்.
எம்ஜிஆர் அறிவித்த அலங்கியம் பாலக்கிருஷ்ணனுக்கு சுயேட்சை வேட்பாளருக்கான சிங்கம் சின்னமாக ஒதுக்கப்பட்டது. இதனால் தமிழ்நாடு முழுவதும் இரட்டை இலைக்கு வாக்கு கேட்ட எம்ஜிஆர், அந்த தொகுதியில் மட்டும் இரட்டை இலைக்கு வாக்களிக்காதீர்கள் என்று பரப்புரை செய்யும் நிலை ஏற்பட்டது.
எம்ஜிஆருக்கு அதிச்சி அளித்த தேர்தல் முடிவு
தாராபுரம் தொதியில் எம்ஜிஆர் அறிவித்த வேட்பாளரான அலங்கியம் பாலக்கிருஷ்ணன் படுதோல்வி அடைந்தார். அதிமுக சார்பில் எம்ஜிஆரால் முதலில் அறிவிக்கப்பட்ட ஐய்யா சாமி வெற்றி பெற்றார். இந்த தேர்தலில் இரண்டாவது இடம் கூட காங்கிரஸ் கட்சியே பெற்றது. அந்த வகையில் எம்ஜிஆரே கூறினாலும், இரட்டை இலையை தவிர வேறு சின்னத்துக்கு வாக்களிக்க மாட்டோம் என்பதை அத்தொகுதியின் தேர்தல் முடிவு மறைமுகமாக வெளிப்படுத்தியது என்றே கூறலாம்.